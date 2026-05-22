최은옥 교육부 차관, 지방대 경쟁률 상승 속 지역인재 선순환 논의

AI 핵심 요약beta
- 교육부가 22일 정부세종청사에서 제3차 미래교육 차담회를 열어 지방대학·지역인재 정책 성과를 점검했다
- 정부는 지방대 경쟁률 상승과 공공기관 지역인재 채용 확대 등 가시적 성과를 토대로 지역성장 인재양성체계를 추진해왔다
- 이번 차담회에서 지역대학 의견을 반영해 교육·연구·정주가 이어지는 선순환 구조와 지역·대학 동반성장을 위한 지원 방안을 논의한다
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공공기관 지역인재 채용도 확대돼
"지역·대학·산업 연계 성장 적극 지원"
[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 최은옥 교육부 차관이 지방대학과 지역인재 육성 정책 성과를 점검하고 향후 지원 방향을 논의하는 자리를 마련한다.
교육부는 22일 정부세종청사에서 '대학과 함께 그리는 지역의 미래'를 주제로 제3차 미래교육 차담회를 개최한다고 밝혔다.
이번 차담회는 지역 대학 및 전문대학 관계자들과 함께 현장의 애로사항을 청취하고 지역 정착형 인재 양성 체계 구축 방안을 모색하기 위해 마련됐다.
정부는 국가균형성장을 위한 지방우대 기조에 맞춰 지방대학과 지역인재 육성 정책을 지속 추진해왔다. 그 결과 지방대학 경쟁률 상승과 공공기관의 지역인재 채용 확대 등 가시적인 성과가 나타나고 있다. 실제로 2026학년도 비수도권 대학 경쟁률은 6.54대 1로 전년(5.87대 1) 대비 11.4% 상승했다.
같은 기간 수도권 대학 경쟁률은 12.83대 1로 2.3% 증가하는 데 그쳤다. 공공기관 지역인재 채용도 확대돼 2025년 비수도권 소재 181개 공공기관에서 1만2742명(71.3%)을 채용하며 전년 대비 증가세를 보였다.
교육부는 이러한 성과를 바탕으로 지난 4월 '국토공간 대전환(5극3특 발전전략)'에 연계한 지역성장 인재양성체계 구축 방안과 '서울대 10개 만들기'로 불리는 성장엔진 연계 지역인재 양성 정책을 발표한 바 있다.
이를 통해 지역-대학-기업 간 협력을 강화하고, 인재가 지역에서 교육과 연구를 이어가며 정착할 수 있는 기반을 조성한다는 계획이다.
이번 차담회에서는 지역 대학 관계자들의 의견을 수렴해 지역 인재의 교육·연구·정주로 이어지는 선순환 구조 구축을 위한 정부 지원 방안이 집중 논의될 예정이다.
최은옥 교육부 차관은 "국가균형발전의 핵심은 '지역인재'라는 인식 아래 추진해 온 지방대학 정책이 점차 성과를 내고 있다"며 "교육부는 앞으로 이러한 성과를 더욱 확산하고 지역 전략산업을 중심으로 지역과 대학이 함께 성장하도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
hyeng0@newspim.com