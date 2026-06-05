KB자산운용, '200위클리커버드콜' 순자산 1조 돌파

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누적 연분배율 18.72%, 최근 1년 수익률 137%

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = KB자산운용은 5일 자사 'RISE 200위클리커버드콜' 상장지수펀드(ETF)가 순자산 1조원을 돌파했다고 밝혔다.

KB자산운용에 따르면 해당 상품은 2024년 상장한 국내 최초 위클리 커버드콜 ETF다. 안정적인 인컴 수익 창출을 목표로 삼아 코스피200 포트폴리오를 기반으로 위클리 콜옵션(ATM)을 매도한다.

[사진=KB자산운용]

ETF는 매주 2회, 월간 약 8회의 콜옵션 매도를 통해 기존 월 단위 커버드콜 전략 대비 상대적으로 높은 인컴 수익을 추구한다. 특히 주가지수가 횡보하거나 하락하는 국면에서는 코스피200 지수 대비 초과수익 확보를 노린다.

또한 상품은 코스피200 ATM 매도 프리미엄과 코스피200 구성 종목의 배당금을 분배 재원으로 활용해 시장 변동성이 높은 구간에서도 안정적으로 재원을 확보한다. 이를 바탕으로 월분배를 실시하는 방식이다. 과세 대상 소득도 상대적으로 적어 절세 측면에서 유리하다.

최근 1년간 누적 연 분배율은 18.72%로, 월평균 1.56%의 분배금을 지급했다. 펀드평가사 에프앤가이드에 따르면 전날 기준 최근 6개월, 1년 수익률은 각각 69.33%, 137.46%다.

육동휘 KB자산운용 ETF상품마케팅본부장은 "RISE 200위클리커버드콜 ETF는 위클리 옵션 매도를 활용해 안정적인 월분배와 초과수익을 동시에 추구하는 상품"이라며 "매월 현금 흐름을 원하는 투자자들이 선호하는 인컴형 ETF로 자리매김하고 있다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com