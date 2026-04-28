전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.28 (화)
KYD 디데이
문화·연예 전시·아트

속보

더보기

[핌in현장] 15주년 '아트부산 2026', 전환의 원년 선언…"아시아 대표할 것"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 아트부산이 28일 서울 신라호텔에서 기자간담회를 열고 15주년을 전환의 원년으로 선언했다.
  • 정선주 이사 중심으로 글로벌 네트워크 구축과 대만 주빈국 선정 등 구조 재편을 추진한다.
  • 18개국 110개 갤러리 참여하며 신규 섹션 라이트하우스와 디파인을 도입해 콘텐츠를 강화한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 15주년을 맞은 '아트부산 2026'이 올해를 전환의 원년으로 선언하며 글로벌 시장으로 확장하는 구조를 본격화한다.

28일 서울 중구에 위치한 신라호텔에서는 '아트부산 2026' 기자간담회가 열렸다. 자리에는 손영희 아트부산 이사장을 비롯해 정선주 아트부산 이사 등이 참석했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = '아트부산 2025' 현장. [사진=아트부산] 2026.04.28 alice09@newspim.com

올해 15주년을 맞은 '아트부산 2026'은 이번 15주년을 전환의 원년으로 삼는다. 올해부터 총괄 기획을 맡은 정선주 이사를 중심으로 페어의 구조와 방향을 새롭게 재편한다.

최근 글로벌 미술시장은 아트바젤과 프리즈를 중심으로 메가 갤러리와 블루칩 작가 중심의 구조가 강화되고 있다. 아트부산은 이런 흐름 속에서 단일 허브 경쟁이 아닌 국가별 아트페어를 연결하는 네트워크 전략을 구축했다.

이날 손영희 이사장은 "저희가 처음 아트페어를 시작할 당시만 해도 불과 페어가 3~4개였는데, 이제는 100개를 육박하고 있다. 더 많은 고민과 어떤 방향성을 가지고 나아갈 것인가에 대한 정체성을 고민하고 있다"고 말했다.

이어 "아트부산은 단순한 국내 아트페어 단계를 넘어 아시아를 대표하는 중요한 플랫폼으로 나아가고자 한다. 글로벌 아트시장은 정말 빠른 속도로 재편되고 있고, 아시아를 중심으로 움직이고 있다. 아트부산은 우리 부산이 가진 매력적인 도시를 기반으로 아시아 미술 시장에서 우리 역할이 무엇인가를 정의하고 방향성을 설정하는 중요한 계기로 삼을 것"이라고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 손영희 아트부산 이사장. [사진=이지은 기자] 2026.04.28 alice09@newspim.com

손 이사장은 "앞으로 저희는 지역의 행사에서 머무는 것이 아니라 세계에서 주목하는 아트페어가 되고자 한다. 그러기 위해서는 글로벌 갤러리 유치뿐 아니라 국제적인 컬렉터의 네트워크를 강화시키며 차별화된 콘텐츠 개발을 추진해 나갈 것"이라며 "이러한 변화를 이번 '아트부산 2026'에서 확인하시길 바란다"고 당부했다.

올해는 주빈국으로 대만을 선정해 아트 타이베이 간 공동 심사와 큐레이션을 통해 콘텐츠 공동 생산 모델을 실험한다. 또한 오는 10월 프리즈 런던 기간에는 마이너 어트랙션과 협업해 국내 갤러리의 해외 진출을 지원한다.

정선주 이사는 "아트부산은 재방문과 구매가 이어지는 시장을 기반으로 컬렉터 경험을 확장하는 아트페어로 진화했다. 올해 15주년을 전환의 원년으로 설정했다. 올해 핵심 전략을 글로벌 플랫폼이다. 아시아 파트너 네트워크를 구축해 콘텐츠를 공동으로 기획, 생산하고 글로벌 시장으로 연결, 유통하고자 한다

올해 아트부산에는 18개국 110여 개 갤러리가 참여하며, 해외 갤러리는 26곳으로 약 24%를 차지한다. 해외의 경우 글래드스톤 갤러리, 탕 컨템포러리 아트, 화이트스톤 갤러리 등과 홍콩의 3812 갤러리, 도쿄의 비스킷 갤러리, 타이베이의 이리아츠 등 각 지역에서 주목받는 갤러리들도 함께한다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = '아트부산 2026' 포스터. [사진=아트부산] 2026.04.28 alice09@newspim.com

국내에서는 가나아트, 국제갤러리, 리안갤러리, 갤러리 바톤, 제이슨함, 더페이지 갤러리가 주요 갤러리로 참여한다.

정 이사는 "올해 신규 갤러리는 31곳이다. 국내 12곳, 아시아 9곳, 유럽 5곳, 아메리카·오세아니아 5곳으로 구성됐다. 해외 갤러리의 경우 글래드스톤 갤러리는 우고 론디노네 신작 회화 3점을 최초 공개하고, 홍콩 아이에프 갤러리도 사이토 쇼 조각을 아트부산에서 최초로 공개한다"고 밝혔다.

이어 "국내 갤러리의 경우 회화와 조각, 건축이 교차하며 국내외 작가의 병행 구성이 특징이다. 국제갤러리는 줄리안 오피 작가의 솔로 부스를 선보이며 우손갤러리는 유키마사 이다의 개인전으로 참여한다"라며 "리안갤러리는 '컬렉터 하우스' 형식으로 이강소 등 국내 중견 작가와 해외 작가를 교차로 구성했다"고 설명했다.

아트부산은 올해 신규 섹션 '라이트 하우스(LIGHTHAUS)'와 '디파인(DEFINE)' 도입과 외부 전문가 협업을 통해 전시와 큐레이션을 강화하는 방향으로 페어 구조를 재설계했다. '라이트하우스'는 갤러리 부스를 하나의 전시 공간으로 재구성하는 프로그램이다.

'디파인'은 디자인과 미술의 경계를 재구성하는 섹션으로, 2028 부산 세계디자인수도(WDC) 선정을 기념해 구성했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 정선주 아트부산 이사. [사진=이지은 기자] 2026.04.28 alice09@newspim.com

정선주 이사는 "'라이트하우스'는 '부스-인-부스' 구조를 통해 큐레이토리얼 기획과 공간 디자인을 함께 평가하는 방식이다. '디파인'은 동시대 시각문화의 범주를 확장하려는 시도"라면서 "디자인을 미술과 병렬적인 위치에서 다루며 새로운 기준을 제시하고자 한다"고 말했다.

아트부산은 메인(MAIN), 퓨처(FUTURE), 커넥트(CONNECT) 등의 부스를 운영 중이다. 이들은 갤러리의 진입장벽을 낮추기 위해 부스비를 동일하게 지정하고, 시상 금액을 높였다. 갤러리에 이러한 혜택을 주는 이유는 단 하나이다. 페어에서 가장 중요한 것은 바로 미술품 판매이기 때문.

이에 손영희 이사장은 "지금 미술시장이 하향곡선을 그리고 있기 때문에 미술품 판매에 대해 많은 관심을 주고 계신다. 저희 역시 방향의 전환점을 모색하고자 메인 협찬사를 비롯해 후원사에게 협찬금보다 자산고객 관리팀을 통해 VVIP를 모시기 위한 전략을 꾀하고 있다. 프라이빗 도슨트 투어에 많은 투자를 해 매출을 높이고자 했다"고 답했다.

끝으로 정선주 이사는 "기성 페어 간 경쟁 구도에서 벗어나 협업 기반 네트워크로 콘텐츠를 생산하고 글로벌 시장과 연결하는 글로컬 플랫폼으로, 아트부산만이 할 수 있는 역할을 만들어 가겠다"라고 말했다.

'아트부산 2026' 예매 티켓은 네이버를 통해 한정 수량으로 판매되며, 5월 19일까지 얼리버드 티켓으로 구매할 수 있다. 올해의 페어는 5월 21일 VIP 프리뷰를 시작으로 24일까지 부산 벡스코 제1 전시장에서 개최된다.

alice09@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
마라톤 '서브 2' 기술 도핑 논란 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 인류 첫 공식 마라톤 '서브 2'라는 신기원이 세워지고 축하와 동시에 '기술 도핑' 논란이 일고 있다. 케냐의 사바스티안 사웨는 26일 런던 마라톤에서 42.195㎞를 1시간 59분 30초에 끊었다. 2023년 켈빈 키프텀이 시카고에서 세운 종전 세계기록 2시간 00분 35초를 무려 1분 5초나 앞당긴 기록이다. 공식 대회에서 인류 최초로 '서브 2'를 달성한 순간이었다. 2위로 들어온 에티오피아의 요미프 케젤차도 1시간 59분 41초를 기록하며 두 번째 공식 서브 2 러너가 됐다. '넘을 수 없는 벽'으로 여겨졌던 2시간 장벽이 같은 날, 같은 코스에서 연달아 무너진 것이다. 여자부에선 티지스트 아세파가 2시간 15분 41초로 스스로 세웠던 세계기록을 9초 줄이며 새 기록을 썼다. [런던 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=사바스티안 사웨(오른쪽)가 26일(한국시간) 2026 런던 마라톤 남자부에서 1시간 59분 30초에 1위로 결승선을 골인한 뒤 여자 엘리트 레이스 우승자 티지스트 아세파와 함께 신발을 들어보이며 포즈를 취하고 있다. 2026.4.26 psoq1337@newspim.com 세 사람은 모두 아디다스의 최신 레이싱화 '아디제로 아디오스 프로 에보3'를 신고 달렸다. 이 신발은 한 짝 무게가 97g에 불과한 초경량 카본화로 현재 규정상 허용되는 레이스용 슈즈 가운데 가장 가벼운 모델로 알려졌다. 힐 39㎜·포어풋 33㎜ 스택, 6㎜ 드롭으로 세계육상연맹이 정한 도로 레이스용 밑창 두께(40㎜ 이하) 규정을 간신히 충족했다. 사웨는 로이터·BBC 등과의 인터뷰에서 "기술 도핑이냐"는 질문을 정면으로 부인했다. 그는 "이 신발은 공식 승인을 받았다. 매우 가볍고 편안하며 앞으로 밀어주는 느낌이 드는 건 사실이지만 나는 규정에 맞는 신발을 신고 뛰었다"고 말했다. 슈즈 논쟁은 어제오늘 일이 아니다. 2016년 나이키가 탄소섬유 플레이트를 넣은 '베이퍼플라이'를 선보이면서 마라톤 기록은 '초(秒) 단위'에서 '분(分) 단위'로 떨어지기 시작했다. 카본 플레이트와 고반발 미드솔은 발이 지면을 딛고 나갈 때 추진력을 높이고 에너지 손실을 줄여 42.195㎞에서는 수십 초, 많게는 1분 이상 차이를 만든다. '슈퍼 슈즈'의 위력이 커지자 세계육상연맹은 2020년 규정 손질에 나섰다. 도로 레이스용 신발은 밑창 두께를 40㎜ 이하로 제한하고, 탄소 플레이트나 블레이드는 1장만 허용했다. 기술의 방향은 제한하고 혁신 자체는 허용한 것이다. 우사인 볼트는 2016년 리우 올림픽에서 일반 스파이크를 신고 세계기록을 세운 뒤 2021년 인터뷰에서 "내가 뛰던 시절엔 세계육상연맹이 새 스파이크를 아예 못 신게 했다. 요즘 나오는 스파이크 이야기를 듣고 귀를 의심했다"고 말했다. 수영에선 2008년 전신 수영복이 1년 사이 108개의 세계기록을 쏟아낸 끝에 2010년 전면 금지된 전례도 있다. 세계육상연맹은 밑창 두께와 탄소판 수를 제한하면서도 '슈퍼 슈즈 시대'를 인정했다. 덕분에 선수들은 기록을 갈아치우고 브랜드는 기술 경쟁을 벌이며 마라톤은 또 한 번 진화 중이다. 사웨의 1시간 59분 30초가 보여준 건 인간과 기술이 함께 만든 '새 시대의 기준'을 둘러싼 논쟁이 당분간 이어질 것이라는 점이다. psoq1337@newspim.com 2026-04-28 14:18
사진
민주, 하남갑 이광재·평택을 김용남 [서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 더불어민주당 전략공천위원회가 27일 회의를 열고 오는 6월 3일 실시 예정인 경기 지역 재보궐선거 국회의원 후보 3명에 대한 전략공천을 의결했다. 이재명 대통령의 최측근 인사 중 한 명으로 재보궐선거 출마를 희망했던 김용 전 민주연구원 부원장은 공천하지 않기로 결정했다.  이광재 전 민주당 의원. [사진=뉴스핌 DB] 강준현 수석대변인은 이날 브리핑을 통해 "경기 하남갑에 이광재 전 강원지사, 경기 평택을에 김용남 전 의원, 경기 안산갑에 김남국 전 의원을 각각 공천했다"고 밝혔다. 강 대변인은 "지난 총선 초박빙 승부처였던 핵심 경합지 하남갑에는 당이 어려울 때마다 선당후사를 실천한 이광재 후보를 배치했다"며 "이 후보는 3선 국회의원과 광역단체장을 지낸 중량감 있는 정치인으로 GTX 연장 등 굵직한 지역 사업을 중앙과 직결해 속도감있게 해결할 적임자"라고 설명했다. 이어 "보수 텃밭에서도 승리한 경험과 수도권 현안에 대한 높은 이해도를 두루 갖춘 가장 경쟁력 있는 후보"라고 덧붙였다. 김용남 전 의원 [사진=뉴스핌 DB} 평택을에 대해서는 "보수 성향이 짙은 지역인 만큼 합리적이고 개혁적 보수의 대표 인사인 김용남 전 의원을 공천했다"고 밝혔다. 강 대변인은 "김용남 후보는 지난 대선 과정에서 우리 진영의 외연 확장과 승리에 지대한 기여를 한 바 있다"며 "진영을 뛰어넘는 폭넓은 지지 기반으로 험지에서도 승리할 수 있는 높은 본선 경쟁력을 갖추고 있다"고 평가했다. 안산갑에는 김남국 전 의원을 전략공천했다. 강 대변인은 "김남국 후보는 최근까지 대통령 비서실 국민디지털소통관으로 근무하며 이재명 대통령의 국정철학을 가장 깊이 이해하고 국민들과 소통해왔다"고 소개했다. 그러면서 "과거 안산 지역구에서 국회의원을 역임하며 다져온 탄탄한 조직력과 높은 현안 이해도를 바탕으로 즉시 실전에 투입돼 우리 당의 승리를 이끌 것"이라고 강조했다. 김남국 전 민주당 의원 [사진=뉴스핌 DB] 경기 지역 출마를 준비했던 김용 전 부원장은 경기를 포함해 이번 재보선에서 공천하지 않기로 최종 확정했다.  조승래 사무총장은 "김용은 검찰 조작기소의 피해자이고 당과 대통령을 도운 여러 기여가 있다는 점에 대해 당 안팎 많은 분들이 기회를 줘야 한다는 의견이 있었다"며 "그러나 당은 지방선거와 재보궐선거 전체에 미치는 영향을 종합 판단해서 공천하지 않는 게 적절하다는 판단을 내렸다"고 설명했다. 그러면서 "김용에 대해서 다른 지역 공천 검토도 어렵다"고 덧붙였다. 김용 전 민주연구원 부원장. [사진=뉴스핌 DB] 이연희 전략공천관리위원회 간사는 "오늘 제가 김용을 만나 뵙고 전후사정을 잘 설명했고 선당후사 차원에서 큰 결단을 내릴 것으로 기대한다"고 말했다. 조 사무총장은 하정우 청와대 AI수석의 입당 및 출마 문제에 대해 "제가 만났고 어제 정청래 대표가 만나서 출마에 대한 마지막 대화를 나눴다"며 "듣기로는 출마할 것으로 안다. 그렇게 되면 입당 절차와 공천 절차를 추후 진행할 것"이라고 말했다. kimsh@newspim.com 2026-04-27 18:26

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동