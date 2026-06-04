삼성 초기업노조, 과반 지위 상실…DX·비메모리 이탈 확산

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성과급 격차 불만에 DX·비메모리 이탈 확산

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자 최대 노동조합인 삼성그룹 초기업노동조합 삼성지부가 과반노조 지위를 잃게 됐다. 임금협상 타결 이후 성과급 차등에 대한 불만이 커지면서 디바이스경험(DX) 부문과 디바이스솔루션(DS) 부문 내 비메모리 사업부를 중심으로 조합원 이탈이 이어진 영향이다.

4일 업계에 따르면 초기업노조 전체 조합원 수는 이날 오후 3시 기준 5만8270명으로 집계됐다. 삼성전자 전체 임직원 수는 지난해 말 사업보고서 기준 12만8881명이다. 과반 기준인 6만4440명에 6000명가량 못 미치는 규모다.

최승호 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부 위원장이 지난달 20일 오후 경기 수원시 장안구 경기지방고용노동청에서 열린 삼성전자 노사교섭 결과 브리핑에서 입장을 밝히고 있다. [사진=뉴스핌DB]

초기업노조는 임금교섭 과정에서 조합원 수가 한때 7만6000명을 넘어서며 지난 4월 중순 과반노조 및 근로자 대표 지위를 확보했다. 그러나 지난달 20일 노사 협상 타결 이후 탈퇴가 빠르게 늘었다. 같은달 28일에는 7만명 선이 무너졌고, 이후 약 일주일 만에 1만명 넘는 추가 이탈이 발생했다.

조합원 감소 배경에는 성과급 차등에 대한 내부 반발이 자리한 것으로 풀이된다. 잠정합의안에 따르면 DS 부문 메모리사업부는 특별경영성과급과 초과이익성과급(OPI)을 통해 수억원대 보상을 받을 수 있지만, DX 부문에는 1인당 600만원 상당의 자사주 지급이 예상된다.

DS 부문 내부에서도 시스템LSI와 파운드리 등 비메모리 사업부 직원들의 불만이 커진 것으로 전해졌다. 비메모리 사업부는 적자가 예상되면서 사업부별 성과급 배분에서 상대적으로 불리한 위치에 놓였기 때문이다.

초기업노조에서 빠져나온 조합원 일부는 다른 노조로 이동하는 모습이다. 전국삼성전자노동조합 조합원 수는 지난달 20일 1만6000명 수준에서 이날 2만968명으로 늘었다. 삼성전자 노동조합 동행은 협상 타결 직후 2600명대였지만 이날 2만1015명까지 증가했다.

초기업노조는 사태 수습을 위해 DS 부문과 DX 부문 집행부를 분리하는 투트랙 교섭 체계를 추진하고, 오는 17일 위원장 재신임 투표를 진행할 계획이다.

kji01@newspim.com