전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.10 (수)
KYD 디데이
글로벌·중국 중국

속보

더보기

중국식 라이프스타일 '중국인 체험', 문명을 경험하는 또 다른 방식

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 미국계 화교 주시루이가 2025년 12월 6일 틱톡 영상으로 ‘중국인 되기’ 열풍을 촉발했다.
  • 전 세계 Z세대가 중국식 생활·문화·여행을 심화 체험하며 ‘부드러운 중국식 문화 정체성’을 형성하고 있다.
  • 무비자 정책·생활용품 수출·교통·안전·AI 기술 등이 결합돼 온라인 밈을 넘어 중국화 트렌드가 글로벌 소비와 인식 변화로 번지고 있다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌]주옥함 기자= 2026년, 전 세계를 강타한 가장 핫한 트렌드는 화려한 명품도, 서구 인플루언서의 스타일링도 아니다. 바로 중국식 라이프스타일,  '중국인 되기(Becoming Chinese, 중국인 체험)'다.

인터넷을 열면, 두 손을 뒤로 깍지 낀 채 산책하고 태극권을 하는 모습이나, 잠자리에 들기 전 족욕으로 건강을 챙기고, 따뜻한 물을 마시며 내의를 챙겨 입고, 모바일 결제 하나로 베이징과 상하이를 누비는 모습들이 넘쳐난다.

그런데 놀랍게도 이 온라인 전체를 휩쓴 열풍의 주인공들은 다름 아닌 뉴욕에서 런던, 시드니에서 베를린에 이르는 세계 곳곳의 외국인들이다. 어려서부터 아이스커피를 마시고 서구식 라이프스타일에 익숙했던 이들이 최근 소셜미디어에서 제법 능숙하게 중국식 라이프스타일을 배우기 시작했고 그 수준 역시 갈수록 깊이를 더해가고 있다. 

 

베이징 고궁박물원에 해당화가 만개해 많은 관광객들이 찾고 있다. 사진은 한푸를 차려입은 외국인 관광객이 활짝 핀 해당화 앞에서 기념사진을 남기고 있는 모습. [사진=금교 제공]

'Becoming Chinese'는 말 그대로 '중국인 되기'를 뜻한다. 이런 현상들은 오늘날 가장 핫한 문화 트렌드가 되었을까? 이 모든 이야기는 하나의 숏폼 영상에서 시작됐다.

2025년 12월 6일, 평범한 어느 토요일, 23세의 미국계 화교 소녀 주시루이(朱溪瑞)는 틱톡(TikTok)에 단호한 말투로 한 편의 숏폼 영상을 올렸다. "당신은 나를 모르겠지만, 나는 미국계 중국인이다. 당신이 누군지는 중요하지 않아. 하지만 이 영상을 본 이상, 내일부터 당신은 중국인이 될 거야."

영상 속 짧고도 강렬한 이 한 마디는 마치 한 발의 '문화적 폭탄'을 터뜨린 듯 해외 소셜미디어에서 순식간에 폭발적인 반응을 불러일으켰다. 게시된 지 24시간 만에 조회 수 100만 회를 돌파했으며, 댓글창에는 "저도 중국인이 되어가고 있어요."라는 글들이 줄을 이었다.

불과 석 달 만에 그녀의 팔로워 수는 5000명에서 무려 75만 명으로 급증했다. 현재, 틱톡, 유튜브, X(트위터) 등 플랫폼에서 #Becoming Chinese 등의 해시태그 누적 조회 수는 이미 50억 회를 넘어섰다. 그 중에 미국 이용자가 37%를 차지했으며, 18~24세의 Z세대가 절대적인 주축이다. 5억 명이 넘는 네티즌들이 자발적으로 이 열풍에 동참하고 있다.

초기의 모방은 말 그대로 '초보 레벨'에 머물렀다. 따뜻한 물 마시기, 몸을 따뜻하게 하기, 날것이나 찬 음식 줄이기 정도였다. 외국 네티즌들은 마치 시험공부라도 하듯 체크리스트를 만들었고, 미지근한 물과 뜨거운 물을 구분하지 못해 화들짝 놀라는 과장된 반응을 보이기도 했다. 하지만 열풍이 확산되면서 분위기는 빠르게 달라졌다.

2026년 중반에 접어들자 '궁극의 중국화' 단계가 도래한 것이다. 만두를 빚고, 마작을 배우고, 붓글씨를 쓰는 사람이 있는가 하면, 학원에 등록해 중국어를 배우거나 중국의 역사와 철학을 체계적으로 연구하는 이들까지 등장했다. 해외 크리에이터 엠마 펭(Emma Peng)의 "나의 문화는 당신의 문화가 될 수도 있다."라는 말은 많은 비아시아계 팬들이 '문화 전유(cultural appropriation)'에 대한 부담감을 내려놓게 했고, 이 열풍이 더 널리 퍼져나가는 데 큰 역할을 했다.

러시아 관광객들이 후베이(湖北)성 샤오간(孝感)시 윈멍샹윈완(雲夢祥雲灣) 문화관광단 지를 찾아 국가급 무형문화유산인 윈멍 피영극(雲夢皮影戲)을 관람하고, 직접 배우며 교류하는 시 간을 가졌다. [사진=금교 제공]

소셜미디어 플랫폼에는 심지어 '단계별 서열 체계'까지 생겨났다. 단순히 동양풍 가운을 입고 중국차(茶) 한 잔을 우려내 마시는 정도로는 댓글 창의 '고수 플레이어'들에게 '너무 겉핥기식이다'라는 평가를 받기 일쑤였다. 그러자 더 깊이 있는 질문들이 등장하기 시작했다. '중국인들은 실제로 어떻게 일할까?',

'현재 중국 사회에서는 어떤 변화가 일어나고 있을까?' 같은 질문들이었다. 처음에는 그저 밈과 장난처럼 소비되던 이 현상이 이제 진지하게 받아들여지고 있는 것이다. 이것은 단순한 흉내 내기 쇼가 아니다. 전 세계 젊은이들이 자발적으로 만들어가는 가장 부드러운면서도 가장 강렬한 '중국식 문화 정체성'에 대한 발현인 셈이다.

게다가 점점 더 많은 젊은이들이 더 이상 온라인 속의 간접 경험에만 만족하지 않고, 직접 중국행 비행기에 오르고 있다.

어떤 이들은 중의학 침술을 체험하러 가고, 또 어떤 이들은 공립병원에 직접 가서 번호표를 뽑고 진료를 받아보며 자국 의료비와 '가격 비교'를 해보기도 한다. 심지어는 광둥(廣東)으로 날아가 잉가무(英歌舞)를 배우거나 산시(陝西)성의 농촌 지역에서 꾸밈없는 진짜 중국식 일상을 몸소 체험하는 사람들도 있다.

이러한 중국식 라이프스타일 열풍은 온라인을 넘어, 빠르게 오프라인 실물 소비 영역으로까지 확산되고 있다.

관련 시장 데이터에 따르면, 2026년 1분기 중국산 텀블러의 수출액은 50억 위안에 달했으며, 중국차의 수출액은 27억 위안, 전기 주전자와 구기자 수출액 또한 각각 2억 위안을 돌파했다. 중국의 특유의 일상적인 분위기가 묻어나는 이 같은 생활용품들은 현재 전 세계 200여 개 국가와 지역으로 수출되고 있다.

그렇다면 이 '중국화' 열풍을 이끄는 주요 원동력은 무엇일까? 외신들은 그 배경으로 중국의 무비자 정책을 꼽고 있다. 공식 통계에 따르면, 2025년 중국을 찾은 외국인 관광객은 총 1억 5450만 명에 달했으며, 2026년에도 이러한 성장세가 여전히 강력하게 이어지고 있다.

막 끝난 '노동절(5.1)' 연휴 기간 동안에는 프랑스와 영국 관광객 수가 전년 동기 대비 두 배로 증가했고, 한국인의 해외여행 중 중국 여행이 차지하는 비중도 30%에 달했다. 현재 해외 소셜미디어에서 '중국 여행' 관련 콘텐츠의 틱톡 누적 조회 수는 10억 회를 돌파하며 치솟고 있다.

'중국에서의 놀라운 발견' 시리즈는 현재 소셜미디어에서 가장 인기 있는 콘텐츠 중 하나다. 외국인 크리에이터들은 중국을 처음 도착해 경험한 일들을 공유하며, 자국과의 차이점을 비교하고 이는 엄청난 관심을 끌고 있다. 그중에서도 '중국의 교통'은 단골 주제로 꼽히며, 수많은 블로거들이 중국 고속철도의 편안함과 속도, 그리고 대중성을 극찬하고 있다.

또한 '중국식 안전감' 역시 소셜미디어 플랫폼에서 지속적으로 뜨거운 화제가 되고 있다. 어떤 블로거는 중국의 거리에서 택배 상자가 길가에 그대로 놓여 있어도 아무도 가져가지 않는 모습에 놀라움을 감추지 못했다. 또 다른 이들은 여권과 노트북을 공공장소에 그대로 둔 채 30분 뒤에 돌아오는 실험을 해봤는데, 물건들이 그대로 그 자리에 있었다고 전했다.

제24회'한어교(漢語橋)'세계 대학생 중국어대회 글로벌 결선 기간, 전 세계 100여 개국에서 온 125명의 참가자들이 푸저우대학교(福州大學)를 찾아 참관 및 교류 활동을 진행했다. 사진은 현장에 전시된 포뮬러 레이싱카 앞에서 외국인 대학생들이 기념사진을 찍으며 즐거운 시간을 보내는 모습. [사진=금교 제공]

한 외국인 네티즌의 댓글은 수많은 이들의 공감을 불러일으켰다. 그는 중국에서 얼마간 지내 보고서야 비로소 깨달았다며 정말로 잊히지 않는 것은 결코 아름다운 관광명소도, 맛있는 음식도 아니다. 바로 한밤 중에 밖을 산책해도 느끼는 안도감, 차를 몰지 않아도 되는 편리함, 골목골목 가득한 삶의 향기다. 

한편, 인공지능(AI), 로봇, 무인화 분야의 발전 역시 외국인들을 놀라게 하고 있다. 수백만 팔로워를 보유한 인기 크리에이터 마크는 자신의 소셜미디어에 로봇과 춤 대결을 벌이는 영상을 공유했다. 그는 영상의 말미에 이렇게 농담을 던졌다. "중국 여행을 간다면, 로봇이랑은 싸우지 않는 게 좋을 거야."

한 전문가는 중국 사회의 장점은 매우 뚜렷하다며, 현재 관광 및 문화 산업은 여전히 전통적인 인문 역사에 초점을 맞추고 있지만, 오늘날 중국이 대외적으로 보여주는 모습은 단순히 역사 문명 대국에 그치지 않으며, 더욱 다채롭고 생동감 넘치는 현대 사회의 모습을 함께 보여주고 있다고 평가했다.

[중국 금교=뉴스핌 특약]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
"AI 랠리 아직 끝나지 않았다" [서울=뉴스핌] 고인원 기자= 글로벌 증시가 반도체주 급락 충격에서 벗어나 반등에 나서고 있다. 브로드컴(AVGO)의 실적 전망 실망으로 촉발된 AI(인공지능) 관련주 매도세가 진정되면서 투자심리가 회복되고 있지만, 월가에서는 향후에도 높은 변동성이 이어질 수 있다는 경고가 나오고 있다. 9일(현지시간) 미국 주가지수 선물은 상승세를 나타냈다. 기술주 중심의 나스닥100 선물은 0.7% 올랐고 유럽 기술주도 이틀 연속 상승하며 지난주 낙폭 일부를 만회했다. 한국 코스피도 기술주 반등에 힘입어 8% 넘게 급등했다. 앞서 글로벌 증시는 지난 금요일 브로드컴의 실망스러운 전망이 AI 관련주 전반의 고평가 우려를 자극하면서 큰 폭의 조정을 겪었다. 미국 반도체주 급락은 아시아와 유럽 증시로 확산되며 글로벌 기술주 전반을 흔들었다. 하지만 월가에서는 이번 조정을 강세장 종료 신호가 아닌 '건강한 숨 고르기'로 보는 시각이 우세하다. 브로드컴 간판 [사진=블룸버그통신] ◆ "조정은 매수 기회" 미국 에드워즈자산운용의 로버트 에드워즈 최고투자책임자(CIO)는 최근 기술주 조정을 "투자자들에게 주어진 선물"이라고 평가했다. 그는 "급격한 하락이 나올 때마다 강한 매수세가 유입되고 있다"며 "매출 성장과 기업 이익 증가라는 강력한 펀더멘털은 여전히 살아 있다"고 말했다. 에드워즈는 올해 말 S&P500 지수가 7700포인트까지 상승할 것으로 전망했다. 다만 차기 미 연방준비제도(Fed·연준) 의장 인선 불확실성과 호르무즈 해협 재개방 지연 등이 변수로 작용할 경우 7~12% 수준의 조정이 나타날 수 있다고 내다봤다. 그는 "강세장에서는 급등과 급락이 반복된다"며 "변동성은 강세장에 참여하기 위해 치러야 하는 입장료"라고 강조했다. ◆ "성장 스토리 훼손 아니다" 일부 전문가들은 최근 조정을 기술주 거품 붕괴가 아닌 가격 재조정 과정으로 해석했다. 컬럼비아 스레드니들 인베스트먼트의 앤서니 윌리스 수석 이코노미스트는 "최근 약세는 성장 스토리의 붕괴가 아니라 시장이 지나치게 낙관적이었던 가격 수준을 재평가하는 과정"이라고 분석했다. 그는 "AI 낙관론에 힘입어 미국 증시는 9주 연속 상승했지만 예상보다 강한 고용지표가 발표되면서 투자자들이 금리 전망을 다시 점검하기 시작했다"고 설명했다. 이어 "AI 산업의 다음 성장 단계에 필요한 막대한 투자 비용과 과도하게 집중된 투자 포지션도 최근 조정의 배경"이라고 덧붙였다. ◆ 씨티 "AI 강세론자와 약세론자 충돌" 씨티그룹은 최근 조정 이후 미국 증시 수급 구조가 오히려 더 건전해졌다고 평가했다. 씨티는 올해 말 S&P500 목표치를 기존 7700포인트에서 8100포인트로 상향 조정했다. 이는 현재 수준보다 약 10% 높은 수치다. 다만 시장 내부에서는 AI 강세론자와 약세론자가 첨예하게 맞서고 있다고 진단했다. 지난주 미국 증시에서는 147억달러 규모의 신규 공매도 포지션이 구축된 반면 47억8000만달러 규모의 신규 매수 포지션도 유입됐다. 씨티는 "거시경제 둔화를 우려하는 투자자들과 AI 관련주 조정을 매수 기회로 보는 투자자들이 동시에 시장에 존재하고 있다"고 분석했다. 특히 현재 나스닥 매수 포지션의 72%가 여전히 수익 구간에 있는 만큼 이번 주 예정된 주요 기술기업 실적이 기대에 못 미칠 경우 차익실현 매물이 다시 출회될 수 있다고 경고했다. 그럼에도 월가의 전반적인 시각은 여전히 낙관적이다. AI 투자 확대와 견조한 기업 실적, 대형 IPO 기대감 등이 미국 증시의 상승 흐름을 지탱할 것이라는 전망이 우세하다. 다만 전문가들은 "강세장은 이어지겠지만 변동성 역시 더욱 커질 것"이라고 입을 모으고 있다. koinwon@newspim.com 2026-06-09 21:57
사진
앤스로픽, '클로드 페이블 5' 출시 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 인공지능(AI) 스타트업 앤스로픽이 자사 미토스(Mythos)급 AI 모델의 일반 공개 버전을 출시했다. 지난 4월 출시 직후 AI가 인간을 향한 사이버 무기로 사용될 수 있다는 충격을 준 후 안전장치가 강화된 버전이다. 앤스로픽은 9일(현지시간) 미토스급 AI 모델의 공개 버전인 '클로드 페이블 5(Claude Fable 5)'를 출시한다고 밝혔다. 다만 사이버보안 같은 위험 분야에서의 사용은 차단하는 안전장치를 적용했다. 4월 미토스 프리뷰 출시가 소프트웨어 결함을 찾아내는 능력으로 전 세계에 충격파를 보낸 지 두 달 만이다. 당시 미토스 프리뷰는 인기 소프트웨어들에서 수천 건의 이전에 알려지지 않은 보안 취약점을 자동으로 찾아내며 전 세계에 충격을 안겼다. 이러한 능력은 보안 강화에 활용될 수 있지만, 사용자 의도에 따라 곧바로 강력한 사이버 무기로 변할 수 있기 때문이다. 앤스로픽이 이날 공개한 클로드 페이블 5는 광범위한 사용을 위해 만든 가장 강력한 모델로 소프트웨어 엔지니어링과 분석에서의 성능이 강조됐다. 노트북 디스플레이에 표시된 앤스로픽 로고 [사진=블룸버그통신] 앤스로픽은 공식 발표문에서 "클로드 페이블 5는 일반 사용을 위해 안전하게 만들어진 미토스급 모델"이라고 설명했다. 이 모델은 앤스로픽의 기업 고객과 유료 가입자가 사용할 수 있다. 회사는 사이버보안과 생물학을 포함한 특정 고위험 분야에서 응답을 차단하는 새 안전장치 덕분에 광범위한 출시가 가능해졌다고 밝혔다. 앤스로픽은 같은 날 가드레일이 제거된 '클로드 미토스 5(Claude Mythos 5)'도 함께 출시했다. 다만 이 모델은 소규모 사이버 방어 인프라 제공업체들을 대상으로만 출시된다. 회사는 클로드 미토스 5를 초기에 미 정부와 협력하는 '프로젝트 글래스윙(Project Glasswing)'을 통해 배포할 계획이라고 설명했다. 기존 클로드 미토스 프리뷰의 업그레이드 버전이다. 클로드 미토스 프리뷰에 접근 권한이 있던 사용자들은 새 클로드 미토스 5로 업그레이드할 수 있다. 회사는 시간이 지남에 따라 더 광범위한 신뢰 접근 프로그램(Trusted Access Program)을 통해 클로드 미토스 5의 접근을 확대할 계획이라고 밝혔다. 클로드 페이블 5는 앤스로픽이 미 증권거래위원회(SEC)에 IPO 사업설명서를 비공개 신청했다고 발표한 지 수일 만에 나왔다.  앤스로픽은 지난해 약 100억 달러의 연간 매출에서 5월에는 매출 런레이트가 470억 달러로 증가했다고 밝혔다. 최근 9650억 달러 기업 가치로 자금 조달 라운드를 마무리하면서 3월 말 8520억 달러로 평가된 주요 경쟁사 오픈AI를 추월했다.  mj72284@newspim.com 2026-06-10 02:37

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동