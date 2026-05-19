성평등부, 청소년 정책 포럼 개최…AI 시대 디지털 안전 해법 찾는다

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20일 대한상공회의소서 개최

과기부·방미통위와 대응 방안 논의





[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 성평등가족부는 오는 20일 대한상공회의소에서 '2026년 청소년 정책 포럼-청소년과 정책이 만나다, 청소년 디지털 안전'을 개최한다고 19일 밝혔다.

이번 포럼은 인공지능(AI), 사회관계망서비스(SNS) 등 디지털 서비스 이용이 청소년 일상 전반으로 확산되는 가운데 유해정보, 미디어 과의존, 온라인 성착취 등 새롭게 부각되는 위험에 대응하기 위한 정책 방향을 모색하기 위해 마련됐다.

원민경 성평등가족부 장관이 14일 오후 서울 광진구 뚝섬한강공원에서 열린 2026 청소년 도박문제 예방주간 행사에서 축사를 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

특히 과학기술정보통신부, 성평등부, 방송미디어통신위원회 등 3개 정부기관이 함께 참여해 디지털 환경 변화에 대응하는 범정부 협력 방안을 논의한다.

포럼은 전문가 주제 발표와 청소년 사례 발표, 종합토론 순으로 진행된다. 천혜선 디지털산업정책연구소 연구위원은 디지털 기술 고도화에 따라 청소년이 마주하는 위험 유형 변화를 짚고 플랫폼 설계 단계부터 안전 요소를 반영하는 '설계기반 안전' 관점을 소개한다.

한서준 오성고등학교 학생은 청소년의 AI·SNS 활용 경험을 바탕으로 실제 디지털 환경에서 느끼는 문제와 청소년 관점의 정책 개선 방안을 제안한다.

종합토론은 이호영 정보통신정책연구원 선임연구위원의 사회로 진행된다. 청소년과 과학기술·교육·법률 분야 전문가, 관계부처 담당자들이 참여해 청소년 보호와 디지털 활용 역량 강화의 균형, 플랫폼 책임성 강화, 디지털 시민교육 확대, 유해정보 대응 체계 등을 논의할 예정이다.

원민경 성평등부 장관은 "AI 등 디지털 기술이 청소년의 삶 전반에 깊숙이 자리 잡은 만큼, 새로운 위험에 선제적으로 대응할 수 있는 정책 체계를 마련하는 것이 중요하다"며 "관계부처와 긴밀히 협력해 청소년이 안전하게 디지털 환경을 이용할 수 있도록 보호체계를 강화하고, 기술 변화에 대응하는 통합적 청소년 정책을 지속 추진하겠다"고 밝혔다.

jane94@newspim.com