청년 고용률 24개월 연속 하락…정부, '청년뉴딜'로 반전 노린다

AI 핵심 요약beta
- 국가데이터처가 13일 4월 취업자 7만4000명 증가를 발표했다.
- 청년 고용률은 24개월 연속 하락하며 20대 취업자 19만5000명 줄었다.
- 정부는 내달부터 K-뉴딜 아카데미로 미취업 청년 취업을 지원한다.
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청년 고용률 24개월 연속 하락세
내수업 고용 둔화 속 도소매·숙박업 부진 확대
정부 "'청년뉴딜' 통해 하락세 완화 이끌 것"
[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 4월 취업자 수가 7만명 이상 늘며 16개월 연속 증가세를 이어갔지만 청년 고용 한파는 좀처럼 해소되지 않고 있다. 청년 고용률은 24개월 연속 하락하며 글로벌 금융위기 직후였던 2005~2009년 이후 두 번째로 긴 하락세를 이어갔다.
이에 정부는 내달부터 '청년뉴딜 추진방안' 핵심 과제 집행에 속도를 낸다는 방침이다. 특히 K-뉴딜 아카데미 등을 통해 미취업 대학 졸업생 등 '쉬었음 청년'의 노동시장 진입을 지원한다는 계획이다.
◆ 청년 고용률 24개월 연속 하락…정부, 장기 침체 완화 총력
청년층 고용 부진은 통계상으로도 장기화되는 흐름이다. 청년 고용률이 24개월 연속 하락하며 글로벌 금융위기 직후 이후 가장 긴 감소 흐름을 이어가고 있기 때문이다.
13일 국가데이터처가 발표한 '2026년 4월 고용동향'에 따르면 지난달 15세 이상 취업자는 2896만1000명으로 전년 동월 대비 7만4000명 증가했다. 15~64세 고용률은 70.0%로 0.1%p(포인트) 상승했다. 취업자 수는 지난해 1월 이후 16개월 연속 증가세를 유지했다.
반면 청년층 고용 상황은 악화 흐름이 이어졌다. 15~29세 청년 고용률은 43.7%로 전년 동월 대비 1.6%p 하락했다. 청년 고용률은 지난 2024년 5월 이후 24개월 연속 감소세를 기록 중이다.
이는 글로벌 금융위기 여파가 이어졌던 2005년 9월~2009년 11월 이후 두 번째로 긴 하락 흐름으로 나타났다.
특히 20대 취업자는 전년 동월 대비 19만5000명 감소하며 전 연령층 가운데 감소 폭이 가장 컸다. 제조업과 전문과학·기술서비스업 등 청년층 선호 업종 부진이 이어진 영향으로 풀이된다.
반면 60세 이상 취업자는 18만9000명 증가하며 전체 고용 증가세를 견인했다. 이날 빈현준 국가데이터처 사회통계국장은 "저출생 고령화 등 여파로 인한 고령층 중심 고용 증가가 이어지면서 청년층 체감 고용시장과의 괴리가 커지고 있다"고 분석했다.
이에 정부는 미취업 청년들의 고용률 하락추세 완화를 위해 내달부터 청년뉴딜정책 집행을 통해 취업 역량을 쌓기 위한 직업 훈련 등 추진에 총력을 다한다는 계획이다.
청년뉴딜 핵심 사업은 내달부터 본격 가동된다. 대기업 주도 직업훈련 프로그램인 'K-뉴딜 아카데미'는 10대 대기업을 포함한 70여 개사가 1만 2000명 규모 교육과정 개설 의향을 밝힌 바 있다.
김태웅 재정경제부 인력정책과장은 "5월부터 집행되는 청년뉴딜사업 집행을 통해 청년층 고용률 하락세에 완화를 이끌 수 있을 것으로 본다"며 "특히 사실상 대학 졸업 후 미취업자들에 대한 우려가 큰 만큼 대기업이 직접 직무 훈련을 추진하는 'K-뉴딜 아카데미' 프로그램 등을 통해 청년들의 취업 준비 활로를 열어둘 계획"이라고 밝혔다.
◆ 내수업종 고용 둔화…도소매·숙박업 부진 확대
산업별로는 내수 관련 업종을 중심으로 고용 부진 흐름이 두드러졌다. 특히 도소매업과 숙박·음식점업 감소폭이 확대되면서 소비 둔화 우려가 다시 커지는 모습이다.
도매 및 소매업 취업자는 전년 동월 대비 5만2000명 감소했다. 이는 지난해 2월 이후 가장 큰 감소폭이다. 숙박 및 음식점업 역시 감소폭이 확대되며 지난해 7월 이후 가장 큰 폭으로 줄었다.
운수·창고업 증가세 둔화도 나타났다. 데이터처는 최근 중동전쟁 여파에 따른 유가 상승과 수출입 물동량 감소 등이 일부 영향을 미쳤을 가능성이 있다고 설명했다.
제조업 감소세도 이어졌다. 제조업 취업자는 전년 동월 대비 5만5000명 감소하며 부진 흐름을 지속했다. 전문과학·기술서비스업도 11만5000명 감소하며 산업분류 개편 이후 가장 큰 감소폭을 기록했다.
반면 보건업 및 사회복지서비스업과 예술·스포츠·여가관련서비스업 등 일부 서비스업종은 증가세를 유지했다. 고령화와 돌봄 수요 확대 영향이 반영된 것으로 풀이된다.
시장에서는 최근 내수 회복 지연과 대외 불확실성이 고용시장에도 영향을 미치고 있다는 분석이 나온다. 특히 소비와 밀접한 업종의 고용 둔화가 이어질 경우 향후 민간 소비 회복에도 부담으로 작용할 수 있다는 전망이다.
빈현준 국장은 "운수·창고업이나 도소매업 등에서 증가폭 둔화가 나타나고 있다"며 "유가 상승과 소비심리 위축 등이 일부 영향을 준 것으로 보인다"고 말했다.
jongwon3454@newspim.com