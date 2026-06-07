[프로야구] "고 코리아!" 외친 젠슨 황, 잠실 마운드 섰다... '93번' 유니폼 입고 시구

AI 핵심 요약beta
- 엔비디아 젠슨 황 CEO가 7일 잠실구장에서 두산 유니폼을 입고 KBO리그 첫 시구를 했다.
- 황 CEO는 93번 유니폼을, 박정원 두산 회장은 96번 유니폼을 입고 시구·시타를 연출하며 팬들과 소통했다.
- 황 CEO는 방한 중 국내 재계·게임업계 인사들과 회동하며 로보틱스·피지컬 AI 협력도 논의한 것으로 전해졌다.
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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 두산 유니폼을 입고 잠실구장 마운드에 올라 KBO리그 첫 시구를 선보였다.
황 CEO는 7일 서울 잠실구장에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 두산과 키움의 주말 3연전 마지막 경기에 시구자로 나섰다. 두산의 구단주인 박정원 두산그룹 회장은 시타를 맡아 특별한 장면을 연출했다.
세계 인공지능(AI) 산업을 이끄는 상징적 인물인 황 CEO의 시구 소식은 경기 전부터 큰 화제를 모았다.
황 CEO는 엔비디아 창립 연도인 1993년을 의미하는 93번이 새겨진 두산 유니폼을 착용했다. 유니폼 뒷면에는 한글로 '젠슨 황'이 적혀 눈길을 끌었다. 박 회장은 두산 창립 연도인 1896년을 상징하는 96번 유니폼을 입고 타석에 들어섰다.
시구에 앞서 황 CEO는 마이크를 잡고 팬들에게 인사를 전했다. 그는 "코리아!"를 외친 뒤 "이곳에 와서 정말 좋다. 저와 제 가족, 그리고 엔비디아를 환영해 준 한국에 감사하다"라고 말했다.
이어 "엔비디아와 한국의 게임 산업은 함께 성장할 것"이라며 "한국에 와서 많은 파트너들을 만났고, 치킨도 즐겼다"라고 말했다.
특유의 유쾌함도 잊지 않았다. 황 CEO는 "치맥보다 좋은 것은 없다"고 웃으며 말한 뒤 "고 코리아(Go Korea)!"를 외쳐 관중들의 박수를 받았다.
인사를 마친 황 CEO는 가볍게 몸을 푼 뒤 마운드에 올라 힘차게 공을 던졌다. 공은 다소 높게 날아 박 회장의 머리 위를 통과했고, 이날 선발 포수로 나선 양의지가 일어나 안정적으로 공을 받아냈다. 공이 포수 미트에 들어간 뒤 박 회장은 배트를 휘둘러 시타를 마무리했다.
시구를 마친 황 CEO는 박 회장과 포옹을 나누며 기념 촬영을 했고, 관중석을 향해 손을 흔들며 인사했다. 이후 두산 더그아웃을 지나며 선수단을 격려한 뒤 관중석으로 이동했다.
황 CEO의 시구 준비는 두산 외국인 투수 잭로그가 도왔다. 앞서 김원형 두산 감독은 지난 5일 "아무래도 영어로 의사소통이 가능한 사람이 맡는 게 좋지 않겠느냐"라며 외국인 투수가 시구 지도를 맡을 가능성을 언급한 바 있다. 선발 등판이 예정돼 있던 웨스 벤자민 대신 잭로그가 최종 낙점됐다. 박 회장의 시타 지도는 주장 양의지가 담당했다.
황 CEO는 오래전부터 야구에 대한 애정을 공개적으로 드러내 왔다. 2024년 5월에는 당시 미국 메이저리그(MLB) 오클랜드 애슬레틱스가 개최한 '대만 유산의 날' 행사에 시구자로 참여해 큰 화제를 모았다. KBO리그 시구는 이번이 처음이다.
이번 행사는 황 CEO 측이 KBO리그 관람 의사를 밝히면서 성사된 것으로 알려졌다. 황 CEO와 박 회장은 이날 경기 관람과 함께 로보틱스 및 피지컬 AI 분야 협력 방안도 논의한 것으로 전해졌다.
한편 방한 3일 차를 맞은 황 CEO는 이날 낮 서울 을지로의 평양냉면 전문점 우래옥에서 정의선 현대자동차그룹 회장과 오찬을 가졌다. 이후 김택진 엔씨소프트 대표, 장병규 크래프톤 의장 등 국내 게임업계 주요 인사들과 만난 뒤 잠실구장을 찾았다.
시구 행사를 마친 황 CEO는 경기장 내 엔비디아 임직원들이 자리한 공간으로 이동해 팬들의 사진 촬영과 사인 요청에 응했다. 맥주잔을 들고 건배를 제안하는 등 여유로운 모습을 보이기도 했다.
wcn05002@newspim.com