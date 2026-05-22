전남도, 네덜란드서 '수소 산업 투자유치' 나서

AI 핵심 요약beta
- 전남도가 22일 네덜란드서 수소 투자설명회를 열었다.
- 세계수소박람회서 전남 투자환경과 지원책을 홍보했다.
- 유럽 기업 상담을 이어가며 수소 거점 도약을 노렸다.
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[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전라남도가 청정수소 산업 생태계 구축을 위해 유럽 수소 산업 중심지인 네덜란드 시장 공략에 나섰다.
전남도는 네덜란드에서 열린 '2026 세계수소박람회'에 참가해 글로벌 기업과 투자자를 대상으로 투자설명회를 개최했다고 22일 밝혔다.
박람회에는 수소 관련 기업과 스타트업, 투자사 등 1만5000여 명이 참석했다.
대한무역투자진흥공사와 공동 참가한 전남도는 울산경제자유구역청, 한국수소연합 등과 함께 한국 수소산업 세미나를 열고 수소 생산 인프라와 전후방 산업 육성 전략, 외국인 투자 인센티브 제도를 소개했다. 전남의 투자 환경과 경쟁력을 중심으로 홍보를 진행했다.
서은수 전남도 일자리투자유치국장은 "전남은 세계 최대 규모의 해상풍력 발전단지와 연계한 그린수소 생산의 최적지"라며 "에너지 전환의 선두주자인 네덜란드에서 전남의 수소 산업 경쟁력을 각인시키고 글로벌 선도 기업이 전남에 성공적으로 안착하도록 적극적인 행·재정적 지원에 나서겠다"고 강조했다.
전남도는 이번 방문을 계기로 유럽 주요 에너지 기업과 개별 투자 상담을 이어가고 유관기관과의 협력 네트워크를 확대해 글로벌 수소 산업 거점 도약을 위해 마련됐다.
ej7648@newspim.com