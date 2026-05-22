대전 학생선수단, 전국소년체전 출격…"금빛 사냥 나선다"

AI 핵심 요약beta
- 대전시교육청은 22일 전국소년체전에 나설 대전대표 선수단이 메달 사냥에 나선다고 밝혔다
- 대전 선수단은 금메달 15개 포함 60개 이상 메달과 37개 종목 1281명 참가를 목표로 했다
- 대전시교육청은 맞춤훈련과 지원체계를 강화하며 카누·탁구·육상 등 강세 종목 선전을 기대했다
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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전시교육청은 제55회 전국소년체육대회를 앞두고 출전 준비를 마친 대전대표 선수단이 본격적인 메달 사냥에 나선다고 22일 밝혔다. 대전 선수단은 금메달 15개를 포함해 총 60개 이상의 메달 획득을 목표로 하고 있다.
전국소년체육대회는 오는 23일부터 26일까지 부산시 일원에서 열린다. 대전대표 선수단은 육상과 수영, 체조, 펜싱, 레슬링 등 37개 종목에 선수 820명과 임원 461명 등 총 1281명이 참가한다.
대전 선수단은 지난해부터 종목별 맞춤형 강화훈련과 동계훈련을 이어오며 경기력을 끌어올려 왔다. 학생선수들은 학업과 운동을 병행하는 가운데서도 꾸준한 자기관리와 실전 중심 훈련에 집중하며 대회를 준비해왔다.
특히 올해는 카누와 탁구, 육상, 핸드볼, 태권도 종목에서 강세가 기대된다. 이 가운데 카누 남자 15세 이하부는 전 종목 석권을 목표로 막바지 담금질에 집중하고 있다.
대전시교육청은 선수들이 최상의 기량을 발휘할 수 있도록 안전관리와 현장 지원체계를 강화하는 한편, 학생선수들의 심리적 안정과 사기 진작을 위한 지원도 병행하고 있다.
김희종 과장은 "추운 겨울부터 흘린 선수들의 땀과 노력은 결코 배신하지 않을 것"이라며 "끝까지 서로를 격려하며 자신의 기량을 마음껏 펼쳐주길 바란다"고 말했다. 이어 "결과도 중요하지만 훈련 과정에서 배우고 성장한 경험 자체가 선수들에게 큰 자산이 될 것"이라고 응원했다.
nn0416@newspim.com