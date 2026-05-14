정희용 "청년 고용률 5년 최저…'세금 알바' 아닌 민간 일자리 필요"

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"청년 뉴딜, 실상은 한시적 일자리에 불과해"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 정희용 국민의힘 사무총장은 14일 청년 고용 악화에 대해 "청년들이 바라는 것은 통계 숫자를 꾸미기 위한 '세금 알바'가 아니다"라고 페이스북을 통해 비판했다.

정 사무총장은 이날 자신의 페이스북을 통해 "고용 한파는 30대까지 번지고 있다"며 "30대 실업률은 3.3%로, 4월 기준 2021년 이후 5년 만에 가장 높은 수치를 나타냈다"고 지적했다.

정희용 국민의힘 사무총장. [사진=정희용 의원실]

정 사무총장은 게시글에 국가데이터처가 발표한 '4월 고용동향'을 인용했다. 국가데이터처에 따르면 15~29세 청년 고용률은 43.7%로 코로나19 팬데믹이 한창이던 2021년 이후 4월 기준 가장 낮은 수준을 기록했다. 30대 실업률도 3.3%로, 4월 기준 2021년 이후 5년 만에 가장 높은 수치를 나타냈다.

정 사무총장은 "이 같은 상황을 의식한 듯 정부는 같은 날 '관계부처 합동 일자리전담반 회의'를 열고, 청년뉴딜 등 추경 사업이 본격화되면 고용지표가 개선될 것이라고 밝혔다"고 전했다.

그러면서 "정부가 내세우는 '청년 뉴딜'의 실상을 들여다보면, 국세 체납 실태 조사원 9500명, 농지 투기 전수조사 인력 4000명 등 대부분 '한시적 공공 일자리'에 불과하다"고 꼬집었다.

정 사무총장은 "청년들이 바라는 것은 미래를 설계할 수 있는 안정적이고 지속 가능한 민간 일자리"라며 "정부가 해야 할 일은 단기 아르바이트를 양산해 고용지표를 포장하는 것이 아니라, 기업이 투자하고 채용할 수 있도록 경제 활력을 되살리는 것"이라고 강조했다.

아울러 "이번 6·3 지방선거는 실패한 청년 정책을 심판하는 선거가 되어야 한다"며 "청년의 삶을 숫자로 소비하고, 세금 일자리로 위기를 가리려는 정책에 분명한 경고를 보내달라"고 촉구했다.

oneway@newspim.com