대구 미래산업 선도 '2026년 신규 스타기업' 모집

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

파워풀 스타기업 1~2개사·스타기업 3~5개사·Pre-스타기업 7~10개사



[대구=뉴스핌] 김용락 기자=대구광역시와 대구테크노파크, 대구지역산업진흥원이 글로벌 기술력과 성장 잠재력을 갖춘 지역 유망 중소기업을 대상으로 2026년 '파워풀 스타기업 육성사업', '스타기업 육성사업', 'Pre-스타기업 육성사업'에 참여할 신규 기업을 모집한다고 25일 밝혔다.

이번 사업은 대구 미래산업을 이끌 차세대 유망 중소기업을 발굴해 소기업은 중기업으로, 중기업은 중견기업으로 성장할 수 있도록 지원하는 대표적인 기업 육성 프로그램이다.

신청 대상은 대구시에 본사 및 사업장(제조업의 경우 공장)을 둔 소·중기업이다. 모집 분야별 신청 조건을 충족해야 하며 기술 혁신과 일자리 창출을 통해 지역경제에 기여하고 사회적 책임을 다하는 성장 잠재력이 높은 기업을 중점 선발할 계획이다.

올해 모집 규모는 파워풀 스타기업 1~2개사, 스타기업 3~5개사, Pre-스타기업 7~10개사 내외다. 특히 'Pre-스타기업 육성사업'에서는 AI·SW, 로봇, 헬스케어, 미래모빌리티, 반도체 등 대구 미래산업 분야의 유망 소기업을 집중 지원하는 '대구형 유니콘 기업 트랙'을 지난해에 이어 계속 운영한다.

대구 미래산업 선도할 주역인 2026년 신규 스타기업을 모집한다.[사진=대구시] 2026.05.25 yrk525@newspim.com

신청 관련 자세한 사항은 대구광역시, 대구테크노파크, 대구지역산업진흥원 홈페이지에서 확인할 수 있다. 서류 접수는 6월 15일부터 18일까지 진행되며 온라인을 통해 신청 서류를 제출하면 된다.

선정 절차는 신청기업을 대상으로 1단계 사전평가(요건심사·재무평가·서면평가)를 실시한 뒤 통과 기업을 대상으로 2단계 심층평가(발표평가(현장확인)·종합평가)를 거쳐 7월 말 최종 선정한다.

선정된 기업에는 지정기간 동안 기업 수요 맞춤형 유형별 특성화 지원을 비롯해 R&D 과제 기획 및 교육·홍보 지원 등 다양한 기업지원 시책이 제공된다. 특히 올해부터는 디지털 전환(DX)과 인공지능 전환(AX) 지원 프로그램을 새롭게 도입해 스타기업의 미래산업 구조 전환과 혁신성장을 적극 뒷받침할 계획이다.

또한 전담 스타기업 프로젝트 매니저(PM)와 분야별 전문가(SC·전문위원)가 기업 애로사항을 직접 진단해 맞춤형 해결방안을 제시하며 이 과정에서 파악된 시급한 현안은 '스타기업 원포인트 신속지원' 프로그램과 연계해 원스톱으로 지원할 방침이다.

아울러 오는 6월 5일 오후 2시 대구테크노파크 성서캠퍼스 S6동 1층 지구관에서 '2026년 신규기업 모집 설명회'를 개최해 사업 내용 및 선정 절차 전반에 대해 안내할 예정이다.

박기환 대구광역시 경제국장은 "대구시 스타기업 육성사업은 이미 지역을 넘어 대한민국을 대표하는 기업 육성 모델로 자리 잡았다"며 "특히 올해는 스타기업 인공지능(AI) 대전환을 위한 지원을 강화하고 지역의 유망 중소기업들이 디지털 혁신을 주도하는 미래 산업의 주축으로 우뚝 설 수 있도록 전폭적으로 지원하겠다"고 말했다.

yrk525@newspim.com