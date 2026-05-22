"눈·입·몸이 즐겁다"… 괴산 '빨간맛 페스티벌' 22일 개막

AI 핵심 요약beta
- 괴산군이 22일부터 24일까지 괴산빨간맛페스티벌을 개최했다
- 축제 기간 걷기대회·운동회·콘서트·경연대회 등 다양한 참여 프로그램을 진행했다
- 푸드트럭·체험존·어린이 물놀이장 등 가족형 즐길거리와 할인 혜택을 제공했다
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[괴산 =뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 괴산군 대표 봄 축제인 '2026 괴산빨간맛페스티벌'이 22일부터 24일까지 사흘간 괴산유기농엑스포광장과 동진천변 일원에서 열린다.
축제는 첫날인 22일 오후 3시 충북교향악단의 사전 공연으로 막을 올린다.
이어 오후 7시 개막식에서는 YB(윤도현밴드)와 가수 경서가 축하 무대를 꾸미고, 대형 드론 라이트쇼와 불꽃놀이가 밤하늘을 수놓을 예정이다.
같은 날 오후 1시에는 읍·면별 대표 선수 150여 명이 참여하는 '빨간맛 운동회'가 잔디광장에서 열린다.
23일에는 참여형 프로그램이 집중된다.
오전 9시 동진천변에서는 '빨간꽃길 괴산걷기대회'가 진행되며 선착순 1000명에게 기념품이 제공된다.
오후 2시 괴산종합운동장에서는 'KBS 전국노래자랑 괴산군편'이 열리고 오후 4시에는 '빨간맛 치어리더 대회', 오후 7시에는 나비·이보람·유성은이 출연하는 '레드-핫 콘서트'가 이어진다.
마지막 날인 24일에는 이색 경연이 이어진다.
오전 11시 '맵부심 푸드파이터 대회'에서는 매운 음식 최강자를 가리고 오후 2시에는 '전국 레드댄스 경연대회' 본선이 열린다.
오후 6시 폐막식과 함께 열리는 '레트로 콘서트'로 축제의 대미를 장식한다.
행사장 전역에서는 먹거리와 체험 프로그램도 상시 운영된다.
푸드트럭 30대와 '빨간맛' 특화 음식 부스가 마련돼 빨간색 의상이나 소품을 착용한 방문객에게는 결제 금액의 5% 할인 혜택이 제공된다.
동진천변 일대에는 어린이 물놀이장과 놀이기구 존이 운영되고 반딧불이 체험과 나비생태관, 3.3km 길이의 꽃길 산책로 등 가족 단위 방문객을 위한 콘텐츠도 마련된다.
이수현 괴산군수 권한대행은 "괴산의 붉은 봄 풍경 속에서 방문객들이 특별한 추억을 만들길 바란다"고 했다.
baek3413@newspim.com