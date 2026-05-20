N수생 45%는 평균백분위 10점 이상 상승…27%는 하락

진학사, 2개년 연속 수능 응시자 3만8292명 분석

탐구 백분위 9점 올라…"재수 리스크도 직시해야"

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = N수생 상당수는 재도전 이후 성적이 올랐지만 일부는 오히려 성적이 떨어져 '재수하면 성적이 오른다'는 기대만으로 접근하기는 어렵다는 분석이 나왔다. 특히 성적 상승은 탐구 영역에서 두드러졌지만 과목 선택이나 N수 결정은 개인별 학습 성향과 강약점을 따져 신중히 판단할 필요성이 있다.

진학사는 2025학년도와 2026학년도 수능에 연속 응시한 N수생 3만8292명의 성적 변화를 분석한 결과 국어·수학·탐구 평균 백분위가 전년보다 6.9점 오른 것으로 나타났다고 20일 밝혔다.

서울 광진구에서 열린 종로학원 2026학년도 정시 합격점수 예측 및 전략 설명회에서 학부모 및 수험생들이 배치표를 살펴보고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

분석 결과 이들의 국어·수학·탐구 평균 백분위는 2025학년도 68.6점에서 2026학년도 75.5점으로 상승했다. 영역별로는 국어가 69.3점에서 75.9점으로 6.6점, 수학이 69.0점에서 74.2점으로 5.2점 올랐다. 절대평가인 영어는 평균 등급이 3.0등급에서 2.9등급으로 0.1등급 개선됐다.

다만 N수생 모두가 성적 상승을 경험한 것은 아니었다. 국어·수학·탐구 평균 백분위 기준으로 전년보다 성적이 하락한 수험생은 26.8%였다. 평균 백분위가 10점 이상 떨어진 수험생도 10.3%로 집계됐다. 성적 변화가 거의 없는 유지 집단은 3.7%였다.

반대로 성적을 크게 끌어올린 수험생도 적지 않았다. 평균 백분위가 10점 이상 상승한 수험생은 45.3%로 가장 큰 비중을 차지했다. 5점 이상 10점 미만 상승한 수험생은 13.0%, 5점 미만 상승한 수험생은 11.3%였다. 이를 모두 합치면 전체 N수생의 69.6%가 전년보다 성적을 올린 셈이다.

성적 상승 폭이 가장 컸던 영역은 탐구였다. 탐구 평균 백분위는 2025학년도 67.4점에서 2026학년도 76.4점으로 9.0점 올랐다. 국어와 수학보다 상승 폭이 컸다. 탐구에서 5점 이상 백분위가 오른 수험생 비율도 55.7%로 과반을 넘었다.

진학사는 탐구 영역이 국어·수학보다 상대적으로 단기간 집중 학습에 따른 성과를 내기 쉬운 특성이 반영된 것으로 풀이했다. 특히 자연계 N수생 사이에서 과학탐구 대신 사회탐구를 선택하는 이른바 '사탐런' 현상이 확산된 점도 영향을 준 것으로 봤다.

우연철 진학사 입시전략연구소장은 "매년 많은 수험생이 N수 전선에 뛰어들지만 데이터에서 보듯 수험생 4명 중 1명꼴로 성적이 하락하는 '재수 리스크'는 반드시 직시해야 할 현실"이라며 "단순히 '재수하면 성적이 오른다'는 막연한 기대감이나 최근의 입시 흐름에 무작정 편승하는 것은 위험할 수 있다"고 짚었다.

이어 "최근 확산 중인 '사탐런'과 같은 전략적 선택도 본인의 학습 성향과 과목별 강약점에 대한 충분한 분석 없이 접근하면 오히려 불리하게 작용할 수 있다"고 덧붙였다.

jane94@newspim.com