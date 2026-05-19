"적자가 왜 똑같이 받나"…삼성전자 노조 배분안에 내부 반발

"부문 7·사업부 3 안돼"…메모리 직원 반발

"성과주의 훼손"…7대3 배분안에 불만 확산

DX 배제 발언까지…삼성 노노갈등 확산 양상

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 삼성전자 노동조합이 중앙노동위원회 임금협상에서 제시한 성과급 재원 배분안을 두고 '성과주의 원칙을 훼손한다'는 사내 안팎 비판과 함께 노노 갈등으로 확산되는 분위기다. 노조 지도부가 적자 사업부를 지원하기 위해 균등 분배 비중을 높인 요구안을 고수하자 실적을 낸 흑자 사업부와 공통조직 직원들을 중심으로 반발 여론이 거세지고 있어서다.

19일 업계에 따르면, 삼성전자 노사는 중노위 협상 첫날인 전날부터 성과급 재원의 부문 공통 재원과 사업부 재원 배분 비중을 두고 팽팽한 이견을 보인 것으로 전해졌다. 노조 지도부는 영업이익의 15%를 성과급 재원으로 확보한 뒤 이를 디바이스솔루션(DS) 부문 공통으로 70%, 각 사업부별로 30%씩 할당해 분배하자고 요구하고 있다. 이는 재원의 70%를 모든 사업부에 동일하게 나눠주고 나머지 30%만 실적에 따라 차등 지급하는 구조로, 사업부 간 격차를 줄여 적자 사업부에 유리하게 작용한다.

삼성전자 노동조합 공동투쟁본부 조합원들이 지난달 23일 오후 경기 평택에서 열린 투쟁 결의대회에서 구호를 외치고 있다. 이날 조합원들은 성과급 산정 기준 개편을 요구하며 총파업 쟁의행위를 결의했다. [사진=뉴스핌DB]

이에 대해 사측은 부문 공통 재원 비중이 과도하게 높아질 경우 적자 사업부 직원들이 흑자 사업부와 유사한 수준의 성과급을 받게 돼 '성과 있는 곳에 보상이 있다'는 회사의 핵심 성과주의 원칙이 무너질 수 있다고 우려하고 있다. 특히 시스템LSI와 파운드리 사업부가 올해도 적자를 기록할 가능성이 높은 상황에서 이러한 배분 방식이 적용되면 성과를 내지 못한 곳에 과도한 보상이 지급되는 비상식적 상황이 발생하고, 도덕적 해이 유발 등 기업 전반에 악영향을 미칠 수 있다는 지적이다.

이 같은 불만은 직장인 익명 커뮤니티 블라인드와 사내 게시판 등 직원들 사이에서도 나타나고 있다. 반도체연구소 소속이라고 밝힌 한 직원은 게시글을 통해 "선단 공정 개발은 우리가 메모리보다 더 치열하게 매달려왔지만 실제 돈을 버는 곳이 메모리인 만큼 메모리가 더 많이 받는 것은 납득한다"면서도 "만년 적자를 내는 시스템LSI·파운드리가 부문 재원으로 메모리와 비슷한 수준의 성과급을 받아가는 것은 도저히 납득할 수 없다"고 비판했다. 그는 이어 "최소 부문 30%, 사업부 70%는 돼야 한다"며 노조 지도부에 현실적 타협을 촉구했다.

DS부문 공통조직 직원들의 반발도 잇달았다. 사내 커뮤니티의 한 직원은 "공통조직 직원들은 메모리 팹 운영을 위해 현장에서 땀 흘리며 뛰어다니는데 사무실에서 성과도 못 내는 적자 사업부 직원들과 비슷한 성과급을 받는 것이 과연 합당하냐"며 "공통조직 업무가 대부분 메모리 관련 업무인 만큼 공통도 메모리와 보조를 맞춰 최대한 메모리 직원들이 많이 받을 수 있도록 부문 30%, 사업부 70% 비율로 합의해야 한다"고 주장했다. 사내 게시판의 또 다른 직원은 "정부와 여론이 모두 등을 돌린 마당에 노조 지도부가 끝까지 부문 7·사업부 3을 고집하면서 결국 메모리 직원들의 몫까지 적자 사업부에 나눠주게 되는 상황을 만들었다"고 비판했다.

최승호 초기업노조 삼성전자지부 위원장이 지난 13일 오전 2시 53분경 정부세종청사 중앙노동위원회에서 2차 사후조정회의를 마치고 나와 기자들에게 회의 내용을 설명하고 있다. [사진=뉴스핌DB]

여기에 최승호 노조위원장이 협상 첫날 이후 디바이스경험(DX) 부문 직원들을 배제하는 듯한 발언을 남기면서 노노 갈등의 골은 더욱 깊어졌다. 최 위원장은 전날 오후 6시 58분쯤 노조 소통방에 "마무리되면 노조 분리 고민을 해봅시다", "DX 솔직히 못해먹겠네요"라는 메시지를 남겼고 해당 캡처본이 사내에 확산됐다. 이후 최 위원장이 즉각 진화에 나섰지만 직원들은 'DX부문을 대표하는 노조가 아니라고 스스로 인정한 것'이라고 지적했다.

노동계와 재계 역시 우려가 크다. 초기업 노조를 표방하면서도 5만 명에 달하는 DX부문 직원의 목소리를 외면한 채 DS부문 내 일부 적자 사업부의 이익 챙기기에만 몰두하는 것은 노조의 정체성을 부정하는 행위라는 것이다. 한 재계 관계자는 "초기업노조라는 명칭이 무색하게 부문 간 칸막이를 더욱 견고히 하고 있다"며 "5만 명에 달하는 DX부문 직원들의 목소리를 외면한 채 DS부문 내에서도 적자 사업부 챙기기에만 몰두하는 행태는 노조의 정체성을 스스로 부정하는 것"이라고 했다.

aykim@newspim.com