전지현X연상호 감독 '군체', 올해 최단 속도 400만 돌파

AI 핵심 요약beta
- 영화 '군체'가 3일 개봉 14일 만에 400만을 돌파했다
- '군체'는 4일째 100만, 14일째 400만 관객을 모으며 올해 최단 흥행 기록을 세웠다
- 감염 퍼포먼스와 스타 출연, 연상호 연출로 호평 받으며 극장가 흥행 열기를 이어가고 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 영화 '군체'가 올해 개봉작 중 가장 빠른 속도로 400만 관객을 돌파했다.
영화진흥위원회 통합전산망에 따르면 '군체'는 3일 오후 5시 12분 기준, 개봉 14일 만에 누적 관객 수 400만131명을 동원하며 압도적인 흥행 저력을 입증했다. 더워지는 날씨 속 극장가를 더욱 뜨겁게 달구고 있는 '군체'는 관객들을 극장으로 모으며 2026년 개봉작 가운데 가장 빠른 속도로 400만 고지에 올랐다.
특히 '군체'는 개봉 4일째 100만, 5일째 200만, 10일째 300만, 14일째 400만 관객을 돌파하며 올해 개봉작 최단기간 기록을 연이어 경신하고 있다. 이 영화는 정체불명의 감염사태로 봉쇄된 건물 안, 고립된 생존자들이 예측할 수 없는 형태로 진화하는 감염자들에 맞서는 이야기를 담았다.
최근 감염자들이 직접 극장에 등장하는 이색 퍼포먼스로 작품의 세계관을 현실로 소환해 관객들의 몰입감을 끌어올린 '군체'는 "무대인사 끝나고 나오는데 내 눈 앞에 좀비들이 있었어요… 저 살면서 좀비 처음 봐여.. '군체' 300만 달성일에 감독님, 배우님들과 좀비님들까지 함께 축하할 수 있어서 행복했습니다"(인스타그램 duc***), "용산에 좀비 출현!! 너무 실제상황 같은 느낌에 너무 놀랐네요. '군체' 최고"(인스타그램 mem***), "좀비 출연자들의 신들린 열연. '군체'를 마스터피스로 만들다"(X cau***) 등 뜨거운 반응을 이끌어내며 화제를 모았다.
전지현, 구교환, 김신록, 지창욱, 고수 등이 출연하고 연상호 감독이 연출한 영화 '군체'는 전국 극장에서 절찬 상영 중이다.
jyyang@newspim.com