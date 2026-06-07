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[프로야구] "고 코리아!" 외친 젠슨 황, 잠실 마운드 섰다... '93번' 유니폼 입고 시구

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  • 엔비디아 젠슨 황 CEO가 7일 잠실구장에서 두산 유니폼을 입고 KBO리그 첫 시구를 했다.
  • 황 CEO는 93번 유니폼을, 박정원 두산 회장은 96번 유니폼을 입고 시구·시타를 연출하며 팬들과 소통했다.
  • 황 CEO는 방한 중 국내 재계·게임업계 인사들과 회동하며 로보틱스·피지컬 AI 협력도 논의한 것으로 전해졌다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 두산 유니폼을 입고 잠실구장 마운드에 올라 KBO리그 첫 시구를 선보였다.

황 CEO는 7일 서울 잠실구장에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 두산과 키움의 주말 3연전 마지막 경기에 시구자로 나섰다. 두산의 구단주인 박정원 두산그룹 회장은 시타를 맡아 특별한 장면을 연출했다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 엔비디아 CEO 젠슨황이 7일 오후 서울 잠실야구장에서 진행된 '2026 프로야구 KBO리그' 두산베어스와 키움히어로즈의 경기에서 시구를 하고 있다. 2026.06.07 photo@newspim.com
[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 7일 서울 송파구 잠실야구장에서 열린 프로야구 '2026 신한은행 SOL KBO리그' 키움 히어로즈와 두산 베어스의 경기에서 관중들에게 인사하고 있다. 2026.06.07 photo@newspim.com

세계 인공지능(AI) 산업을 이끄는 상징적 인물인 황 CEO의 시구 소식은 경기 전부터 큰 화제를 모았다.

황 CEO는 엔비디아 창립 연도인 1993년을 의미하는 93번이 새겨진 두산 유니폼을 착용했다. 유니폼 뒷면에는 한글로 '젠슨 황'이 적혀 눈길을 끌었다. 박 회장은 두산 창립 연도인 1896년을 상징하는 96번 유니폼을 입고 타석에 들어섰다.

시구에 앞서 황 CEO는 마이크를 잡고 팬들에게 인사를 전했다. 그는 "코리아!"를 외친 뒤 "이곳에 와서 정말 좋다. 저와 제 가족, 그리고 엔비디아를 환영해 준 한국에 감사하다"라고 말했다.

이어 "엔비디아와 한국의 게임 산업은 함께 성장할 것"이라며 "한국에 와서 많은 파트너들을 만났고, 치킨도 즐겼다"라고 말했다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO), 박정원 두산그룹 회장이 7일 서울 송파구 잠실야구장에서 열린 프로야구 '2026 신한은행 SOL KBO리그' 키움 히어로즈와 두산 베어스의 경기에서 시구, 시타를 마치고 이동하고 있다. 2026.06.07 photo@newspim.com

특유의 유쾌함도 잊지 않았다. 황 CEO는 "치맥보다 좋은 것은 없다"고 웃으며 말한 뒤 "고 코리아(Go Korea)!"를 외쳐 관중들의 박수를 받았다.

인사를 마친 황 CEO는 가볍게 몸을 푼 뒤 마운드에 올라 힘차게 공을 던졌다. 공은 다소 높게 날아 박 회장의 머리 위를 통과했고, 이날 선발 포수로 나선 양의지가 일어나 안정적으로 공을 받아냈다. 공이 포수 미트에 들어간 뒤 박 회장은 배트를 휘둘러 시타를 마무리했다.

시구를 마친 황 CEO는 박 회장과 포옹을 나누며 기념 촬영을 했고, 관중석을 향해 손을 흔들며 인사했다. 이후 두산 더그아웃을 지나며 선수단을 격려한 뒤 관중석으로 이동했다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 엔비디아 CEO 젠슨황이 7일 오후 서울 잠실야구장에서 진행된 '2026 프로야구 KBO리그' 두산베어스와 키움히어로즈의 경기에서 시구를 하고 있다. 2026.06.07 photo@newspim.com

황 CEO의 시구 준비는 두산 외국인 투수 잭로그가 도왔다. 앞서 김원형 두산 감독은 지난 5일 "아무래도 영어로 의사소통이 가능한 사람이 맡는 게 좋지 않겠느냐"라며 외국인 투수가 시구 지도를 맡을 가능성을 언급한 바 있다. 선발 등판이 예정돼 있던 웨스 벤자민 대신 잭로그가 최종 낙점됐다. 박 회장의 시타 지도는 주장 양의지가 담당했다.

황 CEO는 오래전부터 야구에 대한 애정을 공개적으로 드러내 왔다. 2024년 5월에는 당시 미국 메이저리그(MLB) 오클랜드 애슬레틱스가 개최한 '대만 유산의 날' 행사에 시구자로 참여해 큰 화제를 모았다. KBO리그 시구는 이번이 처음이다.

이번 행사는 황 CEO 측이 KBO리그 관람 의사를 밝히면서 성사된 것으로 알려졌다. 황 CEO와 박 회장은 이날 경기 관람과 함께 로보틱스 및 피지컬 AI 분야 협력 방안도 논의한 것으로 전해졌다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)(오른쪽), 박정원 두산그룹 회장이 7일 서울 송파구 잠실야구장에서 열린 프로야구 '2026 신한은행 SOL KBO리그' 키움 히어로즈와 두산 베어스의 경기에서 시구, 시타에 앞서 야구팬들에게 인사하고 있다. 2026.06.07 photo@newspim.com

한편 방한 3일 차를 맞은 황 CEO는 이날 낮 서울 을지로의 평양냉면 전문점 우래옥에서 정의선 현대자동차그룹 회장과 오찬을 가졌다. 이후 김택진 엔씨소프트 대표, 장병규 크래프톤 의장 등 국내 게임업계 주요 인사들과 만난 뒤 잠실구장을 찾았다.

시구 행사를 마친 황 CEO는 경기장 내 엔비디아 임직원들이 자리한 공간으로 이동해 팬들의 사진 촬영과 사인 요청에 응했다. 맥주잔을 들고 건배를 제안하는 등 여유로운 모습을 보이기도 했다.

wcn05002@newspim.com

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