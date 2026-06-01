HS효성더클래스, 메르세데스 트로피 지역 예선 개최

6월 22일 경기 이천시 웰링턴CC서 개최…아마추어 골퍼 대상

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = HS효성더클래스가 메르세데스-벤츠 고객을 대상으로 한 글로벌 골프 토너먼트 '메르세데스 트로피 2026' 지역 예선을 6월22일 경기 이천시 웰링턴CC에서 개최한다고 1일 밝혔다.

이 토너먼트는 메르세데스-벤츠 고객 중 순수 아마추어 골퍼를 대상으로 진행되는 행사로, 매년 전 세계 60여 개 국가에서 600회 이상 열리며 누적 약 6만여 명이 참가했다.

[사진=HS효성더클래스]

HS효성더클래스를 통해 차량을 구매한 고객이면 참가 신청이 가능하다. 신청은 6월 1일부터 5일까지 접수하며 추첨을 통해 최종 참가자를 선정한다. 지역 예선에서 우수한 성적을 거둔 7명에게는 국내 결선 출전 자격이 주어진다.

대회는 총 144명(36팀) 규모로 18홀 샷건 및 스테이블포드 방식으로 진행된다. 만찬, 시상식, 엔터테인먼트 프로그램, 홀인원 이벤트 등 부대 행사가 마련된다.

참가 신청 및 대회 관련 자세한 사항은 HS효성더클래스 전시장 또는 고객센터를 통해 확인할 수 있다.

y2kid@newspim.com