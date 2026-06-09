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'키아프 2026', 9월 코엑스서 개최…188개국 175개 갤러리 참여

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  • 키아프 서울 2026이 9월 서울 코엑스서 개최된다.
  • 전 세계 18개국 175개 갤러리가 참여한다.
  • 정구호 선임, 통합권 할인 등 관람 편의도 높였다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 올해로 25주년을 맞는 국내 최대 규모의 아트페어 '키아프 서울 2026'이 오는 9월 서울 코엑스에서 개최된다.

9일 키아프 운영위원장은 '키아프 2026' 참가 갤러리를 공개하며 "세계 주요 갤러리와 국내 유수 화랑들이 한자리에 모여 동시대 미술의 다양한 흐름과 가능성을 조망하는 국제적 플랫폼으로서의 위상을 이어갈 것"이라고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 지난해 '키아프 2025' 전경. [사진=키아프 사무국] 2026.06.09 alice09@newspim.com

올해는 전 세계 18개국 175개 갤러리가 참여해 다양한 장르의 작품을 선보이며 국내외 컬렉터와 미술 애호가들에게 폭넓은 현대미술의 스펙트럼을 소개한다. 키아프는 서울이 글로벌 아트 허브로 부상하는 흐름 속에서, 현장을 찾는 국내외 관람객들에게 더욱 풍성한 문화예술 경험을 선보일 예정이다.

올해 키아프는 처음으로 외부 크리에이티브 디렉터 체제를 도입하고, 디자이너 정구호를 선임했다.

이번 결정은 키아프의 브랜드 경쟁력을 한층 강화하고, 관람 경험의 완성도를 높이기 위한 전략의 일환이다.

정구호 크리에이티브 디렉터는 패션 브랜드 구호(KUHO)를 비롯해 공연예술·전시 분야에서 활동해 온 시각예술 연출가이다. 또한 국립 예술기관 공연과 공예·미술 전시 프로젝트를 통해 공간 연출과 브랜딩 역량을 인정받아 왔다.

그는 이번 행사에서 브랜딩과 공간 디자인, 특별전 기획 등을 총괄하며 전시 구조와 동선을 관람객 중심으로 재정비해 페어 전반에 새로운 감각을 더할 예정이다.

이와 함께 '키아프 2026' 특별전과 다양한 프로그램 및 관객참여형 동선 확보 등을 통하여 몰입감 있는 전시 경험을 선보일 계획이다.

올해 참여 갤러리로는 국제갤러리, 갤러리현대, 가나아트, 선화랑, 표갤러리, 조현화랑, 우손갤러리, 학고재, 아라리오갤러리 등 국내 대표 갤러리와 함께 홍콩의 화이트스톤 갤러리, 미국 휴스턴의 아트 오브 더 월드 갤러리, 베를린 코른펠트 갤러리 등이 함께 한다.

올해로 17번째 키아프에 참여하는 일본 도쿄의 갤러리 츠바키와 13회째 참가하는 독일 카를스루에의 갤러리 츠뷔센 등 오랜 기간 키아프와 함께해온 해외 갤러리들이 다시 참여하는 한편, 올해 처음 합류하는 신규 갤러리들도 다수 포함됐다.

총 20개 갤러리가 올해 키아프에 새롭게 참여하며, 해외 갤러리로는 미국 뉴욕의 니노 미에 갤러리와 LA의 제이콥 아서 갤러리, 러시아 상트페테르부르크의 안나 노바 갤러리, 영국 런던의 제이디 말랏 등 총 15곳이 첫 참여를 결정했다.

지난해 서울 강남구 코엑스에서 열린 국내 최대 아트페어 '키아프 서울(Kiaf SEOUL) 2025'를 찾은 관람객. [사진=뉴스핌DB] 2025.09.03 mironj19@newspim.com

국내 갤러리로는 갤러리헤세드, 헤드비갤러리, 카린, 호리아트스페이스, 씨디에이 등 신진 작가 발굴에 주력하며 신선한 기획을 선보여온 5곳의 갤러리가 새롭게 참여해 페어의 스펙트럼을 한층 넓힌다.

또한 솔로 부스는 각 갤러리가 부스 내 한 명의 작가를 선정해 그 작업 세계를 집중적으로 소개하는 구성으로, 작가의 작품 세계를 보다 밀도 있게 조망할 수 있도록 기획됐다.

올해 솔로 부스에는 총 15개 갤러리가 참여하며, 국내 8곳과 해외 7곳이 각각 선정한 작가의 작품을 선보인다. 솔로 부스에서는 각 갤러리가 선정한 단일 작가의 작업을 통해 보다 집중된 방식으로 작품 세계를 조망하며, 동시대 미술의 다양한 시각과 확장된 가능성을 함께 확인할 수 있다.

문화체육관광부는 2023년부터 '대한민국 미술축제'를 통해 키아프 서울과 프리즈 서울을 비롯한 주요 미술 행사를 연계하며 국내 미술계 전반이 함께 어우러지는 통합형 예술 축제를 추진해오고 있다.

올해도 '대한민국 미술축제' 프로그램의 일환으로 키아프·프리즈 통합 입장권을 한정 수량으로 30% 할인 판매하며, 오는 15일 오전 11시부터 키아프 공식 홈페이지에서 예매할 수 있다.

올해는 보다 유연한 관람 환경을 위해 일반 입장권을 오후 3시 이전·이후 입장권으로 구분해 운영하며 관람객 편의성을 높였다.

올해 서울아트위크 기간에는 키아프 서울과 프리즈 서울을 비롯해 서울 전역에서 다양한 전시와 미술 행사가 열린다.

리움미술관, 아트선재센터, 송은, 스페이스 K 등 주요 미술기관의 전시와 함께 한남나잇(9월 1일), 청담나잇(9월 2일), 삼청나잇(9월 3일) 등 지역 연계 프로그램이 같은 시기에 진행되며, 관람객들은 서울 곳곳에서 동시대 미술의 다양한 흐름을 폭넓게 경험할 수 있다.

alice09@newspim.com

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얌체 체납차량 번호판 뗀다 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 9일 25개 자치구, 경찰청, 한국도로공사와 함께 자동차세·과태료, 고속도로 통행료를 상습적으로 납부하지 않으면서 고속도로를 이용하는 비양심 체납 차량에 대해 대대적인 단속을 실시한다. 합동 단속은 서울 진입로 톨게이트 고정 단속과 서울시 전역에서 이동 단속을 병행하며, 관계기관의 체납정보와 행정력을 결집하고 총 180여 명 인력과 차량 40대를 동원해 동시에 진행된다. 톨게이트 합동단속 [사진=서울시] 서울시에서는 38세금징수과 조사관뿐만 아니라 주차계획과 단속원, 자치구 영치 담당자가 참여한다. 번호판 판독기 탑재 차량 38대, 경찰 순찰차 1대, 견인차 1대 등이 투입된다. 단속대상은 2회 이상 자동차세 체납 차량, 속도·신호위반 과태료 30만원 이상인 차량, 고속도로 통행료 20회 이상 미납 등 상습적 체납 차량 등이다. 서울시에 등록된 자동차는 2026년 4월 말 기준 약 316만 대며, 이중 자동차세를 체납한 차량은 16만 대(5.1%), 체납액은 391억 원으로 확인됐다. 버스전용차로 위반 과태료 체납 차량은 체납액 30만원 이상, 60일 초과 기준 약 4300여 대고, 체납액은 34억 원에 이른다. 과속·신호 위반 등으로 발생한 서울경찰청 교통과태료 누적 체납액은 1925억 원(2025년 12월말 기준)에 달하고, 최근 5년간 고속도로 통행료 미수납액은 291억 원에 이른다. 상습 체납 차량에 대해서는 10배의 부가 통행료를 징수하고 있다. 단속 현장에서 체납 차량이 적발될 경우 시민들의 준법의식을 높이고 자발적인 납부문화를 확산하기 위해 우선 납부를 독려하고, 납부가 이루어지지 않으면 즉시 번호판을 영치하거나 차량을 견인할 예정이다. 서울시는 고액·상습 체납차량에 대해서는 지방세징수법 제56조·제71조에 따라 강제 견인 후 공매처분한다.  이번 단속에 참여한 관계자들은 "교통 법규 위반으로 부과된 과태료와 고속도로 이용에 따른 통행료는 반드시 납부해야 하는 금액"이라며 "과태료와 통행료를 제때 납부하는 것이 도로의 안전과 질서를 지키는 기본이라는 인식이 시민들에게 널리 자리잡기를 바란다"고 밝혔다.  박경환 서울시 재무국장은 "납세는 대한민국 국민이라면 누구나 지켜야 할 의무이자 사회적 책임이다. 성실하게 세금납부를 하는 시민이 상대적 박탈감을 느끼지 않도록 적극적인 체납징수활동을 펼치겠다"고 전했다.  kh99@newspim.com 2026-06-09 06:00
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카카오 노조, 10일 부분 파업 예고 [서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 정부가 카카오 노동조합의 파업 예고에 대한 대비에 나섰다. 카카오 노조의 파업으로 카카오톡과 카카오맵 등 카카오 서비스가 멈춰 불편을 주는 것을 방지하겠다는 것이다. 과학기술정보통신부는 지난 8일 오후 세종청사에서 카카오 노조의 파업 예고에 대비한 카카오 측과의 점검 회의를 개최해 서비스 연속성 및 안정성 확보 방안을 점검했다. 국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회는 지난달 20일 판교역 광장에서 투쟁결의대회를 개최하고 성과급제 개선을 촉구했다. [사진= 정승원 기자] 앞서 전국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회(카카오 노조)는 오는 10일 부분 파업과 함께 판교역 집회를 예고한 바 있다. 회의에는 최우혁 과기정통부 정보 보호 네트워크정책실장과 카카오 서영훈 부사장이 참석했으며 카카오톡, 카카오맵 등 국민 생활과 밀접한 주요 디지털 서비스의 안정적 운영을 위한 대응 방안과 비상 대응체계 등을 논의했다. 양측은 서비스의 운영 상황을 지속해서 점검(모니터링)하고 장애 발생 시 신속한 상황 공유와 대응이 이뤄질 수 있도록 협력체계를 유지하기로 했다. 최우혁 과기정통부 정보보호네트워크정책실장은 "국민 다수가 이용하는 디지털 이음터(플랫폼) 서비스의 안정성은 매우 중요한 사안"이라며 "국민 불편이 발생하지 않도록 서비스 연속성과 안정성 확보에 최선을 다해 줄 것을 당부했다"고 밝혔다. 과기정통부는 앞으로도 주요 디지털 서비스의 운영 상황을 면밀히 점검하고 국민 생활에 영향을 미칠 수 있는 서비스 장애 예방 및 대응에 만전을 기할 계획이다. origin@newspim.com 2026-06-09 08:31

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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