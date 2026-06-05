넥써쓰, 게임사 직접 판매 돕는 '크로쓰 게임 허브' 출시

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AI가 상품·배너 자동 구성…URL 입력만으로 30분 내 웹샵 개설

스테이블코인 결제 지원·200개국 판매 가능…글로벌 게임 커머스 공략

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 넥써쓰는 게임사가 글로벌 이용자를 대상으로 직접 상품을 판매할 수 있는 D2C(Direct to Consumer) 웹샵 플랫폼 '크로쓰 게임 허브(CROSS GameHub)'를 출시했다고 5일 밝혔다.

크로쓰 게임 허브는 상품 등록부터 결제, 매출 분석까지 웹샵 운영 전 과정을 하나의 콘솔에서 제공하는 올인원 게임 커머스 플랫폼이다. 게임사는 앱스토어 또는 구글플레이 URL만 입력하면 인공지능(AI)이 상품 목록과 테마, 배너 등을 자동 구성해 30분 안에 웹샵을 개설할 수 있다.

크로쓰 게임 허브 [사진=넥써쓰]

노코드 방식의 웹샵 빌더도 지원한다. 별도 개발 인력 없이 상품 구성과 할인, 기간 한정 판매, 국가별 가격 정책 등을 설정할 수 있으며 앱마켓 심사나 업데이트 없이 즉시 운영 정책을 변경할 수 있다.

결제는 통합 결제 인프라 '크로쓰 페이(CROSS Pay)'를 기반으로 제공된다. 스테이블코인과 기존 전자결제(PG)를 함께 지원하며 200개국 이상 현지 통화 결제와 자동 환율 변환, 환불 처리 기능을 제공한다.

넥써쓰는 카드 결제 보안 표준 PCI DSS를 충족하는 결제 시스템과 이상 주문 탐지, 중복 결제 차단 기능 등을 적용해 안정성도 강화했다고 설명했다.

장현국 넥써쓰 대표는 "게임사가 AI를 활용해 웹사이트와 웹샵을 빠르게 구축하고 글로벌 이용자에게 직접 판매할 수 있도록 설계한 플랫폼"이라며 "이용자 유입부터 커머스, 결제, AI 에이전트 경제까지 연결되는 게임 풀스택 플랫폼으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.

syu@newspim.com