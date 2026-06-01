하나은행, 4강 진출시 연 11% '축구대표 BEST 11 적금' 출시

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24일까지 3만좌 한도 판매

32~4강까지 차등 적용, 최고 11%

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 하나은행(은행장 이호성)은 오는 6월 월드컵 축구국가대표팀 성적에 따라 최고 연 11.0% 금리를 제공하는 'BEST 11 적금'을 출시했다고 1일 밝혔다.

최종 성적에 따라 우대금리 혜택이 커지는 방식으로, 지난 2022년 11월 출시 당시 높은 관심을 받으며 조기 완판을 기록한 바 있다.

[사진=하나은행]

오는 6월 24일까지 3만좌 한도로 판매되며 가입금액은 매월 1만원 이상 20만원 이하, 계약기간은 6개월이다. 적용금리는 기본금리 연 2.0%에 우대금리 최대 연 0.2%, 특별우대금리 최대 연 8.8%를 더한 최고 연 11.0%이다.

우대금리는 자동이체 등록시 연 0.1%, 마케팅 동의시 연 0.1%가 각각 제공된다. 또한, 특별우대금리 조건은 ▲32강 진출시 연 1.5% ▲16강 진출시 연 2.0% ▲8강 진출시 연 5.5% ▲4강 진출시 연 8.8% 등으로 대표팀의 최종 성적에 따라 적금 만기 해지시점에 차등 적용된다.

재출시를 기념해 다양한 이벤트도 마련했다. 추첨을 통해 ▲여행상품권(1명) ▲LG 스탠바이미(2명) ▲BBQ 치킨세트(100명) ▲메가커피 아메리카노 2잔(300명) 등을 경품으로 제공한다.

또한, 지난 4월 출시한 '하나모임통장'을 가입한 총무와 모임원 가입하면 총 20개 모임, 최대 100명(모임당 최대 5명)의 손님께 맥도날드 맥모닝세트를 제공하는 보너스 이벤트도 진행한다.

peterbreak22@newspim.com