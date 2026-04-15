코오롱인더, 바다숲 조성 사업 나서...ESG경영 강화

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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 코오롱인더스트리가 실질적인 탄소 절감 노력을 이어가며 ESG 경영을 한층 강화해가고 있다.

코오롱인더스트리는 지난 14일 서울 강서구 코오롱 One&Only 타워에서 한국수산자원공단 및 환경재단과 함께 '바다숲 사업' 추진을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 15일 밝혔다.

바다숲 조성 사업은 해양식물 이식을 통해 연안 생태계를 복원하고 해양 탄소흡수원을 확대하는 자연기반해법 사업이다. 협약식에는 코오롱인더스트리 허성 대표, 한국수산자원공단 김종덕 이사장, 환경재단 이미경 대표 등 주요 관계자들이 참석했다.

코오롱인더스트리는 14일 서울 강서구 코오롱 One&Only 타워에서 한국수산자원공단 및 환경재단과 함께 '바다숲 사업' 추진을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 왼쪽부터 한국수산자원공단 김종덕 이사장, 코오롱인더스트리 허성 대표이사, 환경재단 이미경 대표. [사진=코오롱인더]

코오롱인더스트리는 이번 협약을 기반으로 탄소 흡수 능력이 뛰어난 해양 식물인 잘피를 이식할 계획이다. 한국수산자원공단은 바다숲 조성을 위해 이미 잘피 4만4,500주를 심어왔다. 이번 추가 이식을 통해 잘피숲 면적 확대와 이에 따른 탄소 흡수 기능 강화가 기대된다.

코오롱인더스트리 관계자는 "이번 협약은 실질적인 탄소 흡수와 생태계 복원을 위해 기업과 공공기관, 환경단체가 힘을 모았다는데 큰 의미가 있다"며 "코오롱인더스트리는 앞으로도 폭넓은 생물다양성 활동을 통해 ESG 경영을 강화해 나갈 것" 이라 말했다.

tack@newspim.com