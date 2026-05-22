넷마블, '일곱 개의 대죄: 오리진' 시각장애인 접근성 강화

AI 핵심 요약beta
- 넷마블이 4월 일본 시각장애인 이용자 편지를 계기로 오픈월드 RPG '일곱 개의 대죄: 오리진'에 접근성 기능을 추가했다.
- 개발진은 시각장애인 전용 사운드 클래스를 도입해 몬스터 공격, 체력 저하, 보물상자 위치 등을 경고음과 효과음으로 안내하게 했다.
- 넷마블은 주요 오브젝트 방향·위치를 음성·알림으로 알려주는 기능도 추가할 예정이며 누구나 장벽 없이 즐기는 게임 환경을 목표로 한다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 넷마블이 오픈월드 RPG '일곱 개의 대죄: Origin(오리진)'에 시각장애인을 위한 접근성 기능을 추가했다. 일본의 한 시각장애인 이용자가 보낸 편지를 계기로 한 조치다.
넷마블은 지난 4월 해당 이용자로부터 점자와 워드로 작성된 편지를 받았다. 이용자는 게임의 풀 보이스, 배경음악, 환경음 등으로 시각에 의존하지 않고도 게임을 즐길 수 있다고 평가하면서도 오픈월드 환경에서 아이템 위치 파악과 이동 방향 설정에 어려움이 있다며 물체와의 거리나 방향을 소리로 안내하는 기능 추가를 제안했다.
개발진은 이 피드백을 반영해 '시각장애인 전용 사운드 클래스' 기능을 도입했다. 활성화하면 몬스터 공격 상황과 캐릭터 체력 저하 상태를 경고음으로 안내하고 보물상자 위치를 파악할 수 있도록 전용 효과음을 제공한다.
추가로 키보드 숫자키에 주요 오브젝트를 할당하고 특정 버튼 입력 시 가장 가까운 오브젝트의 방향과 위치 정보를 음성 또는 알림 형태로 안내하는 기능도 추가할 예정이다.
넷마블 관계자는 "이용자의 진심 어린 목소리에 귀 기울여 누구나 장벽 없이 게임을 즐길 수 있는 환경을 만드는 것이 목표"라며 "앞으로도 이용자 피드백을 바탕으로 게임의 완성도와 접근성을 지속적으로 개선해 나갈 것"이라고 밝혔다.
'일곱 개의 대죄: 오리진'은 누적 판매 5500만 부 이상을 기록한 만화를 원작으로 한 멀티형 오픈월드 RPG다. 플레이스테이션5, 스팀, 구글플레이, 애플 앱스토어에서 플레이할 수 있다.
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