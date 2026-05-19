전북 학부모단체, 이남호 교육감 후보 지지 선언…"도덕성·행정역량"

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교육 리더십·예산 확보 능력 기반 전북교육 기대감 표명

학부모 중심 교육 신뢰 회복·미래 교육환경 조성 지지 확산

[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북지역 학부모들로 구성된 '전북교육을 응원하는 학부모들'이 19일 이남호 후보에 대한 공개 지지를 선언했다.

학부모 모임은 이날 발표한 지지문을 통해 "교육이 바로 서야 아이들이 바르게 성장할 수 있다고 믿는다"며 "도덕성과 능력을 갖춘 교육감을 원한다"고 밝혔다.

전북교육을 응원하는 학부모 지지선언[사진=이남호 캠프] 2026.05.19 gojongwin@newspim.com

이들은 "교육감은 전북지역 1300여 개 학교와 학생 19만 명, 교직원 2만4000여 명을 총괄하는 자리인 만큼 높은 도덕성과 책임감이 요구된다"고 강조했다.

이어 이남호 후보 지지 이유로 도덕성과 행정 역량을 꼽았다.

학부모들은 "이 후보는 전북대학교 총장 임용 과정에서 엄격한 인사 검증을 거쳤고, 전북연구원 원장 임용 당시에도 전북도의회 인사청문회를 통과하며 공공성과 도덕성을 인정받았다"고 평가했다.

또 "전북대 총장과 전북연구원장 재임 시절 다양한 성과를 통해 행정 능력을 입증했다"며 "특히 교육정책 추진에 필요한 예산 확보 역량에 대한 기대가 크다"고 말했다.

이어 "좋은 정책도 재정이 뒷받침되지 않으면 실현이 어렵다"며 "이 후보는 전북대학교 예산 1조 원 시대를 열었고 중앙부처와 지자체, 기업 간 협업 성과도 이끌어냈다"고 설명했다.

학부모 모임은 "도덕성과 능력을 겸비한 이남호 후보를 지지한다"며 "전북교육 발전을 위해 후보 당선을 위한 노력에도 힘을 보태겠다"고 피력했다.

gojongwin@newspim.com