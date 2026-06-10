정부 "고용24·사람인·알바천국서 '청년뉴딜' 정보 확인하고 신청하세요"

AI 핵심 요약beta
- 정부가 10일 청년 일자리 대책 '청년뉴딜' 신청 편의를 높이기 위한 추진방안을 밝혔다.
- 고용24·온통청년과 사람인·잡코리아 등 공공·민간 플랫폼을 연계해 정보 안내와 신청을 한곳에서 할 수 있게 했다.
- K-뉴딜 아카데미 등 역량·일경험·회복지원 프로그램 신청을 본격화하고 온·오프라인 채널로 홍보를 확대한다.
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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 정부가 청년 일자리 종합대책 '청년뉴딜' 신청 편의를 높이기 위해 공공·민간 플랫폼을 총동원한다.
고용노동부는 관계부처와 함께 준비중·구직 청년을 위한 '청년뉴딜 추진방안' 정책을 한눈에 확인하고 신청할 수 있도록 정보 안내 및 신청 사이트 연계를 지원한다고 10일 밝혔다.
정보 안내 및 신청 사이트 연계는 고용24와 온통청년, 사람인·인크루트·잡코리아·알바천국 등 민간채용플랫폼을 이뤄진다.
K-뉴딜 아카데미, 사회연대경제 및 콘텐츠·관광 분야 일경험 등의 핵심사업은 이달 본격적인 참여 신청을 받을 예정이다.
정보 안내 페이지에서는 K-뉴딜 아카데미, 청년도약 인재양성 부트캠프 등 역량강화 프로그램, 사회연대경제·문화·관광 등 다양한 영역의 일경험 프로그램, 진로탐색·취업역량 제고의 회복지원프로그램 등 필요한 청년뉴딜 정책의 세부 정보를 확인할 수 있다.
안내 사이트는 실제 지원 신청 페이지와 연계해 접근성·편의성을 높였다.
정부는 청년들이 실질적으로 청년뉴딜 정책에 참여하고 효과를 체감할 수 있도록 신속히 준비하고 사업 시행에 나섰다.
국민취업지원제도, 청년지원센터 또래지원단, 청년일자리도약장려금 등은 현재 참여 신청 접수를 받고 있다.
노동부는 "청년뉴딜 사업은 온·오프라인 채널을 활용해 홍보를 이어갈 계획"이라며 "고용24와 온통청년, 민간채용플랫폼 등을 비롯해 고용복지+센터, 대학일자리+센터, 청년지원센터 등을 통해 정책 안내를 전개할 예정"이라고 밝혔다.
sheep@newspim.com