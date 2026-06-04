전지현X연상호 감독 '군체', 올해 최단 속도 400만 돌파

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 영화 '군체'가 올해 개봉작 중 가장 빠른 속도로 400만 관객을 돌파했다.



영화진흥위원회 통합전산망에 따르면 '군체'는 3일 오후 5시 12분 기준, 개봉 14일 만에 누적 관객 수 400만131명을 동원하며 압도적인 흥행 저력을 입증했다. 더워지는 날씨 속 극장가를 더욱 뜨겁게 달구고 있는 '군체'는 관객들을 극장으로 모으며 2026년 개봉작 가운데 가장 빠른 속도로 400만 고지에 올랐다.

[사진=쇼박스]

특히 '군체'는 개봉 4일째 100만, 5일째 200만, 10일째 300만, 14일째 400만 관객을 돌파하며 올해 개봉작 최단기간 기록을 연이어 경신하고 있다. 이 영화는 정체불명의 감염사태로 봉쇄된 건물 안, 고립된 생존자들이 예측할 수 없는 형태로 진화하는 감염자들에 맞서는 이야기를 담았다.



최근 감염자들이 직접 극장에 등장하는 이색 퍼포먼스로 작품의 세계관을 현실로 소환해 관객들의 몰입감을 끌어올린 '군체'는 "무대인사 끝나고 나오는데 내 눈 앞에 좀비들이 있었어요… 저 살면서 좀비 처음 봐여.. '군체' 300만 달성일에 감독님, 배우님들과 좀비님들까지 함께 축하할 수 있어서 행복했습니다"(인스타그램 duc***), "용산에 좀비 출현!! 너무 실제상황 같은 느낌에 너무 놀랐네요. '군체' 최고"(인스타그램 mem***), "좀비 출연자들의 신들린 열연. '군체'를 마스터피스로 만들다"(X cau***) 등 뜨거운 반응을 이끌어내며 화제를 모았다.



전지현, 구교환, 김신록, 지창욱, 고수 등이 출연하고 연상호 감독이 연출한 영화 '군체'는 전국 극장에서 절찬 상영 중이다.



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