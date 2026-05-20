삼성전자 노사, 마지막 사후조정 회의…오늘 오전 '결판'

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2차 사후조정 회의 끝내 정회

5만명 규모 총파업 하루 앞둬

노사, 한 가지 쟁점 입장 차이

중노위, 끝내 노사 조정안 제시

불발 시 정부 긴급조정권 검토

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 삼성전자 노사가 총파업 예고일인 오는 21일을 앞두고 성과급 재원 산정 기준 등에 대한 마지막 사후조정 회의를 연다. 중앙노동위원회(중노위)는 이날 오전 중 결론을 내겠다는 방침이다.

중노위는 20일 오전 10시 정부세종청사 고용노동부 중노위 회의실에서 삼성전자 2026년 3차 사후조정 회의를 연다.

정부세종청사 중앙노동위원회 조정회의실 앞. [사진=뉴스핌DB]

노사는 지난 19일 오전 10시부터 20일 00시 30분까지 성과급 재원 산정 기준, 성과급 상한제 폐지, 성과급 제도화를 쟁점으로 2차 사후조정 회의를 열었다. 그러나 한 가지 쟁점에 대해 의견 차이를 좁히지 못했다.

3차 사후조정 회의에는 노조 측 최승호 초기업노동조합 삼성전자지부 위원장과 사측 여명구 DS(반도체) 부문 피플팀장(부사장)이 참석한다. 박수근 중노위원장은 사후조정을 단독으로 조정한다.

노사가 입장 차이를 좁히지 못하자 중노위는 지난 19일 노사에 조정안을 제시했다. 사측은 이날 오전 10시까지 최종 입장을 정리해 회의에 참석하기로 했다. 노측은 3차 회의를 위해 밤새 회의실에서 대기하고 있다.

중노위는 이날 오전 중 사후조정 회의를 마무리한다는 방침이다. 노사가 극적으로 타협해 잠정 합의안을 도출할 경우 노측 조합원 찬반 투표 진행 시간과 협상이 결렬돼 파업에 돌입할 경우의 준비 시간 등을 고려한 조치다.

박 위원장은 2차 사후조정 회의 정회 후 취재진과 만나 "합의가 되거나 조정이 되거나 같은 것이니 합의안으로 할지 조정안으로 할지 오늘 결정할 것"이라며 "오전에는 마무리해야 한다"고 했다. 그는 파업 전까지 투표까지 마칠 수 있느냐는 질의에 "정리되면 파업을 그 시간만큼 유예할 것"이라며 "시나리오를 만들어 놨다"고 했다.

만일 노사가 3차 회의에서도 합의하지 않을 경우 대규모 파업은 불가피하다. 노측은 오는 21일부터 다음 달 7일까지 18일 동안 약 5만명이 참여하는 총파업에 돌입하겠다고 예고했다.

정부는 만일 파업으로 국민 경제에 막대한 피해가 우려되는 상황이 발생하면 국민 경제 보호를 위해 긴급 조정권을 포함한 모든 대응 수단을 강구하겠다는 입장이다. 긴급조정권은 국가가 강제적으로 개입해 분쟁을 중단시키는 권한으로 공표일로부터 30일 동안 쟁의 행위가 금지된다.

sdk1991@newspim.com