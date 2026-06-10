에코프로, 헝가리 공장 본격 양산..."유럽 전기차 시장 공략 가속화"

인니 니켈 제련소 통한 원료 확보로 원가 경쟁력 갖춰

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 에코프로는 헝가리 공장에서 8일(현지시간) 유럽 자동차 OEM에 공급하는 하이니켈 NCA(니켈·코발트·알루미늄) 제품 출하식을 진행했다고 10일 밝혔다.

에코프로는 유럽 역내 규제 강화에 맞춘 헝가리 공장을 전략적 거점으로 유럽 전기차(EV) 시장 공략을 가속화한다는 방침이다.

최문호 에코프로비엠 대표는 출하식에서 "치열한 글로벌 시장 경쟁 속에서도 최고 수준의 품질과 기술력을 인정받아 유럽 프리미엄 OEM 물량을 중심으로 공급이 확대되고 있다"며 "친환경 미래 모빌리티의 본고장인 유럽 시장을 대상으로 주요 고객들과 추가 협력 협의를 진행하고 있고 가시적인 수주 성과도 만들고 있다"고 말했다.

최문호 에코프로비엠 대표가 8일(현지시간) 헝가리 데브레첸에 위치한 에코프로 헝가리 공장의 하이니켈 양극재 첫 양산 출하식에서 축사를 하고 있다. [사진=에코프로]

약 44만㎡ 규모의 헝가리 데브레첸 공장에는 양극재를 생산하는 에코프로비엠과 리튬 가공을 담당하는 에코프로이노베이션, 공업용 산소와 질소를 생산하는 에코프로에이피 등이 입주해 있다.

에코프로비엠이 생산하는 양극재 연 생산능력(CAPA)은 3개 라인 총 5만4000톤으로 전기차 약 60만 대에 공급할 수 있는 규모다. 에코프로비엠은 이번 초도 물량을 시작으로 점진적으로 생산량을 확대해 연내 또 다른 글로벌 자동차 OEM에 공급할 하이니켈 양극재 양산에 돌입할 계획이다.

향후 NCA 외에 NCM(니켈·코발트·망간) 전용 라인도 구축해 유럽 고객 맞춤형 하이니켈 NCM 양극재 생산에도 들어갈 것으로 전망된다. 수주 상황을 종합적으로 고려해 2공장을 건설하는 방안도 검토할 계획이다. 2공장이 완공되면 헝가리 데브레첸 공장의 캐파는 현재 대비 2배 이상 늘어날 것으로 전망된다.

하주용 에코프로비엠 헝가리법인장은 "선제적으로 구축한 헝가리 생산 거점과 탄탄한 원료 공급망을 바탕으로 유럽의 규제 정책 수혜를 극대화하고 경쟁력 있는 양극 소재 기업으로 자리매김할 것"이라고 말했다.

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