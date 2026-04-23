예스24, AI 독서 성향 분석 'RBTI Lab' 출시…세계 책의 날 기념

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MBTI 기반 16가지 독서 유형 분석

개인별 맞춤형 도서·작가 추천

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 문화콘텐츠 플랫폼 예스24가 세계 책의 날을 맞아 AI 기반 독서 솔루션 'RBTI Lab(Reader Behavior Type Indicator Lab)'을 출시하고 관련 이벤트를 진행한다고 23일 밝혔다.

예스24, 세계 책의 날 맞아 AI 독서 솔루션 'RBTI Lab' 출시 [사진=예스24]

'RBTI Lab'은 간단한 테스트를 통해 독자의 독서 성향을 16가지 유형으로 분류하고 개인별 맞춤형 독서 경험을 제공하는 서비스다. ▲정보형/재미형 ▲분석형/공감형 ▲완독형/선택형 ▲깊이형/넓이형 등 4가지 기준을 바탕으로 MBTI처럼 직관적인 분석 결과를 도출하는 것이 특징이다.

해당 서비스는 AI 기술을 활용해 개인의 성향에 맞는 도서와 작가를 추천하며 유사한 성향을 가진 독자들의 리뷰를 공유한다. 또 예스24 내 구매 및 리뷰 데이터를 바탕으로 개인의 '독서력(Reading Power)'을 산출, 이를 향상할 수 있는 구체적인 독서 활동도 함께 제안한다.

서비스 출시를 기념한 참여형 행사도 마련된다. 예스24는 진돗개, 골든 리트리버 등 친숙한 강아지 캐릭터로 16가지 유형을 시각화하고, 유형별 추천 도서를 기반으로 한 온라인 독서 모임을 운영한다.

특히 조예은, 황인찬, 책여사, 공백 작가가 참여하는 'RBTI Lab 출시 특별 북토크'가 눈길을 끈다. 황인찬 시인은 내달 18일 어른의 마음으로 어린이 책 읽기'를, 조예은 작가는 5월 21일 신작 '치즈 이야기'를 주제로 같은 유형의 독자들과 직접 소통할 예정이다.

이외에도 예스24는 RBTI 강아지 캐릭터 디지털 스티커를 무료 배포하고 이벤트 공유 회원 중 240명을 추첨해 독서지원금을 증정한다.

이재섭 예스24 데이터분석TF장은 "독자들이 자신의 취향을 깊이 이해하고 책과 가까워질 수 있도록 준비한 서비스"라며 "앞으로도 독자군 유입과 도서 시장 확대를 위해 서비스를 지속적으로 고도화하겠다"고 밝혔다.

taeyi427@newspim.com