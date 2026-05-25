전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.05.25 (월)
KYD 디데이
전국 경기

속보

더보기

이인애 경기도의원 후보 "정치 소명, 가족이 활짝 웃는 고양 만드는 것"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 국민의힘 이인애 후보가 25일 고양시 제2선거구에서 재선 도전에 나섰다
  • 아동발달센터 운영과 입양가족 경험을 바탕으로 보육·교육 현장 중심 정치를 강조했다
  • 잔디운동장 조성·난임부부·산후조리 지원 등 '아이와 부모가 안심하는 동네' 공약을 내세웠다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

고양시 제2선거구 출사표...'30대 청년·세 아이 엄마·입양가족' 당당한 고백
10여 년 아동발달센터 운영한 베테랑 전문가 "현장 경험이 정치의 원동력"
전 학교 잔디운동장 조성 및 난임·산후조리 확대 등 '엄마 맞춤형' 공약 눈길

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = "핏줄로만 맺어지는 것이 아니라 서로를 향한 사랑과 책임감으로 완성되는 것이 가족입니다. 아이들이 웃고 부모가 안심하는 동네를 만드는 것 그것이 제가 정치를 하는 가장 큰 이유입니다."

6·3 전국동시지방선거 고양시 제2선거구(고양·관산·원신·흥도동)에 출마한 국민의힘 기호 2번 이인애 경기도의원 후보는 자신을 '30대 청년 정치인이자 세 아이를 키우는 엄마 그리고 입양가족'이라고 소개했다.

이인애 경기도후보는 자신을 '30대 청년 정치인이자 세 아이를 키우는 엄마 그리고 입양가족'이라고 소개했다. 이인애 후보의 가족 사진. [사진=이인애 경기도의원 후보]

뉴스핌은 25일 치열한 선거전 속에서도 민생과 복지·교육 현장을 정조준하며 유권자들의 감성을 파고드는 이인애 후보의 삶의 궤적과 핵심 공약을 짚어봤다. 

다음은 재선 도전에 나선 이인애 후보와의 일문일답이다.

- 입양가족이라는 사실을 대중 앞에 밝히기가 쉽지 않았을 텐데 특별한 계기가 있었나

▲특별한 의도가 있다기보다는 그저 제 삶의 가장 소중하고 자연스러운 부분을 주민들과 투명하게 나누고 싶었을 뿐이다.

가족의 울타리가 혈연을 넘어 깊은 사랑과 책임감으로 얼마나 단단해질 수 있는지 아이들을 키우며 매일 배우고 있다. 아이들과 부대끼며 살아가는 평범한 일상이 곧 우리 지역의 보육과 교육 정책을 가장 현실적으로 고민하게 만드는 든든한 원동력이 된다.

- 정계 입문 전에 아동발달센터를 10여 년간 운영했던 경험이 의정활동과 정치 행보에 어떤 영향을 미쳤는가

▲센터를 운영하며 아이의 작은 발달 지연 하나에도 가슴을 졸이며 눈물짓는 부모님들을 수없이 만나왔다.

특히 제도적 지원의 사각지대에 놓여 막막해하는 가정의 아픔을 바로 곁에서 마주했다. 누군가는 법과 제도권 안에서 이들을 위한 실질적인 변화를 이끌어내야 한다고 절감했고 그것이 내가 정치를 결심한 명확한 이유가 됐다.

6·3 전국동시지방선거 고양시 제2선거구(고양·관산·원신·흥도동)에 출마한 국민의힘 기호 2번 이인애 경기도의원 후보. [사진=이인애 경기도의원 후보]

지난 11대 도의회 여성가족평생교육위원회 위원으로 활동하면서도 이 현장의 감각을 잃지 않으려고 노력했다.

- 이번 선거에서 주민들을 위해 준비한 핵심 공약은 무엇인가

▲엄마의 마음으로 '아이들이 살기 좋은 동네', '부모가 안심할 수 있는 동네'를 최우선으로 만들겠다.

우선 우리 아이들이 흙먼지 걱정 없이 마음껏 뛰어놀 수 있도록 지역 내 모든 학교에 잔디운동장을 조성하고 전반적인 교육 환경을 혁신하겠다.

아울러 아이를 낳고 기르는 과정이 축복이 되도록 난임부부 치료비 지원을 전폭적으로 확대하고 산후조리원 지원을 늘려 출발선에서부터 국가와 지자체가 든든하게 받쳐주는 맞춤형 선진 복지를 고양시에 정착시키겠다.

- 마지막으로 고양시 제2선거구 주민과 유권자들에게 전하고 싶은 말씀은

▲지난 4년 동안 주민 여러분이 보내주신 큰 사랑 덕분에 경기도의원으로서 행복하게 현장을 누빌 수 있었다.

초선 시절에는 패기와 열정으로 부딪혔다면 이제는 지역의 해묵은 현안들을 어떻게 해결해야 하는지 정확히 아는 깊은 애정과 노하우가 생겼다.

정치는 책상 위가 아닌 현장에서 완성된다고 믿는다. 늘 그래왔듯 성실하게 발로 뛰겠다. 다시 한번 재선의 힘을 실어주신다면 세 아이 엄마의 똑부러지는 실천력으로 고양의 기분 좋은 변화를 반드시 결과로 증명해 보이겠다.

이인애 후보 프로필 사진. [사진=이인애 경기도의원 후보]

한편 이인애 후보는 30대 여성 청년 정치인이라는 상징성을 넘어 자신의 삶을 투영한 '진정성' 있는 행보로 주목받고 있다. 현역 의원 간의 양자대결로 그 어느때보다 뜨거운 고양시 제2선거구에서 아이들의 웃음과 부모의 안심을 최우선 가치로 내건 그의 '엄마 리더십'이 고양 유권자들의 표심을 사로잡을 수 있을 지 그 결과에 관심이 모인다.

1141world@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
충북지사 신용한 45.4% 김영환 40.8% [서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 6·3 지방선거 충북지사 선거에 출마한 신용한 더불어민주당 후보와 김영환 국민의힘 후보가 오차범위 안에서 접전을 벌이고 있는 것으로 23일 조사됐다. 종합뉴스통신사 뉴스핌 의뢰로 여론조사 전문기관 리얼미터가 지난 20~21일 충청북도 만 18살 이상 남녀 804명을 대상으로 실시한 충북지사 후보 지지도 조사 결과, 신 후보 45.4%, 김 후보 40.8%였다. 두 후보 간 격차는 4.6%포인트(p)로 오차범위 안이다. '없음' 5.7%, '잘 모름' 8.1%였다. ◆적극 투표층, 신용한 53.8% 김영환 39.8%  지역별로 ▲청주시 신 후보 44.7%, 김 후보 42.0% ▲충주·제천·단양 신 후보 47.0%, 김 후보 41.3% ▲보은·옥천·영동·괴산·증평·진천·음성 신 후보 45.5%, 김 후보 37.9%다. 연령별로는 ▲18~29살 신 후보 30.4%, 김 후보 38.4% ▲30대 신 후보 39.1%, 김 후보 45.4% ▲40대 신 후보 51.8%, 김 후보 36.1% ▲50대 신 후보 62.6%, 김 후보 30.1% ▲60대 신 후보 50.1%, 김 후보 38.3% ▲70대 이상 신 후보 32.5%, 김 후보 58.1%다. 성별로는 ▲남성 신 후보 47.4%, 김 후보 42.1% ▲여성 신 후보 43.4%, 김 후보 39.5%로 오차범위 안의 팽팽의 지지율을 보였다. 지지 정당별로는 민주당 지지층의 84.9%가 신 후보, 7.3%는 김 후보를 지지했다. 국민의힘 지지층의 84.9%는 김 후보, 8.0%는 신 후보를 지지했다. 적극 투표층은 신 후보가 53.8%로 39.8%의 김 후보를 크게 앞섰다. 투표 의향자 중에서는 신 후보 48.5%, 김 후보 42.3%로 오차범위 안 접전이다. '잘 모름' 신 후보 20.8%, 김 후보 34.8%이다. 이번 조사는 무선전화 가상번호 100% 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.5%p이며 응답률은 7.7%다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록 인구를 기준으로 성별·연령별·권역별 가중치(림가중)를 적용했다. 모든 여론조사의 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. jeongwon1026@newspim.com 2026-05-23 05:00
사진
靑, 김승룡 소방청장 감찰 착수 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 22일 김승룡 소방청장에 대한 즉각적인 진상 확인을 지시해 감찰에 착수했다고 청와대가 밝혔다. 강유정 청와대 수석대변인은 이날 저녁 언론 공지를 통해 이같이 밝혔으며 현재로선 개인 비위로 인한 사유로 전해졌다. [남양주=뉴스핌] 김현우 기자 = 김승룡 소방청장 직무대행이 24일 오후 경기도 남양주 수도권119특수구조대에서 열린 현대자동차그룹-소방청 무인소방로봇 기증식에서 인사말을 하고 있다. 2026.02.24 khwphoto@newspim.com 김 청장은 허석곤 전 청장이 12·3 비상계엄 가담 의혹으로 직위 해제된 지난해 9월부터 소방청장 직무대행을 맡아왔다. 올해 3월 새 청장에 정식 임명됐다. 청와대는 어떤 사유로 김 청장에 대한 감찰에 착수했는지에 대해서는 공개하지 않았다.  일각에서는 업무 추진비와 갑질 의혹이 거론되고 있다. 관용차를 이용하는 과정에서 규정에 어긋난 부적절한 행동을 한 것 아니냐는 얘기도 흘러나온다. 청와대는 감찰 사유에 대해 '개인 비위'라고 설명했지만 구체적인 내용에 대해서는 공개하지 않고 있다. the13ook@newspim.com 2026-05-22 22:45

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동