예스24, 뮤지컬 '디어 에반 핸슨'과 책의 만남…'페이지&스테이지 Vol.3' 개최

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내달 5일 엑스칼라서 오은 작가·주연 배우 출연 토크

8월 'YES24 DAY' 등 전관 행사도 예고

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 예스24가 오는 7월 5일 서울 엑스칼라(XSCALA)에서 뮤지컬 '디어 에반 핸슨'을 주제로 한 '페이지&스테이지 Vol.3' 행사를 연다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = '페이지&스테이지 Vol.3 '디어 에반 핸슨' ' 이미지 [사진=예스24] 2026.06.08 taeyi427@newspim.com

8일 예스24에 따르면 예스24의 '페이지&스테이지'는 서적을 중심으로 공연, 영화, 음악 등 여러 문화 콘텐츠를 융합해 입체적인 경험을 제공하는 프로젝트다. 앞서 지난 2월 '안나 카레니나', 5월 영화 '마이클' LP 청음회를 통해 장르 간 시너지를 선보인 바 있다.

이번 세 번째 시리즈는 토니상 6관왕과 한국뮤지컬어워즈 작품상을 휩쓴 '디어 에반 핸슨'을 다룬다. 공연의 인기에 힘입어 소설로도 출간된 해당 작품의 서사적 매력과 장르 확장성을 집중 조명할 방침이다. 특히 오는 8월 충무아트센터에서 열릴 2년 만의 국내 재연을 앞두고 있어 팬들의 관심이 높다.

행사 당일에는 오은 작가와 신동원 프로듀서, 그리고 에반 핸슨 역의 박강현, 하이디 핸슨 역의 김선영, 조이 머피 역의 강지혜 배우가 참석한다. 이들은 작품 속 캐릭터의 성장 서사와 무대 뒷이야기 등을 깊이 있게 풀어낼 예정이다.

예스24는 행사에 앞서 오는 24일까지 온라인 사전 이벤트를 진행한다. 이벤트 페이지에 질문을 남기면 추첨을 통해 550명에게 선예매 혜택을 부여한다. 당첨 결과는 26일 오전 11시에 개별 안내되며 현장 참석자 전원에게는 '페이지&스테이지 Vol.3' 전용 NFC 키링이 제공된다.

이와 함께 예스24는 8월 9일 뮤지컬'디어 에반 핸슨' 전관 공연인 'YES24 DAY'를 열고 관객들을 위한 다채로운 추가 혜택을 제공할 계획이다.

taeyi427@newspim.com