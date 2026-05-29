KB자산운용, 한부모 가족 지원 위한 임직원 참여형 사회공헌 프로그램 시행

AI 핵심 요약beta
- KB자산운용은 29일 임직원 참여형 ESG걷기캠페인을 진행했다고 밝혔다
- 임직원 1000만보 달성으로 기부금 1000만원을 마련해 당초 한달 목표를 2주만에 조기 달성했다
- 기부금은 구세군두리홈을 통해 한부모 가족 출산전후 돌봄과 양육·출산용품 지원에 활용할 예정이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
김영성 KB자산운용 대표 "임직원 참여 기반 나눔 문화 확산"
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = KB자산운용은 29일 한부모 가족 지원을 위한 임직원 참여형 사회공헌 프로그램 'ESG 희망 걷기 캠페인'을 진행했다고 밝혔다.
KB자산운용에 따르면 이번 캠페인은 일상 속 걷기를 통해 임직원들의 건강을 증진하는 동시에 저출생 극복과 한부모 가족의 안정적인 양육 환경 조성에 기여하기 위해 마련됐다.
지난 11일부터 시작된 해당 캠페인은 임직원 걸음 수 1000만보 달성 시 기부금 1000만원을 조성하는 방식으로 진행됐다. 임직원들의 적극적인 참여에 힘입어 당초 한 달로 예정한 목표를 2주 만에 조기 달성했다고 회사 측은 전했다.
KB자산운용은 이번 기부금을 구세군두리홈을 통해 한부모 가족의 출산 전후 돌봄과 아이 양육 지원, 출산·육아 물품 지원 등에 사용할 예정이다.
구세군두리홈은 미혼모들의 산전 관리와 출산, 3세 미만 아이들의 양육을 도와 한부모 가정이 새로운 시작을 준비할 수 있도록 돕는 사회복지시설이다. KB자산운용은 지난해부터 이 기관을 통해 출산용품 지원과 산모도우미 서비스 제공 등 실질적인 지원을 이어오고 있다.
김영성 KB자산운용 대표이사는 "이번 캠페인은 건강과 나눔을 동시에 실천한 활동으로 임직원들의 자발적 참여로 완성됐다는 점에서 더욱 뜻깊다"며 "앞으로도 '모두 함께 가치 있게'라는 사회공헌 슬로건 아래 전 임직원이 참여하는 나눔 활동을 지속해 나가겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com