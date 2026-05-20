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2026.05.20 (수)
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한·일 정상회담 무대 '안동', 이제는 일본인이 찾는 K-전통문화 명소로

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AI 핵심 요약

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  • 문체부가 19일 한일 정상회담 계기로 안동 홍보를 강화했다.
  • 일본인 방한객이 올해 20% 넘게 늘며 유치 기대가 커졌다.
  • 문체부는 안동 관광상품 출시와 현지 마케팅을 본격화했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부가 한·일 정상회담을 계기로 경북 안동을 비롯한 한국 지역관광의 매력을 일본에 집중적으로 알리고, 일본인 방한객 유치 마케팅을 본격 강화한다.

이재명 대통령이 19일 안동 시내 한 호텔에서 한일 정상회담을 위해 한국을 찾은 다카이치 사나에(오른쪽) 일본 총리를 반갑게 영접하고 있다. [사진=청와대] 2026.05.19

문화체육관광부는 19일 열린 한·일 정상회담을 계기로 새롭게 주목받고 있는 안동을 포함해 한국 지역관광을 일본에 알리기 위한 마케팅을 강화한다고 밝혔다.

◆ 방한 일본인 20% 증가세…정상회담이 지역관광 홍보 호기

한국과 일본은 2023년 이후 서로를 가장 많이 찾는 나라다. 지난해 일본인 해외여행객 1,473만 명 중 25%인 365만 명이 한국을 방문했으며, 올해 노동절 황금연휴(4. 29.~5. 6.)에도 일본인 방한객이 11만 명으로 지난해 같은 기간보다 53% 늘었다. 연초 이후 일본 방한객은 전년 동기 대비 20% 넘는 증가세를 이어가고 있다.

이번에 일본 총리가 방문한 안동은 하회마을·봉정사·도산서원·병산서원 등 유네스코 세계문화유산 4곳을 보유한 한국의 대표적인 역사문화 도시다. 월영교 야경과 하회선유줄불놀이, 하회별신굿탈놀이 등 전통문화 콘텐츠가 풍부해 외국 관광객에게 특별한 경험을 선사하는 곳으로 꼽힌다.

문체부는 이번 정상회담을 계기로 일본 여행사들과 협업해 안동 특별 방한 관광상품을 출시한다. 10월 3일과 17일에 열리는 '안동 선유줄불놀이'를 중심으로, 함안 낙화놀이·진주 남강유등축제를 묶은 3박 4일 일정이다. 5월 말부터 일본의 HIS, 한큐교통사, 요미우리여행 등 주요 여행사에서 판매를 시작한다.

우리나라 대표 전통마을이자 유네스코 문화유산인 안동 하회마을. [사진 = 뉴스핌 DB]

아울러 정상회담에서 주목받은 방문지와 만찬 메뉴를 반영해 하회마을 방문·한옥 숙박·안동찜닭 등 안동의 멋과 맛을 아우르는 테마 상품도 발굴할 계획이다. 6월 중에는 일본 주요 여행사 관계자를 대상으로 사전답사 여행(팸투어)을 진행한다.

일본 현지 마케팅도 대대적으로 펼쳐진다. 아사히신문(5월 말)과 니시니혼신문(6월 중)에 안동 특집기사와 여행상품 모객 광고를 게재하고, TV아사히·TBS 인기 프로그램을 통해 안동 관광지를 소개한다. 온라인 채널에서는 라쿠텐트래블·익스피디아 등 일본 주요 온라인 여행사와 연계해 대구공항 항공편을 활용한 안동 여행 판촉을 진행하며, 인스타그램·유튜브에도 현지 크리에이터와 협업한 홍보 영상을 게시한다. 10월에는 일본 유명 연예인 마츠오카 미츠루와 함께하는 '대구·안동 의료웰니스 이야기쇼'도 개최할 예정이다.

최휘영 장관은 "이번 한·일 정상회담은 안동 고유의 전통문화, 미식, 한옥의 매력을 일본 시장에 널리 알릴 수 있는 절호의 기회"라며 "안동이 일본인들에게 사랑받는 관광지로 자리 잡을 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.
 
fineview@newspim.com

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김건희 "내 영어 이름은 제니" [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 김건희 여사가 이른바 '쥴리 의혹'을 제기한 안해욱 전 한국초등학교태권도연맹 회장 재판에 증인으로 출석해 해당 의혹은 거짓이라고 증언했다. 서울중앙지법 형사합의34부(재판장 한성진)는 20일 오전 안 전 회장 등의 공직선거법 위반 등 혐의 사건 속행 공판을 진행했다. 김건희 여사가 이른바 '쥴리 의혹'을 제기한 안해욱 전 한국초등학교태권도연맹 회장 재판에 증인으로 출석해 해당 의혹은 거짓이라고 증언했다. 사진은 김 여사가 지난해 12월 3일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 자본시장법 위반 혐의 결심 공판에 출석해 변호인과 대화하는 모습. [사진=뉴스핌 DB] 이날 김 여사는 남색 정장에 흰색 셔츠 차림으로 법정에 모습을 드러냈다. 김 여사 측 변호인이 "가해자들과 같은 공간에 있는 것에 대해 불안감을 느끼고 있다"며 가림막 설치를 요청했고, 재판부는 이를 허가했다. 김 여사는 "쥴리라는 예명을 사용한 적 있느냐"는 검찰 측 질문에 "한번도 없다"고 답했다. 또한 1995년 라마다 르네상스 호텔 지하 유흥주점에서 접대부로 일하지 않았다고도 증언했다. 그는 "당시 교육 자격증을 취득하기 위해 숙명여대 대학원에 들어갔고, 아침·저녁으로 학교를 다녔다"며 "당시에는 학생이었고 호텔을 드나들 상황도 아니었다"고 말했다. 김 여사는 "부유하게 자랐는데 손님을 접대했단 의혹을 받았다. 쥴리란 이름을 사용한 적도 없는데 이 일로 병이나 6년째 정신병을 앓고 있다"고 호소했다.  김 여사는 변호인 측 반대신문에서도 "쥴리의 '쥴'자도 사용하지 않았다"고 강조했다. 그러면서 "당시 미니홈피나 채팅방에선 '제니'라는 이름을 사용했고, 저를 아는 모든 사람은 그렇게 불렀다"고 부연했다. 이어 "진정한 반성이 없다면 (피고인들의) 처벌을 원한다"고 밝혔다. 재판부는 지난 공판에 김 여사가 불출석한 것에 대해 과태료 300만 원을 부과했으나, 이날 김 여사가 법정에 나오자 이를 취소했다. 안 전 회장은 2022년 제20대 대선을 앞두고 '김 여사가 과거 유흥 주점에서 일하는 모습을 봤다'는 취지의 발언을 한 혐의로 기소됐다. 안 전 회장과의 인터뷰를 통해 1997년 김 여사가 '쥴리'라는 예명을 쓰며 유흥 주점에 근무했다는 의혹을 보도한 유튜브 채널 '열린공감TV'의 정천수 전 대표도 함께 기소됐다. 검찰은 이들이 당시 대선후보였던 윤석열 전 대통령의 낙선을 목적으로 허위 사실을 공표했다고 보고 공직선거법 위반 혐의로 재판에 넘겼다. hong90@newspim.com 2026-05-20 14:50
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삼성전자, 평균 월급 1200만원 [서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 삼성전자 임직원의 올해 1분기 평균 보수가 전년 동기 대비 25% 이상 급증하며 분기 기준 역대 최고 수준을 기록한 것으로 추산됐다. 실적 회복에 따른 영업이익 개선 효과가 반영되면서 임직원들의 급여 수준도 함께 높아진 것으로 분석된다. 19일 기업분석전문 한국CXO연구소에 따르면, 올해 1분기 삼성전자 임직원(등기 임원 제외)의 1인당 평균 보수는 약 3600만 원 내외로 추정된다. 이를 월평균으로 환산하면 매달 1200만 원 안팎의 급여를 받은 셈이다. 이 같은 급여 수준은 동일한 방식으로 추산한 지난해 같은 기간의 2707만~3046만 원과 비교해 25% 넘게 뛴 수치다. 지난 2023년 대비 2024년의 증가율이 11.6%였던 점과 비교하면 상승 폭이 2배 이상 높았다. [자료=한국CXO연구소] 이번 분석은 공시 제도 변경에 따른 급여 공백을 추산하는 과정에서 도출됐다. 금융감독원 기업공시서식 규칙 개정으로 지난 2021년까지는 분기별 임직원 보수 현황 공시가 의무였지만, 2022년부터 반기와 사업보고서 등 연 2회만 공개하도록 제도가 바뀌면서 1분기와 3분기 급여 수준을 정확히 파악하기 어려워졌기 때문이다. 이에 연구소는 과거 1분기 보고서상 성격별 비용상 급여와 임직원 급여 총액 간의 비율이 76%~85.5% 수준으로 일정한 흐름을 보였다는 점에 주목해 수치를 산출했다. 올해 1분기 삼성전자의 별도 재무제표 주석상 성격별 비용-급여 규모는 5조6032억 원으로 파악됐다. 작년 1분기 4조4547억 원에서 1년 새 1조1400억 원 이상(25.8%) 늘어난 규모로, 삼성전자가 1분기 성격별 비용에 해당하는 급여액이 5조 원을 돌파한 것은 이번이 처음이다. 전체 급여 규모 자체는 크게 증가했지만, 매출에서 차지하는 인건비 비율은 오히려 더 낮아진 것으로 나타났다. 세부 산출 과정에선 올 1분기 성격별 비용상 급여(5조6032억 원)에 과거 급여 총액 비율의 하한선인 76%를 적용하면 급여 총액은 4조2584억 원, 상한선인 85.5%를 대입하면 4조7907억 원으로 계산된다. 여기에 올 1~3월 국민연금 가입 기준 삼성전자의 평균 직원 수인 12만5580명을 대입하면 임직원 1인당 보수는 3391만~3815만 원(월 1130만~1270만 원) 수준으로 추산된다. 연구소는 두 비율의 중간 격인 81%를 적용해 평균 보수를 3600만 원 내외로 최종 추산했다. 오일선 한국CXO연구소 소장은 "삼성전자는 월급보다 성과급 영향력이 큰 회사이기 때문에 올해 1분기 평균 급여도 이미 지난해보다 25% 이상 늘어 성과급 제외 기준으로도 1억4000만 원을 웃돌 가능성이 크다"며 "성과급까지 반영되면 연간 보수는 앞자리가 달라질 정도로 한 단계 더 뛸 것"이라고 했다. 이어 오 소장은 "2022년 이후 분기 보고서 의무 공시 항목이 축소됐음에도 불구하고 일부 기업은 경영 투명성 차원에서 직원 수와 급여 현황 등을 자율 공개하고 있다"며 "투자자와 주주의 정보 접근성을 높이기 위해 관련 의무 공시를 다시 확대할 필요가 있다"고 덧붙였다. aykim@newspim.com 2026-05-19 08:47

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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