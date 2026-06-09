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6·10민주항쟁 39주년 기념식 개최…민주주의 유공 정부포상 4년 만에 재개

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  • 행정안전부가 10일 서울 용산 민주화운동기념관에서 6·10민주항쟁 제39주년 기념식을 연다.
  • 옛 남영동 대공분실 자리에 조성된 민주화운동기념관에서 열려 역사적 의미를 더하며, 행사 전 과정은 KTV로 생중계된다.
  • 4년 만에 민주주의 발전 유공 정부포상이 재개돼 고 김남주 시인 등 28명과 3개 단체에 국민훈장·대통령표창이 수여된다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 1987년 6월 민주화와 대통령 직선제를 요구하며 전국적으로 전개된 6·10민주항쟁을 기념하는 제39주년 기념식이 10일 서울 용산구 민주화운동기념관에서 열린다.

행정안전부는 이날 오전 9시 30분 민주화운동기념사업회 주관으로 '그날의 외침으로, 날자! 민주주의'를 주제로 기념식을 개최한다고 9일 밝혔다.

[자료=행안부]

행사에는 민주화운동 원로와 참여자, 시민 등 300여 명이 참석하며 KTV를 통해 생중계된다.

올해 기념식은 과거 민주인사들에 대한 고문과 인권 탄압이 자행됐던 옛 남영동 대공분실 부지에 조성된 민주화운동기념관에서 열려 역사적 의미를 더한다. 민주화운동기념관은 지난해 6월 개관했다.

기념식 주제인 '그날의 외침으로, 날자! 민주주의'는 4·19혁명과 부마민주항쟁, 5·18민주화운동, 6·10민주항쟁을 거쳐 촛불혁명과 빛의혁명으로 이어진 민주주의의 역사를 기억하고 민주주의 발전 의지를 담고 있다.

행사는 '민주주의는 끊임없는 용기의 이어달리기'를 주제로 한 개식 공연을 시작으로 국민의례, 주제영상 상영, 경과보고, 민주주의 발전 유공 정부포상, 기념사, 기념공연 순으로 진행된다.

특히 올해는 4년 만에 민주주의 발전 유공 정부포상이 재개된다. 정부는 민주주의 발전에 기여한 개인 28명과 단체 3곳을 포상 대상으로 선정했다.

김민석 국무총리는 국민훈장 수훈자와 대통령표창 수상 단체 대표들에게 직접 포상을 전수할 예정이다.

국민훈장 모란장은 시인이자 민주화운동가였던 고(故) 김남주 선생을 비롯해 故김두황, 故김윤수, 故김중배, 故배다지, 故이문영, 故이범영, 故조용술, 故최종길, 故홍근수 선생 등 10명에게 수여된다.

동백장은 故오종렬 선생 등 8명, 목련장은 故고광석 선생 등 8명, 석류장은 故강은기·故송영순 선생에게 각각 수여된다.

대통령표창은 민주화실천가족운동협의회, 전국민족민주유가족협의회, 한국교회인권센터 등 3개 단체가 받는다.

기념공연에서는 민주화운동 과정에서 희생된 이들의 유가족을 위로하는 무대가 마련된다. 배우 이경성이 민주화운동으로 자녀를 잃은 어머니의 이야기를 담은 특별 공연을 선보일 예정이다.

행사는 올해 국민훈장 모란장 수훈자인 고 김남주 시인의 시를 바탕으로 만든 합창곡 '함께 가자, 우리 이 길을'을 참석자 전원이 제창하며 마무리된다.

 

abc123@newspim.com

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