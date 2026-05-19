교육부, K-MOOC 신규 운영기관 선정…AI·디지털 강좌 확대

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선도대학 10곳·개별강좌 14개 선정

매치업·재직자 AI 과정도 신설

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부와 국가평생교육진흥원은 '2026년 대학 중심의 평생학습 온라인 공개강좌 활성화 사업' 신규 운영기관 선정 결과를 발표한다고 19일 밝혔다.

이 사업은 대학 등이 보유한 교육자원을 활용해 고등교육 수준의 평생학습 강좌를 개발하고, 국민에게 무료로 제공하는 사업이다. 성인학습자의 직무 재교육과 역량 향상 교육을 지원하는 데 목적이 있다.

교육부 전경. [사진=교육부]

올해는 인공지능(AI)·디지털 분야 강좌 확대에 중점을 뒀다. 국민 누구나 AI·디지털 분야 지식과 실무 역량을 배울 수 있도록 관련 강좌를 늘리고, 산업 현장에서 요구하는 AI 전환(AX), 로봇 등 첨단기술 역량을 갖춘 융합형 실무 인재 양성도 강화한다.

한국형 온라인 공개강좌인 케이무크(K-MOOC) 분야에서는 4단계 무크선도대학 10개교와 개별강좌 14개를 개발할 10개 대학이 선정됐다. 무크선도대학 자율 분야에는 건국대 글로컬캠퍼스, 부산대, 서울대, 성균관대, 울산대, 이화여대, 중앙대가, AI·디지털 분야에는 광운대, 세종대, 한성대가 이름을 올렸다.

개별강좌는 자율 분야 8개, AI·디지털 분야 5개, 경제·금융 분야 1개가 새로 개발된다. 국내외 석학강좌 사업 운영기관으로는 한국교육방송공사(EBS)가 선정됐다. 신규 케이무크 강좌는 이르면 오는 10월 말부터 케이무크 누리집에서 무료로 수강할 수 있으며, 석학강좌는 10월 이후 EBS 채널과 케이무크 누리집 등을 통해 제공된다.

산업 맞춤형 단기 직무능력 인증 과정인 '매치업' 사업에는 3개 분야 컨소시엄이 선정됐다. 제조 분야 AI 전환에는 현대자동차와 현대엔지비가 참여한다. 디지털 및 로봇융합 분야에는 한화로보틱스, 아워홈, 농림식품기술기획평가원, 대구경북과학기술원이, 인공지능·핀테크 분야에는 한국IBM과 한국능률협회컨설팅이 함께한다.

재직자 대상 AI·디지털 집중과정도 확대된다. 4주 안팎의 단기 캠프형 온·오프라인 과정인 'AI·디지털 30+ 집중캠프' 운영기관으로 계원예술대, 동국대, 명지대, 명지전문대, 춘해보건대 등 5개교가 선정됐다. 온라인 묶음강좌 운영기관으로는 대구한의대, 서강대, 서울디지털대, 순천향대 등 4개교가 선정됐다.

예혜란 교육부 평생교육지원관은 "인공지능 시대에는 국민 누구나 언제든지 평생교육을 통해 필요한 지식과 역량을 학습할 수 있도록 지원해야 할 필요성이 그 어느 때보다 크다"며 "대학, 기업 등과 협업해 성인 학습자가 우수한 강좌를 쉽게 학습할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

jane94@newspim.com