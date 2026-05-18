인천시, 해상풍력 전문인력 양성…6개 기관과 협력 체계 구축

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인천 해상풍력발전단지 조감도 [조감도=인천시]

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천시가 해상풍력 분야 전문인력 양성에 나선다.

인천시는 2030년 초 상업운전이 예상되는 지역 해상풍력 사업에 선제적으로 대응하기 위해 6개 기관과 '인천 해상풍력 미래인재 양성 업무협약'을 체결했다고 18일 밝혔다.

이번 협약에는 시와 인천시교육청, 인천테크노파크, 인하대 공과대학, 인천대 공과대학, 서울대 환경대학원, 에너지전환포럼이 참여했다.

이번 협약에 따라 이들 기관들은 지역 기반의 체계적인 인력 양성을 위해 민·관·학·연 협력체계를 구축하게 된다.

시는 해상풍력 발전단지 조성과 산업 육성 정책을 총괄하고 시교육청은 초·중·고 연계 교육과 진로 프로그램 운영할 계획이다.

인천테크노파크는 기업 수요 중심의 교육과 취업 연계를 담당하고 인하대, 인천대는 실무형 전문인력 양성과 전환교육 등을 수행한다.

서울대 환경대학원은 전문교육과 연구를, 에너지전환포럼은 정책 자문과 사회적 수용성 제고를 위한 활동을 지원할 예정이다.

인천시 관계자는 "지역의 해상풍력 산업에 일자리가 많이 창출될 수 있도록 지원하고 인력을 양성하겠다"고 말했다.

hjk01@newspim.com