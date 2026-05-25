교육부, 글로컬대학 성과평가 첫 생중계…미흡 대학 지원금 깎는다

27개 모델 대상 공개평가…국민이 유튜브로 직접 확인

2023년 지정 대학은 3년 성과 점검해 지정해제 가능

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부와 한국연구재단은 특성화지방대학인 글로컬대학 성과평가를 오는 27일부터 유튜브 실시간 생중계 방식의 공개평가로 실시한다고 25일 밝혔다.

글로컬대학 지원 사업은 학령인구 감소와 지역소멸 위기에 대응하기 위해 2023년 도입됐다. 지역과 연계해 과감한 혁신을 추진하는 지방대학을 선정해 집중 지원하는 사업으로, 현재 27개 모델 35개교가 지정돼 운영 중이다. 단독 대학 기준 5년간 1000억원을 지원하고 규제 특례 우선 적용과 범부처·지자체 투자 유도 등이 함께 이뤄진다.

교육부 전경. [사진=교육부]

교육부는 사업 도입 4년차를 맞아 대규모 재정지원에 걸맞은 성과를 확인하고 대학의 책무성을 높이기 위해 성과관리를 강화한다는 방침이다. 올해 평가는 27개 모델 전체를 대상으로 하며 지정 연도에 따라 연차평가와 동행평가로 나눠 진행된다.

연차평가는 2024년과 2025년 지정 대학 17개 모델을 대상으로 한다. 2025년도 혁신과제 추진 실적과 성과를 중심으로 평가하며, 현장점검은 없애 대학 부담을 줄이는 대신 심층면담 시간을 늘린다. 공개평가는 한국연구재단 유튜브 공식 채널에서 오는 27일 오전 10시부터 29일 오후 4시까지 진행된다.

동행평가는 2023년 지정 대학 10개 모델을 대상으로 지난 3년간 누적 성과와 향후 실행 가능성을 종합 점검한다. 현장점검도 병행되며 책무성·혁신성·지속가능성·실행가능성 등 4개 영역을 평가한다. 재학생, 지역주민, 협력 산업체 등을 대상으로 한 혁신 체감도 설문조사 결과도 참고 자료로 활용된다. 공개평가는 6월 8일 오전 10시부터 12일 오후 4시 40분까지다.

이번 평가에서는 대학별 실적 발표와 심층 질의응답 과정이 유튜브로 생중계된다. 교육부는 국민이 국가 재정지원 사업의 성과를 직접 확인하고 검증할 수 있도록 공개평가 방식을 처음 도입했다고 설명했다. 공개평가와 연계해 시청 인증과 후기 제출 방식의 국민참여 행사도 5월 27일부터 6월 14일까지 운영한다.

평가 결과에 따라 대학은 S, A, B, C, D 등 5개 등급 중 하나를 받는다. 연차평가는 등급에 따라 지원금이 10% 추가 지급되거나 30% 이상 삭감될 수 있다. 동행평가는 환류 폭이 더 커 20% 추가 지급 또는 50% 이상 삭감이 가능하다.

지정 취소 기준도 적용된다. 최하위 D등급을 2회 누적하거나 C등급 이하를 3회 누적한 경우, 과제 이행률이 50% 미만인 경우, 통합모델로 선정된 대학의 통합이 무산되는 경우에는 글로컬대학 지정이 취소될 수 있다. 평가 결과는 특성화지방대학전문위원회 심의·의결을 거쳐 6월 말 공개될 예정이다.

최은옥 교육부 차관은 "이번 공개평가 전환은 평가의 공정성과 투명성을 확보하고 국민의 알 권리를 보장하는 한편 우수한 혁신사례를 널리 알리면서 재정지원에 대한 대학의 책무성도 강화할 수 있을 것"이라고 전했다.

jane94@newspim.com