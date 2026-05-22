대구소방, 부처님 오신 날 연휴 기간 비상근무체계 돌입

동화사·파계사 등 전통사찰 화재안전조사 및 예방활동 강화

주요 행사장 소방력 전진 배치… 지휘관 중심 24시간 비상대응체계 유지

[대구=뉴스핌] 김용락 기자=대구소방안전본부는 부처님 오신 날을 맞아 대형 화재와 재난사고 예방을 위해 22일오후 6시부터 26일 오전 9시까지 5일간 특별경계근무 1호를 발령하고 비상근무체계에 돌입한다.

최근 4년간 부처님 오신 날 연휴 기간 동안 대구 지역에서는 총 38건의 화재가 발생했으며, 이 가운데 부주의로 인한 화재가 12건(31.6%)으로 가장 큰 비중을 차지했다. 이에 대구소방은 화재취약시설에 대한 사전 안전점검과 신속한 초기 대응체계를 강화해 인명피해와 대형 화재를 최소화할 계획이다.

이번 특별경계근무는 봉축법요식과 연등행사 등으로 많은 시민이 전통사찰과 행사장을 찾을 것으로 예상됨에 따라, 사전 위험요인 제거와 현장 대응태세 확립에 중점을 두고 추진된다.

먼저 화재에 취약한 전통사찰을 중심으로 단계별 화재예방대책을 추진한다. 사찰 관계자가 자체 안전점검을 실시할 수 있도록 우편·이메일로 자율 안전점검표를 배부하고, 이후 소방서의 확인 점검과 맞춤형 안전컨설팅을 병행해 사전 안전관리를 강화할 계획이다.

특히 동화사와 파계사 등 목조건축 문화재를 보유한 사찰에 대해서는 소방과 지자체가 합동 화재안전조사를 실시해 소방시설 유지관리 상태와 연등 설치에 따른 전기설비 위험요인을 집중 점검한다.

대구소방안전본부는 부처님 오신 날 연휴 기간 비상근무체계 돌입한다.[사진=대구소방안전본부] 2026.05.22 yrk525@newspim.com

또한 소방서장 등 기관장이 직접 현장을 방문해 점검을 실시하고, 화재취약 사찰에는 간부급 공무원을 지정하는 '안전지도 담당제'를 운영해 책임관리를 강화한다. 사찰 주변 낙엽 등 가연물을 사전에 제거하고 소화기 비치 상태를 점검하는 한편, 방문객을 대상으로 금연과 쓰레기 소각 금지, 외부 취사 금지 등 화재예방 수칙 홍보도 병행한다.

아울러 산림 인접지역과 화재취약지역에 대한 기동순찰을 강화하고, 불법 소각행위 단속도 집중 추진한다. 소방공무원과 의용소방대원은 행사장 주변과 주요 등산로에서 화재예방 캠페인도 실시할 예정이다.

특별경계근무 기간 동안에는 지휘관 중심의 24시간 비상대응체계를 가동한다. 전 직원 비상응소체계를 정비하고 모든 소방장비를 100% 가동상태로 유지하는 한편, 주요 행사장 주변에 소방차량 9대와 인원 78명을 전진 배치해 긴급상황 발생 시 초기 대응력을 높인다. 산불 발생에 대비해 소방헬기 가동률도 최고 수준으로 유지할 계획이다.

이와 함께 119종합상황실 비상운영체계를 강화하고 유관기관과의 공조체계 및 비상연락망을 상시 유지해 대형 재난 발생 시 신속한 공동 대응이 가능하도록 대비한다. SNS와 방송, 온라인 매체 등을 활용한 시민 대상 화재예방 홍보도 적극 추진할 계획이다.

엄준욱 대구소방안전본부장은 "부처님 오신 날 연휴 기간 동안 빈틈없는 예방활동과 신속한 대응태세로 시민 안전 확보에 최선을 다하겠다"며 "시민 여러분께서도 산림 인근 지역에서의 쓰레기 소각 금지 등 화재예방 수칙 준수에 적극 동참해 주시길 바란다"고 말했다.

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