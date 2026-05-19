임태희 후보 "가짜뉴스 거르는 '팩트체크'와 'AI·디지털 인성' 키운다"

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AI·디지털 시민교육 통해 학생들의 정보 판단력 및 윤리 의식 강화

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 임태희 경기도교육감 후보가 'AI·디지털 시민교육 및 인성 교육 강화'를 주요 공약으로 19일 발표했다.

임태희 후보는 "학생들이 가짜뉴스에 속지 않고 '팩트체크' 능력이 필요하다"고 전했다. [사진= 임태희 경기도교육감 예비후보 선거캠프]

이는 스마트폰 사용 제한을 넘어 디지털 기기의 올바른 활용법을 교육하는 취지에서 추진된다.

임 후보는 "학생들이 가짜뉴스에 속지 않고 비판적으로 정보를 수용할 수 있는 '팩트체크' 능력이 필요하다"면서 "디지털 공간에서 책임 있는 행동을 하는 '디지털 인성'이 미래 사회의 핵심 경쟁력이 될 것"이라고 말했다.

경기도교육청은 도내 622개교에 디지털 역량 진단 결과를 제공하여 맞춤형 교육 기반을 마련했으며 학생 및 학부모 123만 4587명이 참여한 미디어 이용 습관 진단 조사를 완료했다.

학생들이 스스로 올바른 디지털 습관을 점검할 수 있도록 '하이러닝' 연계 자가진단 도구와 스마트폰 과의존 진단 도구를 운영해 건강한 디지털 교육환경을 조성해왔다.

디지털 미디어 문해교육 78학급, 리터러시 교육 프로그램 40개교 지원과 함께 매월 디지털 시민교육 및 인공지능 윤리교육에 대한 '5분+' 자료도 보급할 예정이다.

임태희 미래교육캠프는 올해 안으로 디지털 시민역량교육 실천학교 100교, 디지털 창의역량교육 실천학교 250교, AI 중점학교 200교를 운영하여 현장 중심의 디지털 교육 체계를 더욱 확고히 다질 계획이다.

임 후보는 "학생들이 미디어를 비판적으로 수용하는 능력은 AI 시대의 필수 역량"이라며 "우리 아이들이 가짜뉴스에 흔들리지 않도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

beignn@newspim.com