넷마블 엠엔비, 일본 콘텐츠 박람회 '콘텐츠 도쿄' 참가

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쿵야 레스토랑즈 IP 선보여 현지 마스터 라이선시 파트너십 모색

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 넷마블의 콘텐츠 마케팅 자회사 엠엔비가 일본 최대 규모의 콘텐츠 비즈니스 전시회 '콘텐츠 도쿄 2026'에 참가한다.

17~19일 도쿄 빅사이트에서 열리는 이 행사는 제조·유통·미디어 분야의 대형 바이어들이 라이선스 계약과 파트너십 구축을 목적으로 참석하는 B2B 전문 행사다. 엠엔비는 한국콘텐츠진흥원이 선발한 K-콘텐츠 대표 12개사 중 하나로 한국공동관 내 부스를 운영한다.

넷마블의 콘텐츠 마케팅 자회사 엠엔비가 일본 최대 규모의 콘텐츠 비즈니스 전시회 '콘텐츠 도쿄 2026'에 참가한다. [사진= 넷마블]

엠엔비는 이번 전시에서 국내 Z세대 대표 IP '쿵야 레스토랑즈'를 선보인다. 현지 마스터 라이선시 발굴과 마케팅 제휴, 팝업스토어 등을 통해 일본 및 글로벌 시장 확장을 위한 파트너십을 모색할 계획이다.

배민호 엠엔비 대표는 "쿵야 레스토랑즈가 캐릭터 강국인 일본의 Z세대에게도 공감대를 이끌어낼 수 있을 것"이라며 "2026년 하반기부터 현지화 마케팅과 글로벌 비즈니스 파트너십 확장에 집중할 것"이라고 말했다.

엠엔비는 소비자·미디어 트렌드 진단을 바탕으로 통합 마케팅 커뮤니케이션 솔루션을 제공하고 IP 사업을 전개하는 넷마블의 자회사다.

origin@newspim.com