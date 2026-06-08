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뮤지컬 '오지게 재밌는 가시나들', 문해학교 '푸른어머니학교' 90인 초청

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  • 뮤지컬 제작사 라이브㈜가 5일 푸른어머니학교 학습자 100명을 초청해 특별 공연을 진행했다
  • 학습자 2명이 교복을 입고 자작시를 낭송해 웃음과 눈물이 있는 감동의 무대를 만들었다
  • 이번 행사는 늦은 배움의 용기와 문해교육의 가치를 알리는 계기가 됐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 창작 뮤지컬 '오지게 재밌는 가시나들'이 실제 문해학교 학습자들을 초청해 작품의 메시지를 무대 밖으로 확장했다.

제작사 라이브㈜는 지난 5일 서울 국립극장 하늘극장에서 성인 문해교육기관인 '푸른어머니학교'의 학습자와 교사 등 100명을 초청해 공연 관람과 시 낭송, 단체 기념 촬영으로 이어지는 특별 프로그램을 진행했다.

이번 초청은 평생 글을 모르는 서러움을 숨기고 살아온 할머니들이 문해학교에서 한글을 배우며 삶의 새로운 문을 열어가는 작품의 메시지를 실제 교육 현장의 주인공들과 함께 나누고자 마련됐다. 이날 푸른어머니학교 학습자들은 작품 속 인물들과 닮은 자신의 삶을 떠올리며 공연에 공감했고, 장면마다 웃음과 눈물로 호응하며 객석의 온기를 더했다.

공연 종료 후에는 출연 배우 김아영, 김미려, 김나희, 이예지, 강정우, 신진경이 함께한 가운데, 푸른어머니학교를 대표하는 학습자 2명이 무대에 올라 직접 쓴 시를 낭송하는 시간이 마련됐다.

[사진=라이브㈜]

두 학습자는 극 중 의상인 교복을 입고 무대에 올라 의미를 더했으며, 두 사람 모두 평생 처음 교복을 입어본다고 밝혀 현장에 뭉클함을 더했다. 차선례 어머니(90)는 "학교를 다니다 보니 난생처음 뮤지컬 구경도 해본다"며 "할머니 역 배우들이 너무 잘해서 감동 깊게 보았다. 지금은 학교를 다니면서 공부도 하고 뮤지컬도 볼 수 있어 좋다. 용기 내기를 정말 잘한 것 같다"는 내용을 담은 시를 낭송해 객석의 큰 격려를 받았다.

두 번째 낭송자로 나선 신경화 어머니(81)는 어려운 환경에서 칠 남매의 맏이로 태어나 동생들을 돌보며 공부하지 못했던 고달픈 세월과 자식들에 대한 사랑, 자신의 인생을 돌아보는 마음을 담은 자작시를 낭송해 배우들과 관객에게 깊은 울림을 전했다.

두 어머니가 직접 교복을 입고 전한 진심은 현장의 배우들마저 눈물짓게 하며 웃음과 감동이 공존하는 따뜻한 자리를 만들었다. 특히 "배움에는 때가 없고 지금이 가장 시작하기 좋은 나이"라는 작품의 메시지를 실제 문해교육 현장의 목소리로 다시 전하며, 참석자들에게 저마다의 삶에 깃든 이야기를 돌아보는 시간을 선사했다.

행사 말미에는 출연 배우들과 푸른어머니학교 학습자들이 함께하는 단체 기념 촬영이 진행됐다. 배우들과 학습자들은 환한 미소로 서로에게 격려를 건네며 이번 특별 프로그램을 마무리했다.

[사진=라이브㈜]

푸른어머니학교 학습자들을 인솔해 동행한 김유주 교사는 "대중에게 친숙한 뮤지컬을 통해 문해교육이 더 널리 알려질 수 있어 기쁘다. 한글학교나 야학이라는 말은 익숙해도 '문해'라는 말은 아직 낯설게 느끼는 경우가 많다"며 "이번 공연이 어머니들의 배움과 삶을 더 많은 이들에게 전하는 계기가 되기를 바란다. 특히 뜻깊은 자리를 위해 정성을 기울여주신 모든 분께 감사드린다"고 소감을 밝혔다.

이번 행사에 참여한 푸른어머니학교는 1994년 서울 동대문구에서 개교한 이래, 한글 교육을 받지 못한 성인 여성들에게 기초 문해교육을 제공해 온 교육 공동체다. 현재 교사와 학습자를 포함해 약 150명 규모로 운영되고 있으며, 기초 한글부터 문장 심화, 자서전 및 시 쓰기 등 초등·중학 교육 과정을 정규 학기제로 운영하고 있다.

뮤지컬 '오지게 재밌는 가시나들'은 늦은 나이에 한글을 배우고 새로운 세상에 눈을 뜬 할머니들의 실화를 바탕으로 한 창작 뮤지컬이다. 실제 문해학교 학습자들의 자작시 20여 편을 서정적인 뮤지컬 넘버로 재탄생시켜 객석에 묵직한 울림을 전한다. 지난해 선보인 초연은 제10회 한국뮤지컬어워즈에서 작품상(400석 미만), 연출상, 극본상을 받으며 작품성을 인정받았다. 오는 28일까지 서울 국립극장 하늘극장에서 공연된다.

jyyang@newspim.com

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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