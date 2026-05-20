한·일 정상회담 무대 '안동', 이제는 일본인이 찾는 K-전통문화 명소로

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부가 한·일 정상회담을 계기로 경북 안동을 비롯한 한국 지역관광의 매력을 일본에 집중적으로 알리고, 일본인 방한객 유치 마케팅을 본격 강화한다.

이재명 대통령이 19일 안동 시내 한 호텔에서 한일 정상회담을 위해 한국을 찾은 다카이치 사나에(오른쪽) 일본 총리를 반갑게 영접하고 있다. [사진=청와대] 2026.05.19

문화체육관광부는 19일 열린 한·일 정상회담을 계기로 새롭게 주목받고 있는 안동을 포함해 한국 지역관광을 일본에 알리기 위한 마케팅을 강화한다고 밝혔다.

◆ 방한 일본인 20% 증가세…정상회담이 지역관광 홍보 호기

한국과 일본은 2023년 이후 서로를 가장 많이 찾는 나라다. 지난해 일본인 해외여행객 1,473만 명 중 25%인 365만 명이 한국을 방문했으며, 올해 노동절 황금연휴(4. 29.~5. 6.)에도 일본인 방한객이 11만 명으로 지난해 같은 기간보다 53% 늘었다. 연초 이후 일본 방한객은 전년 동기 대비 20% 넘는 증가세를 이어가고 있다.

이번에 일본 총리가 방문한 안동은 하회마을·봉정사·도산서원·병산서원 등 유네스코 세계문화유산 4곳을 보유한 한국의 대표적인 역사문화 도시다. 월영교 야경과 하회선유줄불놀이, 하회별신굿탈놀이 등 전통문화 콘텐츠가 풍부해 외국 관광객에게 특별한 경험을 선사하는 곳으로 꼽힌다.

문체부는 이번 정상회담을 계기로 일본 여행사들과 협업해 안동 특별 방한 관광상품을 출시한다. 10월 3일과 17일에 열리는 '안동 선유줄불놀이'를 중심으로, 함안 낙화놀이·진주 남강유등축제를 묶은 3박 4일 일정이다. 5월 말부터 일본의 HIS, 한큐교통사, 요미우리여행 등 주요 여행사에서 판매를 시작한다.

우리나라 대표 전통마을이자 유네스코 문화유산인 안동 하회마을. [사진 = 뉴스핌 DB]

아울러 정상회담에서 주목받은 방문지와 만찬 메뉴를 반영해 하회마을 방문·한옥 숙박·안동찜닭 등 안동의 멋과 맛을 아우르는 테마 상품도 발굴할 계획이다. 6월 중에는 일본 주요 여행사 관계자를 대상으로 사전답사 여행(팸투어)을 진행한다.

일본 현지 마케팅도 대대적으로 펼쳐진다. 아사히신문(5월 말)과 니시니혼신문(6월 중)에 안동 특집기사와 여행상품 모객 광고를 게재하고, TV아사히·TBS 인기 프로그램을 통해 안동 관광지를 소개한다. 온라인 채널에서는 라쿠텐트래블·익스피디아 등 일본 주요 온라인 여행사와 연계해 대구공항 항공편을 활용한 안동 여행 판촉을 진행하며, 인스타그램·유튜브에도 현지 크리에이터와 협업한 홍보 영상을 게시한다. 10월에는 일본 유명 연예인 마츠오카 미츠루와 함께하는 '대구·안동 의료웰니스 이야기쇼'도 개최할 예정이다.

최휘영 장관은 "이번 한·일 정상회담은 안동 고유의 전통문화, 미식, 한옥의 매력을 일본 시장에 널리 알릴 수 있는 절호의 기회"라며 "안동이 일본인들에게 사랑받는 관광지로 자리 잡을 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.



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