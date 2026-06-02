매년 온열질환 산재 증가…노동부, 무더위 앞두고 온열질환 감축 고삐

AI 핵심 요약beta
- 고용노동부가 2일 온열질환 산업재해 증가 현황을 밝혔다
- 최근 5년간 폭염 온열질환 산재는 228명으로 3배 늘고 소규모·건설업에 집중됐다
- 정부는 물류·유통 등 폭염 취약 업종 간담회로 폭염안전 5대 수칙 이행과 대책 강화를 요구했다
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노동부, 건설·물류·조선 등 업계별 대책 확인
[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 최근 5년간 온열질환 산업재해자 수가 매년 늘어난 것으로 나타났다. 정부는 온열질환 감축을 위한 업종별 간담회를 열고 회사별 대책을 확인하면서 산업재해 감축에 힘을 쏟고 있다.
2일 고용노동부에 따르면 최근 5년간 폭염으로 인한 산업재해자는 매년 증가했다. 2021년 25명이던 연도별 온열질환 산업재해자 수는 2022년 29명, 2023년 33명, 2024년 70명, 2025년 71명으로 3배 가까이 늘었다.
2021~2025년 온열질환 산업재해자 228명 가운데 절반에 가까운 106명(46.5%)은 건설업 종사자로 나타났다. 제조업과 시설관리업은 각각 33명(14.5%), 23명(10.1%)이었다.
폭염 재해는 다른 산업재해처럼 소형 사업장에서 더 심각했다. 최근 5년간 온열질환 산업재해자 228명 가운데 162명(71.0%)이 50인 미만 소규모 사업장에서 일하던 중 온열질환을 얻은 것으로 드러났다.
김영훈 노동부 장관과 류현철 산업안전보건본부장은 본격적인 무더위 시기를 앞두고 폭염 취약 업계와 만나 온열질환 예방을 재차 강조하고 있다. 김 장관은 지난달 29일 시공순위 상위 20대 건설사 최고경영자(CEO)들과 만나 온열질환·추락사고 등 현장 안전 투자 강화를 요청한 바 있다.
류 본부장은 이날 폭염 대비 온열질환 예방을 위한 물류·유통업 최고안전책임자(CSO) 및 관련 협회 관계자들과 간담회를 열었다. CJ대한통운·한진 등 6대 물류사와 이마트·롯데마트 등 4대 유통사의 최고안전책임자(CSO)들은 간담회에서 폭염안전 5대 기본수칙 실천방안을 공유하고, 온열질환 예방을 위한 의지를 재확인했다.
류 본부장은 과거 일부 물류센터가 에어컨 앞에서 체감온도를 측정한 것을 지적하고, 대형마트 주차장 내 옥외 취약 노동자 보호 조치가 미흡하다고 비판했다. 실질적인 교대 인력 확충과 무더위 시간대 옥외작업 중지 등 철저한 안전대책도 요구했다.
노동부는 조선업과 항공·항만업 등 폭염 취약 업종 중심으로 CSO 간담회를 순차적으로 진행할 예정이다. 류 본부장은 "오는 15일부터 폭염안전 5대 기본수칙 이행 여부 집중감독을 물류·유통 사업장을 중심으로 진행할 예정"이라며 "오늘 물류·유통업에서 발표한 실행계획이 현장에서 충실히 이행되도록 각별히 신경 써 달라"고 강조했다.
sheep@newspim.com