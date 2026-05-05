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가정의달 연휴, '오지게 재밌는 가시나들' '빌리 엘리어트' 등 골라볼까

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  • 어린이날과 가정의달을 맞아 '빌리 엘리어트', '태권 날아올라', '푸른 사자 와니니', '오지게 재밌는 가시나들' 등 온 가족이 즐길 수 있는 뮤지컬들이 한창 공연 중이다.
  • '빌리 엘리어트'는 발레를 꿈꾸는 소년의 성장 이야기를 다양한 댄스 퍼포먼스로 펼쳐내며 26년간 사랑받아온 작품이다.
  • '오지게 재밌는 가시나들'은 한글을 깨친 할머니들의 삶을 그린 실화 기반 뮤지컬로 5월 15일부터 국립극장에서 재연되며 전석 35% 할인 이벤트를 진행한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 한글과 사랑에 빠진 할머니들의 유쾌한 인생예찬을 그린 뮤지컬 '오지게 재밌는 가시나들'을 비롯해 '빌리 엘리어트',  '푸른 사자 와니니', '태권 날아올라' 등 어린이날, 가정의 달을 맞아 온 가족이 함께 즐길 수 있는 공연들이 한창이다.

2026 '빌리 엘리어트' 공연 장면. [사진=신시컴퍼니]

블루스퀘어 우리은행홀에서 공연 중인 '빌리 엘리어트'는 초등학교 고학년 나이대의 배우들이 직접 공연의 주인공으로 나서 발레를 꿈꾸는 소년 '빌리'를 연기한다. 김승주, 박지후, 김우진, 조윤우 네 명의 소년이 발레, 탭댄스, 아크로바틱, 재즈댄스, 플로어댄스 등 다양한 퍼포먼스와 함께 녹록지 않은 현실 속에서 꿈을 향해 달려가는 '빌리'의 이야기를 무대 위에 펼쳐낸다. 

웨스트엔드 초연부터 국내에서도 수 차례 공연되며 26년간 사랑받아온 '빌리 엘리어트'는 꿈과 희망, 가족과 공동체에 대한 이야기로 남녀노소를 가리지 않는 박수갈채를 받아왔다. 김승주, 박지후, 김우진, 조윤우까지 4명의 빌리 외에도 최정원, 전수미, 조정근, 최동원, 박정자, 민경옥, 홍윤희, 이서준, 이루리, 김명윤, 임선우, 고민건 등 베테랑 배우들이 출연한다. 

[사진=라이브(주)]

국립중앙박물관 극장 용에서 공연되는 뮤지컬 '태권, 날아올라'는 한국체육고등학교를 배경으로 태권도 유망주들의 성장 스토리를 담은 이야기다. 댄스, 노래 등의 뮤지컬적인 요소와 태권도가 결합한 공연으로 주목받았으며, 최정상급 태권도 시범단과 전문 뮤지컬 배우가 함께 무대에 오른다. 극 중 태권도 유망주들의 승리를 향한 힘찬 열정과 가슴 벅찬 우정 등을 화려한 음악과 태권도로 강렬하게 전하는 감동적인 성장 스토리를 담았다. 

2022년 초연 이후 이듬해 재연, 3년만에 삼연으로 돌아온 이번 공연에는 초연부터 참여한 배우들이 대거 합류하며 완성도를 올렸다. 뮤지컬 배우인 임동섭, 김종년을 비롯해 세계태권도연맹 소속 엄지민, 태권도 퍼포머로 오디션을 거친 정어진, 김봄나리의 열연은 물론, 한체대 출신 이관조의 고공격파 퍼포먼스까지 모두 만나볼 수 있다. 우리 나라의 전통 무술인 태권도를 소재로 한 만큼 외국인 관광객들에게도 이색적인 소재의 공연으로 주목받은 것은 물론이다.

'푸른 사자 와니니' 공연 장면. [사진=에이엠컬처]

올해 한국문화예술위원회의 '창작산실-올해의 신작' 선정작인 뮤지컬 '푸른 사자 와니니'는 오는 24일까지 마포아트센터 아트홀맥에서 '해피 마포 와글와글' 프로그램으로 관객들과 만난다. 이현 작가의 베스트셀러 동화를 원작으로 하며 동화책 계의 노벨상이라 불리는 한스 크리스티안 안데르센상 아너리스트에 선정되며 완성도를 인정받은 작품이다. 덴마크 국제아동청소년도서협의회 추천 도서로도 이름을 올렸다.

'푸른 사자 와니니'는 약육강식의 세계를 배경으로 '나답게 살아간다는 것'의 의미와 공존의 가치를 전하는 성장 서사를 그린다. 무리에서 쫓겨난 어린 사자 와니니의 여정을 통해 생존과 연대, 회복이라는 가치를 관객에게 전달한다. 동물들의 이야기로 비유적으로 표현된 이야기와 함께, '한국판 라이온킹'이라는 말이 무색하지 않은 수려한 무대미술도 즐길  수 있다. 아이들부터 어른들까지, 세대를 아우르는 감동을 느낄 수 있는 따뜻한 작품이란 점이 이 작품의 포인트다. 

뮤지컬 '오지게 재밌는 가시나들' 공연 사진, 타임세일 공지 이미지 [사진=라이브(주)]

오는 15일부터는 뮤지컬 '오지게 재밌는 가시나들'이 국립극장 하늘극장에서 재연을 올린다. '제10회 한국뮤지컬어워즈' 작품상(400석 미만), 연출상, 극본상 3관왕으로 작품성을 입증한 이 작품은 다큐멘터리 영화 '칠곡 가시나들'과 에세이 '오지게 재밌게 나이듦'을 원작으로 한 실화 기반의 창작 뮤지컬로, 인생의 황혼기에 한글을 깨치고 새로운 세상을 마주한 할머니들의 이야기다.

지난해 국립극장 하늘극장에서 선보인 초연은 '효도 뮤지컬'로 입소문을 타며 중장년층 가족 단위 관객의 발길을 끈 바 있다. 실제 할머니들의 삶에서 길어 올린 진실한 목소리를 담으며 감동의 후기를 이끌어내기도 했다. 글을 모른다는 사실을 들킬까 봐 손주가 내민 동화책을 피해 부엌으로 숨어야 했던 할머니부터, 아들을 낳지 못해 분하다는 뜻이 담긴 이름이 부끄러웠던 할머니 등 실존 인물의 사연이 그대로 녹아 있다. 할머니들은 삶의 고단함을 웃음으로 승화하고, 서로의 삶을 보듬어 안는다. 실제 할머니들이 쓴 시 20여 편을 가사로 삼은 뮤지컬 넘버가 뭉클한 감동을 선사한다.

뮤지컬 '오지게 재밌는 가시나들'은 가정의 달 5월을 맞아 더 많은 가족 단위 관객들을 위한 특별한 타임세일 이벤트도 마련했다. 4일부터 8일까지 온라인 예매처(NOL 티켓, 국립극장)를 통해 5월 공연을 전석 35% 할인가에 구매할 수 있다. 

jyyang@newspim.com

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코르다 '6개대회 연속 2위 이상' 대기록 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 세계 1위 넬리 코르다가 멕시코 필드마저 정복하며 미국여자프로골프(LPGA) 전설 소렌스탐과 어깨를 나란히 했다. 코르다는 4일(한국시간) 멕시코 플라야 델 카르멘의 엘 카말레온 골프코스(파72)에서 열린 리비에라 마야 오픈(총상금 250만 달러) 최종 라운드에서 이글 1개와 버디 2개, 보기 1개를 묶어 3언더파 69타를 쳤다. 최종 합계 17언더파 271타를 기록한 코르다는 2위 아피차야 유볼을 4타 차로 따돌리고 우승컵을 들어 올렸다. 시즌 3승이자 통산 18승이다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 넬리 코르다가 4일(한국시간) 리비에라 마야 오픈 우승 트로피를 들고 포즈를 취하고 있다. [사진=LPGA] 2026.05.04 psoq1337@newspim.com 올 시즌 출전한 6개 대회에서 우승 3회, 준우승 3회를 기록한 코르다는 2001년 소렌스탐이 작성한 시즌 개막 후 6개 대회 연속 준우승 이상 기록과 타이를 이뤘다. 개막전 힐튼 그랜드 베케이션스 토너먼트 오브 챔피언스와 셰브론 챔피언십에서 우승했고, 포티넷 파운더스컵·포드 챔피언십·아람코 챔피언십에서는 3연속 준우승을 기록했다. 3타 차 단독 선두로 최종 라운드에 나선 코르다는 5번 홀(파5) 이글을 시작으로 6, 7번 홀 연속 버디를 낚으며 초반에 승기를 굳혔다. 마지막 18번 홀(파5)에서는 티샷이 숲으로 향하며 분실구 위기를 맞았으나 장거리 퍼트를 성공시키며 보기에 그치는 집중력을 보였다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 넬리 코르다가 4일(한국시간) 리비에라 마야 오픈 18번홀에서 챔피언 퍼트를 넣고 기뻐하고 있다. [사진=LPGA] 2026.05.04 psoq1337@newspim.com 주수빈은 버디 4개와 보기 2개로 2타를 줄여 합계 6언더파 282타, 단독 8위에 올랐다. 2023년 투어 합류 이후 통산 두 번째 톱10이다. 2라운드 공동 62위로 컷을 통과한 강민지는 3~4라운드에서 반등했다. 최종일 보기 없이 버디 4개를 기록하며 합계 5언더파 283타, 공동 9위로 데뷔 첫 톱10에 진입했다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 주수빈. [사진=LPGA] 2026.05.04 psoq1337@newspim.com [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 강민지. [사진=LPGA] 2026.05.04 psoq1337@newspim.com 임진희는 합계 4언더파 284타로 공동 13위에 올라 순위를 끌어올렸고, 루키 황유민은 대회 첫 60대 타수(69타)를 기록하며 합계 3언더파 285타, 공동 20위로 대회를 마쳤다. psoq1337@newspim.com 2026-05-04 07:15
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안세영의 한국, 中 꺾고 우버컵 우승 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 셔틀콕 여제' 안세영이 선봉에 선 한국 여자 배드민턴이 만리장성을 넘고 세계 정상에 우뚝 섰다. 한국 여자 대표팀은 3일(한국시간) 덴마크 호르센스에서 열린 2026 세계여자단체배드민턴선수권대회(우버컵) 결승전에서 중국을 3-1로 제압했다. 2010년과 2022년에 이은 통산 세 번째 우승이다. 조별리그에서 탈락한 남자 대표팀의 아쉬움을 씻어내는 '금빛 스매싱'이었다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 여자 배드민턴 대표팀. [사진=BWF] 2026.05.04 psoq1337@newspim.com 첫 번째 단식 주자로 나선 안세영은 세계 2위 왕즈이를 2-0(21-10 21-13)으로 완파했다. 안세영은 한 번의 동점도 허용하지 않는 무결점 경기를 펼쳤다. 하프 스매시와 헤어핀을 자유자재로 구사하며 상대를 쥐락펴락했다. 안세영은 이번 대회 조별리그부터 8강, 4강전에 이어 결승까지 모든 경기에 첫 주자로 출전해 단 한 게임도 내주지 않는 전승 행진을 벌이며 세계 1위다운 위력을 과시했다. 안세영은 왕즈이를 상대로 통산 20승(5패)째를 수확했다. 중국 언론에서조차 '공안증'(안세영 공포증)이라는 용어를 쓸 만큼 안세영에게 약한 모습을 보였던 왕즈이는 지난 3월 전영오픈 결승에서 맞대결 10연패를 끊고 안세영에 일격을 가하기도 했으나, 4월 아시아선수권대회 결승에 이어 이날까지 안세영에게 2연패를 당하며 천적 관계를 재확인했다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 천위페이를 꺾은 김가은. [사진=BWF] 2026.05.04 psoq1337@newspim.com 두 번째 주자였던 복식 이소희-정나은 조가 세계 1위 류성수-탄닝 조에 0-2로 패했지만, 세 번째 주자 김가은이 해결사로 나섰다. 김가은은 천위페이를 상대로 1게임 8-15의 열세를 뒤집는 무서운 뒷심을 발휘하며 2-0(21-19 21-15) 승리를 따냈다. 분위기를 바꾼 천금 같은 승리였다. 마침표는 네 번째 주자가 찍었다. 파트너 공희용의 부상 결장으로 백하나와 손을 맞춘 김혜정은 찰떡 호흡을 과시하며 세계 4위 지아이판-장수셴 조에 2-1(16-21 21-10 21-13) 역전승을 거뒀다. 첫 게임을 내준 백하나-김혜정은 전열을 가다듬은 2게임에서 시원한 공격을 퍼부으며 21-10으로 승리했다. 마지막 3게임은 더 압도적이었다. 3-2 상황에서 무려 9점을 몰아치며 승기를 잡았고, 끝까지 리드를 지켜내며 한국의 우승을 확정했다. 마지막 단식 주자였던 심유진(인천국제공항·19위)은 세계 5위 한웨와의 경기를 치르지 않고도 동료들과 함께 시상대 맨 위에서 우승의 기쁨을 만끽했다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 중국 남자 배드민턴 대표팀. [사진=BWF] 2026.05.04 psoq1337@newspim.com 올해 초 아시아단체선수권에 이어 우버컵까지 석권한 여자 대표팀은 명실상부한 세계 최강임을 증명하며 오는 9월 아시안게임을 향한 청신호를 밝혔다. 남자부에선 중국이 돌풍의 프랑스를 3-1로 물리치고 토머스컵 우승컵을 안았다.  psoq1337@newspim.com 2026-05-04 06:16

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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