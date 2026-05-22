김윤덕 국토장관 "GTX-A 삼성역 구간, 필요한 모든 보강방안 추진"

AI 핵심 요약beta
- 김윤덕 장관은 22일 GTX-A 삼성역 부실 시공 원인 점검을 지시했다
- 국토부는 정부합동점검단으로 확대해 안전·품질 등 전반을 집중 점검한다
- 김 장관은 부실 원인 규명과 보강방안 검증으로 안전 문제를 완전히 해소하겠다고 했다
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[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 김윤덕 국토교통부 장관은 수도권광역급행철도(GTX)-A 삼성역 구간의 시공 과정 부실 원인을 살피고 점검결과에 따라 필요한 모든 보강방안을 검토하라고 강조했다.
22일 국토교통부에 따르면 이날 오전 영동대로 지하공간 복합개발사업 건설공사 현장을 찾은 김윤덕 국토교통부 장관은 "수도권 주민들이 일상적으로 이용하게 될 GTX 노선에서 철근누락이 발생한 것은 국민의 안전과 직결된 매우 엄중한 사안"이라며 이같이 말했다.
현장을 찾은 김 장관은 공사 현황과 보강 계획 등을 확인한 뒤 시공오류가 발생한 현장의 안전관리 실태와 후속 조치상황을 직접 점검했다.
수도권광역급행철도(GTX) 삼성역 구간(1km)은 국가철도공단이 서울특별시에 위탁해 시공 중이며, 서울특별시는 영동대로 지하공간 복합개발사업 건설공사를 발주했다.
국토부는 지난 18일 구성한 특별 현장점검단을 21일부터 '정부합동점검단'으로 확대·개편하고, 현 시점에서 현장의 안전상황과 시공·안전·품질 관리, 건설사업관리 수행 등 건설사업 전반에 대해 집중 점검할 계획이다.
김 장관은 "시공 과정의 부실 원인을 철저히 규명하는 한편 안전 문제가 단 하나도 남지 않도록 보강방안을 철저히 검증하는데 총력을 다해달라"고 말했다.
min72@newspim.com