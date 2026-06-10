코오롱인더, '바다 숲 조성' 가로림만에 잘피 1만 주 이식

AI 핵심 요약beta
- 코오롱인더스트리가 10일 바다숲 조성 사업을 완료했다고 밝혔다
- 충남 서산 가로림만에 잘피 1만주를 이식해 500㎡ 규모 바다숲을 추가로 조성했다
- 기업·공공기관·환경단체 협력으로 탄소흡수와 해양생태계 복원에 나선다고 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 코오롱인더스트리는 한국수산자원공단 및 환경재단과 함께 추진한 '바다숲 조성 사업'을 완료했다고 10일 밝혔다. 이번 사업을 통해 충남 서산시 대산읍 가로림만 일대에 잘피 1만 주를 이식했다.
코오롱인더스트리와 한국수산자원공단, 환경재단은 지난 4월 서울 강서구 코오롱 One&Only 타워에서 '바다숲 조성 사업' 추진을 위한 업무협약(MOU)을 체결한 바 있다. 바다숲 조성 사업은 탄소를 흡수 · 저장하고 해양 생물의 서식 기반을 형성하는 해양식물인 잘피를 이식하는 프로젝트다.
사업 대상지인 가로림만 해역은 기존 바다 숲이 조성된 지역이자 코오롱인더스트리 대산 사업장과 인접한 곳으로, 이번 사업을 통해 약 500㎡ 규모의 잘피 이식지가 추가 조성됐다.
코오롱인더스트리 관계자는 "이번 바다숲 조성 사업은 탄소 흡수와 생태계 복원을 위해 기업과 공공기관, 환경단체가 힘을 모았다는데 의의가 있다"며 "폭넓은 생물다양성 활동을 통해 실질적인 해양 환경 보전과 수산자원 회복, 기후 위기 대응에 적극 나설 것"이라고 말했다.
tack@newspim.com