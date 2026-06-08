[2026WC] 국민 68.6% "월드컵 볼 것"…71.6 "생중계 시청"

TV 시청이 75.0% 단연 1위...KBS 62.7%로 JTBC 30.0% 압도

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 국민 10명 중 7명은 이번 북중미 월드컵을 지켜볼 전망이다.

한국방송광고진흥공사(코바코)가 8일 발표한 2026 북중미 월드컵 시청 의향 인식 조사 결과에 따르면, 응답자의 68.6%가 오는 12일(한국시간) 개막하는 월드컵을 시청할 의향이 있다고 답했다. 시청 방식으로는 경기 본방송을 즐기는 '실시간 생중계 시청'이 71.6%(1·2순위 합산 기준)로 가장 높았다. 이어 '하이라이트 위주 시청'이 54.3%, '다시보기 시청'이 27.0%, '숏폼 콘텐츠 시청'이 15.4% 순으로 집계됐다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 대한민국 축구 대표팀, [사진=KFA] 2026.06.08 psoq1337@newspim.com

가장 선호하는 시청 매체는 여전히 TV였다. 지상파와 케이블을 포함한 TV 시청 의향이 75.0%로 압도적인 1위를 차지했다. 유튜브 등 동영상 플랫폼이 43.6%, 쿠팡플레이와 티빙 등 OTT 서비스가 34.3%, 네이버 등 포털사이트가 17.9%로 뒤를 이었다. 대형 스포츠 이벤트에서 TV가 가진 매체 파워가 다시 한번 입증된 셈이다. 코바코 관계자는 "생중계 수요가 높은 만큼 지상파 TV의 도달력과 실시간 화제성은 광고주에게도 매우 유효한 마케팅 수단이 될 것"이라고 분석했다.

월드컵 중계 채널 선호도에서는 KBS의 독주가 두드러졌다. 선호 채널을 묻는 질문에 KBS가 62.7%를 기록하며 JTBC(30.0%)를 두 배 이상의 격차로 크게 따돌렸다. 중계 해설자 선호도(1순위 기준) 역시 KBS 마이크를 잡은 이영표 해설위원이 30.4%로 가장 높은 지지를 받았다. 박지성 해설위원은 13.8%로 2위에 올랐다.

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