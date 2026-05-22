유기상 고창군수 후보 "연 500만원 기본소득 기반 마련"

AI 핵심 요약beta
- 유기상 고창군수 후보가 22일 기본소득 협약을 맺었다.
- 고창형 농어촌기본소득 연간 500만원 실현 의지를 밝혔다.
- 주민행복 중심 정책과 제도 개선 협력을 이어가기로 했다.
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국비 지원 중심 농어촌기본소득 제도화 논의
[고창=뉴스핌] 고종승 기자 = 유기상 고창군수 후보(조국혁신당)가 22일 농어촌기본소득 정책 추진을 위한 협력 체계를 구축하며 고창형 기본소득 실현 의지를 재차 강조했다.
유 후보는 전날 선거사무소에서 박진도 국민총행복전환포럼 이사장과 농어촌기본소득 정책 협력을 위한 업무협약을 체결하고 고창형 농어촌기본소득 연간 500만원 시대를 앞당길 기반이 마련됐다고 밝혔다.
이번 협약은 농어촌의 지속가능한 발전과 지역소멸 위기 대응, 주민 삶의 질 향상을 위한 정책 협력체계 구축을 위해 추진됐다.
유 후보는 "농어촌기본소득은 단순한 현금 지원이 아니라 지역과 공동체를 지키기 위한 생존 전략"이라며 "군민 모두가 안정적인 삶을 이어갈 수 있도록 고창형 기본소득 모델을 실현하겠다"고 말했다.
이어 "바람·햇빛연금과 연계한 신재생에너지 수익 공유와 농어촌기본소득 제도화를 통해 군민이 체감할 수 있는 행복정책을 추진하겠다"며 "고창을 대한민국 농어촌기본소득 선도지역으로 만들겠다"고 강조했다.
박진도 국민총행복전환포럼 이사장은 "농어촌기본소득은 지역소멸을 막기 위한 국토환경문화지역지킴이 수당의 개념"이라며 "전국 군지역 주민들이 국가균형발전과 환경·문화 보전에 기여하는 만큼 국가 책임 차원의 접근이 필요하다"고 밝혔다.
또 "현재 추진 중인 시범사업은 재정자립도가 낮은 군지역이 지방비를 부담해야 해 현실성이 떨어진다"며 "농어촌기본소득은 전액 국비 지원 방식으로 추진돼야 한다"고 주장했다.
박 이사장은 "지방선거 이후 이재명 정부와 협의를 통해 농어촌기본소득의 국가정책화와 제도화를 추진할 계획"이라고 덧붙였다.
한편 유 후보와 국민총행복전환포럼은 향후 농어촌기본소득 정책 연구와 제도 개선, 주민행복 중심 정책 확산 등을 위해 협력체계를 이어가기로 했다.
gojongwin@newspim.com