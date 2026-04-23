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예스24, AI 독서 성향 분석 'RBTI Lab' 출시…세계 책의 날 기념

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  • 예스24가 23일 세계 책의 날을 맞아 AI 기반 독서 솔루션 'RBTI Lab'을 출시했다.
  • RBTI Lab은 간단한 테스트로 독자의 독서 성향을 16가지 유형으로 분류해 맞춤형 추천을 제공한다.
  • 예스24는 강아지 캐릭터 시각화, 작가 북토크, 디지털 스티커 배포 등 다양한 출시 기념 행사를 진행한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

MBTI 기반 16가지 독서 유형 분석
개인별 맞춤형 도서·작가 추천

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 문화콘텐츠 플랫폼 예스24가 세계 책의 날을 맞아 AI 기반 독서 솔루션 'RBTI Lab(Reader Behavior Type Indicator Lab)'을 출시하고 관련 이벤트를 진행한다고 23일 밝혔다.

예스24, 세계 책의 날 맞아 AI 독서 솔루션 'RBTI Lab' 출시 [사진=예스24]

'RBTI Lab'은 간단한 테스트를 통해 독자의 독서 성향을 16가지 유형으로 분류하고 개인별 맞춤형 독서 경험을 제공하는 서비스다. ▲정보형/재미형 ▲분석형/공감형 ▲완독형/선택형 ▲깊이형/넓이형 등 4가지 기준을 바탕으로 MBTI처럼 직관적인 분석 결과를 도출하는 것이 특징이다.

해당 서비스는 AI 기술을 활용해 개인의 성향에 맞는 도서와 작가를 추천하며 유사한 성향을 가진 독자들의 리뷰를 공유한다. 또 예스24 내 구매 및 리뷰 데이터를 바탕으로 개인의 '독서력(Reading Power)'을 산출, 이를 향상할 수 있는 구체적인 독서 활동도 함께 제안한다.

서비스 출시를 기념한 참여형 행사도 마련된다. 예스24는 진돗개, 골든 리트리버 등 친숙한 강아지 캐릭터로 16가지 유형을 시각화하고, 유형별 추천 도서를 기반으로 한 온라인 독서 모임을 운영한다.

특히 조예은, 황인찬, 책여사, 공백 작가가 참여하는 'RBTI Lab 출시 특별 북토크'가 눈길을 끈다. 황인찬 시인은 내달 18일 어른의 마음으로 어린이 책 읽기'를, 조예은 작가는 5월 21일 신작 '치즈 이야기'를 주제로 같은 유형의 독자들과 직접 소통할 예정이다.

이외에도 예스24는 RBTI 강아지 캐릭터 디지털 스티커를 무료 배포하고 이벤트 공유 회원 중 240명을 추첨해 독서지원금을 증정한다.

이재섭 예스24 데이터분석TF장은 "독자들이 자신의 취향을 깊이 이해하고 책과 가까워질 수 있도록 준비한 서비스"라며 "앞으로도 독자군 유입과 도서 시장 확대를 위해 서비스를 지속적으로 고도화하겠다"고 밝혔다.

taeyi427@newspim.com

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정부, 오늘 석유 최고가격 4차고시 [세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 정부가 23일 석유 최고가격 4차 고시(24일 시행)를 발표한다. 최근 2주간 국제유가가 하락해 인하요인이 발생했지만, 기존에 누적된 인상요인이 있어 큰 폭의 조정은 어려운 상황이다. 특히 22일(현지시간) 파키스탄에서 추진됐던 미국-이란의 '종전 협상'이 무산되면서 불확실성이 가중되는 모습이다. 23일 산업통상부에 따르면, 정부는 이날 저녁 석유 최고가격 4차 고시를 발표할 예정이다. 현재 적용되고 있는 3차 고시는 리터당 휘발유 1934원, 경유 1923원, 등유 1530원이다. 인상요인이 있었지만 정부는 민생 안정을 감안해 고심 끝에 동결했다(그래프 참고). 지난 2주간은 국제유가가 하락하면서 원가 부담이 줄어든 상황이다. 하지만 3차 고시 때 인상요인을 제대로 반영하지 못한 상황이어서 큰 폭의 인하는 어려운 상황이다. 하지만 당정 간에도 현재 석유시장에 대한 시각차가 있어 최종 결정까지 진통이 예상된다. 실제로 당정은 지난 22일 저녁 고위당정협의회를 열고 제4차 석유 최고가격을 논의했지만 결론을 내지 못했다. 강준현 민주당 수석대변인은 이날 고위당정협의회 결과 브리핑에서 "4차 석유 최고가격은 시장 영향, 국제유가, 국민 부담을 종합적으로 고려해 결정할 것"이라며 "동결이냐 추가냐에 대해 결론을 내리지 않았다"고 설명했다. 석유업계에서는 소폭의 조정이 있을 것으로 내다보고 있다. 특히 서민들의 삶과 직결되는 경유는 최고가격 인하 가능성이 제기되고 있다. 화물차 운전기사나 택배기사, 자영업자, 농어민 등 생계형 수요자들이 주로 경유를 이용하기 때문이다. 정부 관계자는 "최근 2주간 인하요인이 있는 것은 사실이지만, 기존(3차 고시)에 반영하지 못한 인상요인도 있다"면서 "국민 부담을 종합적으로 고려해 결정하겠다"고 밝혔다. dream@newspim.com 2026-04-23 05:30
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'내란 가담' 이상민 2심 징역 15년 구형 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 조은석 특별검사팀이 22일 12·3 비상계엄 당시 특정 언론사 단전·단수를 지시한 혐의를 받는 이상민 전 행정안전부 장관의 항소심에서도 징역 15년을 구형했다. 서울고법 형사1부(재판장 윤성식)는 이날 오후 이 전 장관의 내란 중요임무 종사 등 혐의 항소심 결심 공판을 진행했다. 조은석 특별검사팀이 22일 12·3 비상계엄 당시 특정 언론사 단전·단수를 지시한 혐의를 받는 이상민 전 행정안전부 장관의 항소심에서도 징역 15년을 구형했다. 이상민 전 행정안전부 장관. [사진=뉴스핌 DB] 특검은 "피고인은 특정 언론사의 기능을 완전히 마비시킴으로써 계엄에 비판적인 언론을 봉쇄해 위헌적 계엄에 우호적인 여론을 형성하려 했다"며 이 전 장관에게 징역 15년을 선고해 달라고 재판부에 요청했다. 또한 "본 사건은 대한민국이 수립한 민주주의에 대한 테러"라며 "미완성 이라는 이유와 사상자가 발생하지 않았다는 점은 이 사건의 양형 고려 사항이 아니다"라고 강조했다. 이 전 장관은 계엄법상 주무부처 장관임에도 윤 전 대통령의 위헌·위법적 계엄 선포를 방조하고, 특정 언론사 단전·단수 지시를 전달하는 등 내란에 순차적으로 공모한 혐의로 1심에서 징역 7년을 선고받았다. 특검은 1심 결심에서 징역 15년을 구형한 바 있다. 1심 재판부는 언론사 단전·단수 지시 혐의에 대해 "피고인이 법조인으로서 장기간 근무했고 비상계엄의 의미와 그 요건을 잘 알 수 있는 지위에 있었던 점과 피고인이 언론사 단전·단수에 대한 협조 지시를 하기 직전 경찰청장과의 통화를 통해 국회 상황에 대해 인식하고 있었던 점을 종합해볼 때, 피고인에게 내란 중요임무 종사의 고의 및 국헌문란의 목적이 있었다"며 유죄로 판단했다. hong90@newspim.com 2026-04-22 14:57

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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