달항아리 품은 바나나맛우유…빙그레, 전통문화 축제 후원 나서

AI 핵심 요약beta
- 빙그레가 8일 9~10일 K-헤리티지 페스티벌 풍류미소 후원 참여를 밝혔다.
- T1 파빌리온에서 바나나맛우유 용기 모티브 흑자 달항아리 작품을 선보인다.
- 민속놀이 체험 이벤트에 바나나맛우유와 메로나를 제공한다.
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전통문화와 현대 브랜드 연결…세대 공감형 축제 참여
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 빙그레가 전통문화 가치 확산과 문화예술 후원 활동에 나선다.
8일빙그레는 오는 9일부터 10일까지 서울 마포구 문화비축기지에서 열리는 '2026 K-헤리티지 페스티벌 풍류미소'에 후원사로 참여한다고 밝혔다. 이번 행사는 한국헤리티지문화재단과 세이버스코리아가 공동 주최·주관하며, 전통문화와 현대 콘텐츠를 결합한 복합 문화 축제로 진행된다.
빙그레는 행사 기간 동안 T1 파빌리온 전시 공간에서 바나나맛우유 용기를 모티브로 제작한 김시영 작가의 흑자 달항아리 작품을 선보인다. 해당 작품은 지난해 열린 'K-헤리티지 아트전'에서 공개된 작품으로, 김 작가의 주요 작품들과 함께 전시될 예정이다. 빙그레는 바나나맛우유의 단지형 용기가 한국 전통 달항아리에서 영감을 받아 탄생한 점을 강조하며 브랜드 헤리티지와 전통미의 연결성을 알린다는 계획이다.
행사장 내에서는 관람객 참여형 이벤트도 운영된다. T1·T2 광장 인근 산책로에서는 투호놀이와 주령구놀이 등 민속놀이 체험과 전통 공예 프로그램이 진행되며, 참가자들에게는 바나나맛우유와 메로나가 제공된다. 민속놀이는 오전 10시부터 오후 6시까지 무료로 운영되며, 전통체험 프로그램은 온라인 사전 예약과 현장 접수를 통해 참여할 수 있다.
빙그레 관계자는 "바나나맛우유 용기에 담긴 전통 달항아리의 미감을 현대 문화예술 콘텐츠와 연결해 더 많은 사람들이 우리 전통문화의 가치와 아름다움을 경험할 수 있기를 바란다"며 "앞으로도 전통문화 계승과 문화예술 활성화를 위한 ESG 활동을 지속적으로 이어갈 계획"이라고 말했다.
mkyo@newspim.com