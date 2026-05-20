'21세기 대군부인' 유지원 작가, 역사 왜곡 논란 사과 "고증 부족했다"

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 드라마 '21세기 대군부인'을 집필한 유지원 작가가 역사 왜곡 및 고증 논란에 대해 직접 사과했다.

유지원 작가는 19일 MBC 드라마 '시청자 한마디' 게시판을 통해 "'21세기 대군부인'의 고증 논란으로 시청자 여러분께 실망과 심려를 끼친 점 진심으로 사과드린다"며 "혹 더 큰 불편을 드리지 않을지 조심스러운 마음에 이렇게 말씀드리기까지 시간이 지체되면서 더 많은 분께 폐를 끼치게 되어 죄송하다"라고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 배우 공승연(왼쪽부터), 변우석, 아이유, 노상현이 서울 강남구 조선 팰리스 서울에서 열린 MBC 새 금토드라마 '21세기 대군부인' 제작발표회에 참석해 포즈를 취하고 있다. khwphoto@newspim.com

이어 "'21세기 대군부인'은 가상의 입헌군주국을 배경으로 하는 로맨스 판타지 드라마이며, 조선 왕실이 굳건히 현대까지 이어졌다는 상상 아래 우리의 전통과 아름다움을 보여드리고 싶었다"라며 "그러나 조선의 예법을 현대에 적용하고 가상의 현대 왕실을 그리는 과정에서 철저한 자료조사와 고증이 부족했다"라고 전했다.

특히 문제가 된 즉위식 장면 속 '구류면류관' 소품과 '천세' 표현에 대해서는 "조선 의례를 현대에 적용하면서 고려했어야 할 역사적 맥락을 세심히 살피지 못한 저의 불찰이다"라고 인정했다.

그러면서 "제 고민의 깊이가 부족함으로 인해 상처받으신 모든 분께 다시 한번 깊은 사과의 말씀 올린다"라며 "시청자 여러분께서 보내주신 비판과 지적을 마음에 새기고, 작가로서 부족했던 자신을 돌아보고 반성하겠다"라고 덧붙였다.

지난 16일 종영한 21세기 대군부인은 최종회에서 전국 시청률 13.8%를 기록하며 자체 최고 시청률과 동시간대 1위를 달성했다. 다만 흥행과 별개로 역사 왜곡 논란이 이어졌다.

지난 15일 방송된 11회에서는 이안 대군 역의 변우석이 즉위하는 장면에서 제후국에 사용하는 표현인 '천세'가 등장했고, 황제의 십이면류관 대신 제후를 뜻하는 구류면관이 사용돼 논란이 불거졌다.

이 밖에도 극 중 인물들이 한국 전통 방식이 아닌 중국식 다도법을 따르는 장면 등이 지적받으며 동북공정 논란으로까지 번졌다.

논란이 커지자 제작진은 공식 홈페이지를 통해 "제작진이 조선의 예법이 역사 속에서 어떻게 변화했는지 세심하게 살피지 못해 발생한 사안"이라며 사과했다.

주연 배우인 아이유와 변우석 역시 지난 18일 SNS를 통해 사과문을 게재했다. 연출을 맡은 박준화 감독 또한 19일 인터뷰에서 "무지함으로 인한 것"이라며 "죄송하다"고 고개를 숙였다.

moonddo00@newspim.com