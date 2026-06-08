[2026WC] 심장마비 겪은 에릭센, 평가전서 가슴 부여잡고 쓰러져

우크라이나전 후반 20분 경기 중단 의료진 투입...빠르게 의식 회복

병원 이동 과정서 "괜찮으니 안심하라고 동료들에 전해달라" 말해

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '인간 승리'의 상징 크리스티안 에릭센(34·볼프스부르크)이 경기 중 다시 쓰러지는 아찔한 상황이 발생했다. 다행히 체내에 삽입된 제세동기가 정상 작동하면서 빠르게 의식을 되찾았다.

에릭센은 8일(한국시간) 덴마크 오덴세의 네이처 에너지 파크에서 열린 우크라이나와의 친선경기에 선발 출전했다. 비극은 덴마크가 2-1로 앞서던 후반 20분에 찾아왔다. 에릭센은 갑자기 가슴을 부여잡더니 그대로 그라운드에 고꾸라졌다. 경기장은 순식간에 공포에 휩싸였다. 주심은 즉시 경기를 중단했고 의료진이 긴급 투입됐다. 양 팀 선수들은 에릭센의 주변을 둥글게 둘러싸며 장벽을 쳤고, 그의 무사를 기원하는 박수를 보냈다. 사태의 심각성을 고려해 경기는 그대로 조기 종료됐다.

[오덴세 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=8일(한국시간) 경기 도중 쓰러진 덴마크의 에릭센이 치료를 받는 동안 선수들과 스태프들이 그의 주변을 둘러싸고 있다. 2026.6.8 psoq1337@newspim.com

[오덴세 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=8일(한국시간) 경기 도중 쓰러진 덴마크의 에릭센이 치료를 받는 동안 팀 동료인 요아킴 메흘레, 안드레아스 크리스텐센, 옌스 스타게가 걱정스러운 표정을 짓고 있다. 2026.6.8 psoq1337@newspim.com

다행히 최악의 상황은 면했다. 모르텐 보센 덴마크 대표팀 주치의는 "에릭센은 잠시 의식을 잃었지만 몸속 심장 제세동기가 정상적으로 충격을 주면서 빠르게 의식을 회복했다"고 발표했다. 에릭센은 의료진의 부축 없이 스스로 걸어서 경기장을 빠져나간 뒤 구급차에 올랐다. 그는 병원으로 이동하는 과정에서 동료들에게 "나는 괜찮으니 안심하라"는 메시지를 전하기도 했다.

[오덴세 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=크리스티안 에릭센이 8일(한국시간) 우크라이나와의 친선경기에서 공을 다루고 있다. 2026.6.8 psoq1337@newspim.com

에릭센의 심장 문제가 전 세계 축구 팬들을 놀라게 한 건 이번이 처음이 아니다. 그는 지난 2021년 6월 유로 2020 핀란드전에서도 심정지로 쓰러져 5분간 사망 상태에 이르렀다. 이후 체내 삽입형 제세동기(ICD) 수술을 받은 뒤 브렌트퍼드, 맨체스터 유나이티드를 거쳐 현재 볼프스부르크에서 뛰며 기적적인 선수 생활을 이어왔다. 에릭센은 현재 병원에서 정밀 검사를 받으며 정확한 발병 원인을 파악 중이다.

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