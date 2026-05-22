대전서부경찰서 청소년보호위, 학생 5명에 장학금 전달

AI 핵심 요약beta
- 대전경찰청은 21일 청소년 5명에 200만원 장학금을 전달했다고 22일 밝혔다
- 청소년보호위원회는 2009년 출범해 선도·보호와 장학금 지원 등 지역 봉사를 해온 민간단체다
- 위원장과 서장은 나눔에 감사하며 청소년 성장 지원과 선도·보호 활동을 이어가겠다고 말했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전경찰청은 대전서부경찰서 청소년보호위원회가 지난 21일 경찰서 2층 소회의실에서 중·고등학생 5명에게 총 200만 원의 장학금을 전달했다고 22일 밝혔다.
청소년보호위원회는 지난 2009년 아동안전보호협의회로 출범한 뒤 2014년 현재 명칭으로 변경돼 활동을 이어오고 있다. 위원회는 청소년 선도·보호 활동과 모범 청소년 장학금 지원 등 지역사회 봉사활동을 펼치고 있는 민간단체다.
심생관 위원장은 "도움이 필요한 청소년들을 위해 나눔의 자리를 마련해준 경찰서에 감사드린다"며 "이번 장학금이 학생들이 꿈을 향해 나아가는 작은 발판이 되길 바란다"고 말했다.
김성백 서장도 "정성과 땀이 담긴 소중한 장학금을 지원해준 청소년보호위원회에 감사하다"며 "앞으로도 지역사회 유관기관과 협력해 청소년들이 올바르게 성장할 수 있도록 선도·보호 활동에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
nn0416@newspim.com