밀양문화관광재단, 지역전시 활성화사업 선정…사업비 6370만 원 확보

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반려동물과의 관계 주제 체험형 전시



[밀양=뉴스핌] 남경문 기자 = 밀양문화관광재단이 문화체육관광부와 예술경영지원센터 공모사업에 선정돼 여름 전시를 준비한다.

재단은 '2026년 지역전시 활성화 사업 유형1(미술콘텐츠-지역 전시공간 매칭 지원)'에 선정됐다고 19일 밝혔다.

밀양문화관광재단이 문화체육관광부와 예술경영지원센터가 주관한 '2026년 지역전시 활성화 사업 유형1(미술콘텐츠-지역 전시공간 매칭 지원)'에 선정됐다. 사진은 지난해 전시회 모습[사진=밀양문화관광재단] 2026.05.19

지역전시 활성화 사업은 지역 전시공간과 미술 콘텐츠를 연계해 시민의 문화 향유 기회를 넓히는 공모사업이다. 지역기관이 전시 공간을 제공하고 예술경영지원센터가 콘텐츠를 연결하는 방식으로 추진된다.

이번 선정으로 총 6370만 원의 사업비를 지원받아 오는 7월 18일부터 8월 23일까지 밀양아리랑아트센터에서 전시가 열린다. 전시 제목은 '펫아트 뮤지엄: 행복하 '개' 展'이다.

이번 전시는 반려동물과 인간의 관계를 주제로 회화, 조각, 미디어 작품 등을 선보이는 체험형 전시다. 반려동물과 함께 입장할 수 있도록 구성해 관람 방식에도 변화를 줬다.

가족 단위 관람객과 반려동물을 키우는 시민을 겨냥한 프로그램도 함께 마련된다. 재단은 다양한 세대가 참여할 수 있는 문화 콘텐츠로 지역 전시 수요를 넓힌다는 계획이다.

이치우 밀양문화관광재단 대표이사는 "반려동물과 예술을 주제로 시민들이 전시를 편하게 즐길 수 있길 기대한다"면서 "앞으로도 다양한 세대가 공감할 수 있는 문화콘텐츠를 발굴하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com